Test DJI Air 3 : un drone à double caméra très ingénieux

Le Air 3 est une amélioration significative du Air 2S sorti en 2021, et son prix en fait une bonne option, polyvalente, pour tous ceux qui utilisent le Mini 3 Pro mais souhaitent une meilleure résistance au vent, ainsi qu'un zoom 3x et des fonctionnalités telles que Waypoint Flight ; si vous êtes en Europe, sachez qu'il entre dans la catégorie C1, ce qui signifie moins de liberté et plus de restrictions que pour les drones de moins de 250 g tels que les DJI Mini. La qualité de l'image n'est rien de moins que la meilleure pour un drone (ce qui n'est pas surprenant) et que nous sommes en droit d'attendre de la part de DJI. Les antennes externes de la nouvelle télécommande DJI RC 2 ont considérablement amélioré la portée, en particulier dans les environnements difficiles pour le signal.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Examen en deux minutes

Grâce à ses deux caméras, le DJI Air 3 a le potentiel d'ouvrir de nouvelles voies créatives, ce qui en fait un drone passionnant à utiliser. Si le zoom 3x n'est pas forcément utile au premier abord - après tout, pourquoi ne pas se contenter de voler plus près ? - il permet de photographier ou de filmer ce qu'un drone de cette taille ne peut pas approcher, comme les personnes et les foules. Il pourrait donc être utile aux photographes d'événements pour filmer en toute sécurité et en toute légalité. Nous pensons qu'il pourrait également être utile aux photographes de paysages, peut-être même pour filmer des volcans en activité sans que le drone ne soit transformé en un morceau de plastique fondu.

Les deux caméras enregistrent des fichiers JPEG et/ou bruts de 12MP ou 48MP sur deux capteurs CMOS de 1/1,3 pouce, le même capteur que celui utilisé sur le DJI Mini 3 Pro. La vidéo peut atteindre 100 images par seconde en 4K avec la possibilité de filmer en 2,7K à 60 images par seconde en mode vertical, une fonction très utile si vous partagez des vidéos sur les médias sociaux. Les vidéos peuvent être enregistrées avec les deux caméras offrant les modes de couleur D-Log M 10 bits et HLG 10 bits ; le mode D-Log M 10 bits offre plus de flexibilité en post-production en ce qui concerne les détails disponibles dans les hautes lumières et les ombres, ainsi que l'étalonnage des couleurs.

(Image credit: Future)

L'objectif équivalent à 24 mm a une ouverture fixe de f/1,7, tandis que l'objectif équivalent à 70 mm est un objectif qui ouvre à f/2,8.

Le DJI Air 3 offre également d'excellentes fonctions de vol et de sécurité qui ne manquent jamais d'impressionner - il est tout à fait logique que DJI se concentre sur la sécurité des drones si elle veut continuer à exister dans un monde où les réglementations sur les engins volants sont de plus en plus strictes, variées et incohérentes. Les fonctions de sécurité comprennent la détection omnidirectionnelle d'obstacles, l'anti-collision APAS 5.0 et le retour à la maison avancé, qui, lorsqu'ils sont activés, rendent les crashs très difficiles.

Le choix de ce drone dépend de vos besoins en tant que pilote et en tant que photographe/cinéaste. L'Air 3 se situe entre le Mini 3 Pro, plus abordable et doté de nombreuses fonctionnalités, et le Mavic 3 Pro, beaucoup plus cher mais très performant, de catégorie C2. Bien que le Air 3 ne porte pas le nom de "Pro", sa taille, ses caractéristiques et ses deux caméras constituent un bon compromis pour ceux qui ont du mal à prendre une décision. Il s'agit d'un drone parfaitement adapté aux débutants désireux d'exploiter leur potentiel créatif, tout en séduisant également les pilotes plus professionnels disposant d'un budget limité.

Le DJI Air 3 est également plus polyvalent que le DJI Air 2S et fait partie de notre guide des meilleurs drones.

Disponible à partir du 25 juillet 2023

À partir de 1 099 €

Deux options de contrôleurs

Le très attendu DJI Air 3 a été disponible dès son annonce le 25 juillet 2023. Situé entre le Mini 3 Pro et le Mavic 3 Pro, il est disponible soit en version standard (drone et télécommande), soit en version Fly More Combo avec des batteries supplémentaires, un sac et d'autres accessoires. Deux télécommandes sont proposées : la DJI RC-N2 (qui remplace la DJI RC-N1) et la DJI RC 2, une version améliorée de la DJI RC dotée de deux antennes pour accroître sa portée et ses performances.

En termes de prix, le drone Air 3 avec la télécommande RC-N2 et une batterie coûtera 1 099 €. Il s'agit d'une augmentation par rapport à l'Air 2S, dont le prix était de 999 € avec batterie et télécommande lors de son lancement en 2021, mais qui reste raisonnable étant donné que vous bénéficiez d'un plus grand nombre de fonctionnalités et d'une télécommande améliorée.

Les options de kit comprennent l'Air 3 avec le DJI RC-N2 pour 1 099 €, le DJI RC-N2 Fly More Combo pour 1 349 € et le DJI RC 2 Fly More Bundle pour 1 549 €. Une seule batterie supplémentaire coûtera 149 €. Les combos Fly More sont livrés avec deux batteries supplémentaires, un sac de transport, un concentrateur de charge et d'autres accessoires utiles, et offrent un bon rapport qualité-prix si vous pensez avoir de toutes façons besoin de batteries supplémentaires.

