Star Wars : L'Acolyte a une date de sortie sur Disney Plus

Star Wars : The Acolyte devrait arriver sur Disney Plus au début du mois de juin.

Mise à jour : Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, voici la bande-annonce, qui annonce une perturbation très inquiétante dans la Force.

Disney et Lucasfilm ont confirmé la date à laquelle Star Wars : The Acolyte fera ses débuts sur Disney Plus - et c'est presque exactement la date à laquelle nous l'attendions.

Confirmé sur X/Twitter le 18 mars, la prochaine série télévisée Star Wars sera lancée sur le diffuseur Disney le mardi 4 juin. L'annonce officielle intervient environ un mois après la fuite en ligne de la date de sortie apparente de The Acolyte. Collider, qui a divulgué cette information fin février, a suggéré que la série arriverait le 7 juin, et le média américain n'était donc pas loin de la vérité.

Nous savions déjà que The Acolyte était l'une des nombreuses séries Marvel et Star Wars confirmées pour 2024, mais il est néanmoins agréable de voir enfin une date de lancement officielle.

Ce n'est pas la seule bonne nouvelle que les fans de Star Wars recevront cette semaine concernant The Acolyte. En effet, le post X/Twitter confirmait également que quelque chose d'autre serait dévoilé le 19 mars, et il s'agissait de la première bande-annonce de Star Wars : The Acolyte, rendue publique.

Il était grand temps de voir une bande-annonce. À la mi-février, nous avons rapporté que la première bande-annonce publique de The Acolyte était prête à être diffusée, bien que Daniel Richtman, un initié de l'industrie, qui a affirmé qu'un teaser avait été préparé, ait refusé d'indiquer quand il arriverait. Tout comme la fuite de la date de sortie de la série très attendue, Disney et Lucasfilm nous ont donc fait patienter un peu plus longtemps avant une révélation officielle.

Sur le plan de l'intrigue, nous ne savons pas grand-chose de Star Wars : The Acolyte. La seule information officielle dont nous disposons est un bref synopsis fourni par StarWars.com, qui révèle qu'il s'agira d'un "thriller mystérieux qui emmènera les spectateurs dans une galaxie de secrets obscurs et de pouvoirs émergents du côté obscur dans les derniers jours de l'ère de la Haute République".

L'histoire de The Acolyte suivra une ancienne padawan qui "retrouve son Maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, mais les forces qu'ils affrontent sont plus sinistres qu'ils ne l'auraient jamais imaginé".

Cependant, Dafne Knee, qui était l'une des nombreuses mises à jour du casting de The Acolyte en novembre 2022, a déclaré en exclusivité à TechRadar - en décembre 2023 - que la série montrerait comment les Sith ont infiltré l'Ordre Jedi. Maintenant qu'une date de sortie a été dévoilée et qu'une bande-annonce est à moins de 24 heures (à l'heure où nous écrivons ces lignes) d'être mise en ligne, il est temps de commencer à s'enthousiasmer pour l'une des nombreuses nouvelles séries télévisées et l'un des nombreux films Star Wars qui nous attendent dans les années à venir. Préparez votre cosplay Star Wars en conséquence !