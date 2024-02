Star Wars : The Acolyte semble avoir obtenu une date de sortie sur Disney Plus

Star Wars : The Acolyte, la prochaine série en prise de vues réelles de Lucasfilm, devrait sortir mi-2024.

Selon Collider, la série très attendue dégainera son sabre laser sur Disney Plus quelque part cet été. Collider n'a pas précisé comment il a eu vent de la fenêtre de sortie de la série établie à l'ère de la Haute République, mais il est probable qu'une des sources du média a transmis l'information à son équipe éditoriale.

Si cela s'avère vrai, Star Wars : The Acolyte sera la première série en prise de vues réelles de la franchise de science-fiction à débarquer sur l'un des meilleurs services de streaming au monde cette année. La saison 3 de The Bad Batch, la dernière entrée de la série animée bien-aimée, mène la charge du streaming Star Wars avec son lancement prévu pour le 21 février. The Acolyte, alors, semblerait être la prochaine série à sortir de la ligne de production de Lucasfilm et pourrait éventuellement prendre sa place dans notre liste des meilleures séries Disney Plus.

Ce n'est pas la seule bonne nouvelle que nous avons reçue récemment concernant The Acolyte. Selon le célèbre informateur de l'industrie Daniel RPK (tel que repéré par Taverna Geek sur X, et plus tard Reddit), la bande-annonce de la série serait prête à être publiée publiquement. On ne sait pas si ce teaser sera le même que celui qui a été exclusivement montré aux participants de la Star Wars Celebration 2023 en mai 2023, ou s'il s'agira d'un nouveau montage pour nous. Croisons les doigts pour que le premier teaser de The Acolyte se fraye un chemin en ligne très bientôt et nous offre notre premier aperçu de l'un des événements les plus notables de la légendaire galaxie lointaine, très lointaine.

Soutenir la cause des Sith

Star Wars : The Acolyte sera une série différente de tout ce que vous avez pu voir dans la franchise emblématique de science-fiction. (Image credit: Lucasfilm/Disney)

The Acolyte est une série enveloppée de mystère, mais on a quelques idées fermes sur son époque, qui est impliqué, et de quoi son intrigue traitera.

Comme nous l'avons sous-entendu plus tôt, ce sera le premier projet Star Wars à se dérouler durant l'ère de la Haute République – la période qui s'étend de 500 à 100 ans avant les événements de la Saga Skywalker. Peu de choses étaient connues sur cette époque, mais c'est une ère qui a récemment été explorée de manière approfondie sous forme de bandes dessinées. The Acolyte, alors, s'inspirera sûrement de sa littérature désormais vaste.

Selon StarWars.com, c'est un thriller mystérieux qui "emmènera les spectateurs dans une galaxie de secrets obscurs et de pouvoirs émergents du côté obscur dans les derniers jours de l'ère de la Haute République. Une ancienne Padawan se réunit avec son Maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, mais les forces auxquelles ils se confrontent sont plus sinistres qu'ils ne l'avaient anticipé". Pas grand-chose à dire sur l'intrigue, donc, mais l'une de ses stars, Dafne Keen, a exclusivement confié à TechRadar que The Acolyte montrerait "comment les Sith se sont infiltrés chez les Jedi" et que "c'est une histoire menée par les Sith, ce qui n'a jamais été fait auparavant."

Amandla Stenberg (Bodies Bodies Bodies) a été confirmée comme la première grande star de The Acolyte en décembre 2021, et il s'est écoulé encore 11 mois avant que Lucasfilm et Disney ne confirment qui rejoindrait Stenberg dans la distribution de l'émission.

L'attente en valait la peine, cependant. Parmi les nombreux acteurs talentueux de The Acolyte figurent Carrie-Anne Moss (Matrix, Jessica Jones), Lee Jung-jae (Squid Game), Jodie-Turner Smith (The Witcher: Blood Origin), Dean-Charles Chapman (Game of Thrones), et Manny Jacinto (Nine Perfect Strangers) parmi d'autres. Eh bien, on avait dit que la distribution était impressionnante.

Leslye Headland, le cerveau derrière l'excellente série TV Russian Doll de Netflix, est aux commandes de la réalisation. Si vous aviez besoin d'une indication que cette super fan de Star Wars était la bonne personne pour le travail, sachez juste qu'elle a présenté The Acolyte comme un mélange entre La Reine des neiges et Kill Bill. Oui, vous êtes vraiment à bord maintenant, n'est-ce pas ? On le pensait bien.