Découvrez la bande annonce de “Américain de Chine” avec Michelle Yeoh sur Disney+

Adaptée du roman graphique de Gene Luen Yang “American Born Chinese”, la nouvelle série originale Disney+ “Américain de Chine” va probablement faire des émules dès sa sortie le 24 mai prochain.

Très prometteuse, elle est réalisée par Destin Daniel Cretton qui a également réalisé le film Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux, mais surtout : elle accueille dans sa distribution deux acteurs et actrices très en vogue depuis la dernière cérémonie des Oscars où ils ont tous deux gagné un prix pour le film Everything Everywhere All At Once : Michelle Yeoh et Ke Huy Quan.

Un choc des cultures et une bataille entre dieux chinois

On y découvre également Ben Wang qui joue Jin Wang, le héro de la série, un adolescent ordinaire d’origine chinoise aux Etats-Unis. Le premier jour de la rentrée, il va rencontrer un nouvel étudiant chinois et toute sa vie va être bouleversée.

S’il va falloir attendre jusqu’au 24 mai pour découvrir la série, Disney+ propose d’ores et déjà une bande annonce qui donne un avant-goût plus que séduisant.

Dans cette bande-annonce, on découvre que le nouvel ami de Jin n’est pas de ce monde et qu’il a besoin de l’aide de ce dernier pour arrêter une révolte céleste. Les effets spéciaux sont impressionnants et tout porte à croire que le déroulement de cette série sera épique.

Au casting, on découvre également Yeo Yann Yann (Wet Season), Chin Han (Mortal Kombat), Daniel Wu (Reminiscence), l’ex-champion de taekwondo Jimmy Liu, Sydney Taylor (Just Add Magic: Mystery City) et Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once).

