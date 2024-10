Le nouveau drone DJI Air 3S à double caméra, l’allié des photographes aériens

Un peu plus d'un an après le lancement du Air 3, DJI revient avec une mise à jour itérative sous la forme du nouveau DJI Air 3S. Le Air 3 avait déjà été désigné comme le meilleur drone polyvalent, et son successeur – dont vous trouverez une analyse complète dans notre test approfondi du DJI Air 3S – offre un rapport qualité-prix encore meilleur pour les pilotes passionnés cherchant à capturer des images aériennes de haute qualité.

Les principales améliorations apportées par le Air 3S incluent son système de double caméra, qui propose désormais une caméra principale de 24 mm avec un capteur plus grand d’un pouce, ainsi qu’une caméra secondaire avec zoom téléobjectif 3x (environ 70 mm) pour capturer des sujets sous un angle plus serré.

En plus de cette caméra principale améliorée, le Air 3S est doté de capteurs LiDAR frontaux – une première pour DJI – ainsi que de capteurs infrarouges TOF (Time of Flight) orientés vers le bas et six capteurs de vision. L’ensemble de cette technologie de détection omnidirectionnelle permet au Air 3S d'identifier et d'éviter automatiquement les obstacles, que ce soit pendant le vol ou le retour à la base, de jour comme de nuit, avec une fonction de Retour à la maison intelligent de nouvelle génération.

Le DJI Air 3S se positionne comme le drone polyvalent idéal, entre le Mini 4 Pro, meilleur drone de moins de 250 g de DJI, et la série professionnelle Mavic, dominée par le Mavic 3 Pro. Le pack standard du Air 3S avec la télécommande RC-N3 est proposé à 1 099 €, tandis que le Fly More Combo coûte 1 399 €. Vous pouvez également opter pour la télécommande DJI RC 2 dans le Fly More Combo à 1 599 €. Ces prix rendent le Air 3S bien plus abordable que le Mavic 3 Pro, tout en étant légèrement plus cher que le Mini 4 Pro.

DJI a équipé l'Air 3S d'un système de détection d'objets omnidirectionnel amélioré et d'un LiDAR plus efficace en cas de faible luminosité. (Image credit: DJI)

Worth the upgrade?

Comme son nom l'indique, le Air 3S est une mise à jour mineure du Air 3, sinon il aurait probablement été nommé DJI Air 4. Pour la plupart des utilisateurs possédant déjà un Air 3, la mise à niveau n'en vaut pas la peine. Cependant, si vous débutez avec les drones ou que vous cherchez à passer à un modèle supérieur après un drone de moins de 250 g comme le Mini 4 Pro, le Air 3S pourrait bien être votre meilleure option – bien qu'avec ses 724 g, un certificat de compétence soit requis dans la plupart des régions avant de faire voler le Air 3S.

Côté améliorations, on note d'abord l'excellent capteur d’un pouce de la caméra principale, qui permet de capturer des images de 50 MP, des vidéos 4K jusqu'à 120 fps (pour un ralenti x4), des vidéos HDR en 4K à 60 fps, ainsi qu'un enregistrement 10 bits riche en couleurs via le profil D-Log M de DJI. La seconde caméra conserve le même capteur 1/1,3 pouce que celui du Air 3, avec des photos de 48 MP et les mêmes modes d'enregistrement vidéo que la caméra principale. Ces performances dépassent celles du Mini 4 Pro, même si le Mavic 3 Pro à triple caméra reste supérieur avec son capteur Micro 4/3 pour la caméra principale et l'enregistrement vidéo en 5,1K.

DJI annonce que les deux caméras disposent d'une plage dynamique allant jusqu'à 14 stops avec le profil couleur D-Log M de DJI, ce qui permet de conserver de nombreux détails dans les hautes lumières et les ombres, et facilite l'étalonnage pour obtenir l'aspect visuel souhaité. Le mode 'Panorama libre' est une nouveauté qui capture plusieurs images à assembler pour des compositions détaillées et des tirages encadrables. De plus, le drone est équipé de 42 Go de stockage intégré.

Le Air 3S peut être acheté en tant que Combo Standard ou l'un des deux Combo Fly More - le drone est photographié ici avec le contrôleur DJI RC N3 et le concentrateur de charge. (Image credit: DJI)

Parmi les autres fonctionnalités notables du Air 3S, on trouve le suivi actif à 360 degrés des sujets, avec la fonction Subject Focusing qui planifie la trajectoire de vol en fonction du terrain et collabore avec les capteurs d'obstacles pour maintenir le sujet parfaitement net.

Le Air 3S offre un temps de vol maximal de 45 minutes par batterie – bien que ce temps soit mesuré dans des conditions contrôlées, et que la durée réelle en utilisation varie souvent. Si vous optez pour le Fly More Combo, vous disposez de deux batteries supplémentaires, triplant ainsi votre temps de vol total. De plus, le Charging Hub supporte la charge rapide et la fonction d'accumulation de puissance, qui transfère l’énergie des batteries faibles vers celle ayant le plus de charge restante, vous permettant de reprendre les airs plus rapidement.

Le Air 3 était déjà un excellent drone, et comme mentionné, si vous en possédez un, il n’y a probablement pas assez de raisons pour passer au Air 3S. Cependant, pour les nouveaux passionnés, le dernier modèle est de loin le drone le plus polyvalent de DJI.