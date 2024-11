DJI prépare 5 lancements importants : tout ce que l’on sait

Les rumeurs de DJI suggèrent le lancement de trois nouveaux produits

Le drone Mavic 4, l'Osmo Mobile 7 et le Mic Mini ont tous fait l'objet de fuites

La société pourrait également dévoiler le fameux accessoire RC Track pour les drones

DJI a déjà été prolifique dans ses nouveaux lancements cette année, mais ne montre aucun signe de ralentissement. Selon les dernières rumeurs et fuites, trois nouveaux produits seraient en préparation.

L’accessoire le plus proche d’une officialisation semble être le DJI Mic Mini, une version plus petite (et moins coûteuse) du DJI Mic 2 existant. Une image divulguée par le toujours fiable @Quadro_News (ci-dessous) montre à quel point ce modèle sera compact, se présentant sous la forme d’un minuscule pendentif de 10g pour les créateurs de contenu.

Il y a quelques jours, le même leaker a suggéré un prix potentiel pour le Mic Mini dans un post sur X (anciennement Twitter). Si ces rumeurs s'avèrent justes, le Mic Mini coûterait environ la moitié du prix du Mic 2, soit 99 € pour l'émetteur seul ou 169 € pour le pack complet comprenant deux émetteurs, un récepteur et un étui de chargement.

Aucune date de sortie exacte n’a encore été annoncée, mais si l’on se fie aux fuites, un lancement en 2024 serait probable, ce qui pourrait en faire un cadeau idéal pour les fêtes. Un autre rituel annuel chez DJI est la mise à jour de sa série de stabilisateurs pour smartphone – et il semble qu’un DJI Osmo Mobile 7 pourrait voir le jour prochainement, selon une autre fuite.

Comme l'a remarqué @JasperEllens, l'Osmo Mobile 7 a été enregistré auprès de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis, une procédure qui précède généralement de quelques semaines une annonce officielle.

Cette certification ne donne pas beaucoup d’indices sur ce que le produit pourrait offrir, mais intriguant, trois produits sont mentionnés : en plus du gimbal habituel, un "Osmo Mobile 7P" et un "Module Multifonctionnel OM" apparaissent.

La nature exacte de ces produits reste floue, mais DJI pourrait bien ajouter une compatibilité avec le DockKit d’Apple, permettant ainsi d'utiliser les gimbals avec l’application caméra native de l'iPhone, et non uniquement avec l’application de DJI. Cette fonctionnalité, déjà observée sur le stabilisateur Insta360 Flow Pro plus tôt cette année, serait une belle nouveauté.

Incroyablement, le Mic Mini et l’Osmo Mobile 7 ne sont pas les seuls produits DJI attendus prochainement.

Préparation au décollage de DJI

Le DJI Mavic 3 Pro (ci-dessus) pourrait bientôt avoir un successeur Mavic 4 selon les dernières rumeurs, mais probablement pas avant 2025. (Image credit: DJI)

DJI est surtout connu pour ses drones, et malgré les lancements du DJI Neo, plus abordable, et du DJI Air 3S, de gamme moyenne, il semblerait qu’un modèle phare, le DJI Mavic 4, se rapproche également.

Des vidéos et images dénichées par @JasperEllens et @OsitaLV sur X montrent apparemment un drone Mavic 4 Enterprise écrasé. Les versions "Enterprise" de DJI sont destinées aux professionnels pour des usages comme la cartographie, la lutte contre les incendies et les missions de recherche et de sauvetage.

L’apparition d’un modèle Enterprise du Mavic 4 laisse entrevoir une version grand public dans les cartons. Selon les fuites de sources fiables comme @Quadro_News, cette version ne serait toutefois pas prévue avant 2025, ce qui laisse encore un peu de temps pour l’attendre.

Il reste également à voir si l’on devra patienter aussi longtemps pour l’accessoire DJI RC Track, censé être lancé avec le Air 3S pour permettre au drone de suivre plus facilement le sujet. Une autre fuite de @drone_nr, montrant des images de presse inédites de l’appareil, suggère cependant que le contrôleur arriverait bientôt.

Et cela sans compter le récent dépôt auprès de la FCC pour le DJI Osmo 360, qui pourrait bien être la réponse de DJI aux meilleures caméras 360, comme l'Insta360 X4. Cependant, les rumeurs sur cette caméra se sont essoufflées, ce qui laisse penser qu’elle pourrait aussi être un produit pour 2025.

Pourquoi cette précipitation, DJI ?

DJI's latest remote controller form-factor, RC Track is coming soon...exciting!#dji #djirctrack #djidrones #drones pic.twitter.com/OwDqqKFn6cNovember 9, 2024

Pourquoi DJI se lance-t-il dans autant de nouveaux produits ? Malgré un manque de concurrence directe, le géant chinois de la technologie a toujours été prolifique – parfois même au risque de rendre obsolètes certains de ses propres produits avec un nouveau lancement important.

Il est possible que la situation politique imminente soit un facteur dans cette prolifération de fin 2024 et début 2025. Bien qu'il n'y ait jamais eu d'interdiction totale des drones DJI aux États-Unis, l'entreprise a été placée sur la "Entity List" en 2020 (celle-là même où se trouve Huawei depuis 2019). Cette liste empêche les entreprises américaines d'exporter leurs technologies vers des sociétés chinoises.

À l’époque, le président américain était Donald Trump, et un éventuel retour de Trump à la Maison Blanche en 2025 pourrait à nouveau durcir les politiques vis-à-vis des produits chinois considérés comme des menaces à la sécurité.

En effet, DJI a récemment déclaré à The Verge que ses nouveaux drones, comme le Air 3S, étaient bloqués par les douanes américaines en octobre. Et bien que cela soit officiellement dû à un "malentendu lié aux douanes", cette situation reflète l’atmosphère que DJI pourrait rencontrer aux États-Unis dès 2025.

Jusqu'à présent, cela n'a pas affecté les autres produits de DJI comme ses caméras d'action ou ses stabilisateurs, mais l’année 2025 sera intéressante à suivre. En attendant, les amateurs de gadgets peuvent s’attendre à une série de lancements DJI.