DJI Air 3 : design et contrôleur

Conforme aux récentes conceptions pliables de DJI

Double caméra imposante

720g - classification européenne C1

L'Air 3 arbore un look très proche des autres produits pliables de DJI, en particulier les précédents Mavics avec leurs bras repliables. Ce qui le distingue, c'est sa double caméra, de grande taille et qui dépasse du corps principal. Sans les hélices, le drone mesure, plié, 207 x 100,5 x 91,5 cm : 207 x 100,5 x 91,1 mm et déplié : 258,8 x 326 x 105,8 mm.

Avec un poids de 720 g, le DJI Air 3 est classé au Royaume-Uni comme un drone de catégorie C1 (jusqu'à 900 g), ce qui signifie qu'il est considéré comme un risque plus faible pour les tiers que les drones du genre Mavic 3 Pro, son frère plus lourd. Cette classification permet une plus grande liberté quant à la manière et à l'endroit où vous pouvez voler.

Le Air 3 utilise une batterie de 4 241 mAh qui représente un tiers du poids du drone, soit 267 g. La batterie se charge en 60 minutes et offre une durée de vol annoncée de 46 minutes, soit 48 % de plus que son prédécesseur, le DJI Air 2S. Elle se charge en 60 minutes et offre une durée de vol annoncée très généreuse de 46 minutes, soit 48% de plus que son prédécesseur, le DJI Air 2S. Au cours de nos tests, ce chiffre s'est avéré assez précis, à condition que vous naviguiez lentement par une journée sans vent. Un vol plus sportif ou un jour de vent augmentera l'utilisation de la batterie, ce qui raccourcira vos vols. Vous pouvez vous demander qui, à ce stade, a besoin de plus que ce type de temps de vol, bien qu'avec des batteries plus longues viennent de nouvelles applications.

Image 1 of 8 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Les deux contrôleurs disponibles sont le DJI RC 2 et le DJI RC-N2, tous deux des améliorations de leurs prédécesseurs respectifs, le DJI RC et le DJI RC-N1.

Le DJI RC 2 est une amélioration particulièrement bienvenue pour tous ceux qui ont utilisé le DJI RC, notamment en termes de portée et de signal. Le DJI RC 2 est équipé d'antennes externes, ce qui améliore considérablement la faible portée du signal dont les utilisateurs du DJI RC ont fait état sur de nombreux forums de drones en ligne. Nous avons fait voler l'Air 3 avec le DJI RC 2 dans un bois épais avec un signal et une portée bien meilleurs que ceux que nous aurions normalement connus avec le DJI RC.

DJI Air 3 : caractéristiques et vol

Prévention des collisions omnidirectionnelles

Suivi du sujet ActiveTrack 5.0

Retour à l'accueil avancé

Si vous êtes habitué aux drones DJI, vous vous sentirez immédiatement à l'aise avec le DJI Air 3. Il vole très bien dès sa sortie de la boîte, et si vous craignez d'attirer l'attention, bien qu'il soit naturellement plus bruyant que le Mini 3 Pro en raison de sa taille, le Air 3 ne produit pas de niveaux de bruit déraisonnables. Comme d'habitude, pour une oreille non avertie, il peut ressembler à un essaim d'abeilles, mais il n'est en aucun cas strident, comme peut l'être le DJI FPV.

Comme pour les précédents drones DJI, trois modes de vol sont disponibles : Le mode Sport offre une vitesse maximale de 67 Km/h avec l'évitement des collisions désactivé, ce qui est utile si vous poursuivez un sujet qui se déplace rapidement ; le mode Normal est plus lent, avec l'évitement des collisions activé, tandis que le mode Cine offre la vitesse de vol la plus lente avec une sensibilité réduite des commandes, pour des manœuvres plus précises et la capture de séquences moins mouvementées et plus cinématographiques.

La résistance à la vitesse du vent de l'Air 3 est impressionnante. Il est annoncé à un peu moins de 43 km/h, et nous l'avons fait voler dans des vents à 56 km/h. Nous avons capturé des images stables, bien que nous ayons reçu un avertissement indiquant qu'en raison de la vitesse élevée du vent, le retour à la maison pourrait ne pas fonctionner comme prévu. C'est peut-être là son plus grand avantage par rapport à un drone moins cher de moins de 250 g comme le Mini 3 Pro, qui offre lui-même une résistance au vent impressionnante pour un drone aussi petit.

Comme c'est désormais le cas pour tous les drones DJI, le positionnement GPS relié à près de deux douzaines de satellites permet un vol stationnaire précis. La détection omnidirectionnelle d'obstacles (une première dans la série Air) combinée au système avancé d'assistance au pilotage (APAS) 5.0 de DJI permet de voler sans souci dans des environnements délicats. Lorsque la prévention des collisions est activée, l'Air 3 peut freiner ou contourner les obstacles lorsqu'ils sont détectés. Le réglage du contournement offre une option " Nifty " conçue pour fournir un vol plus doux lorsque des obstacles sont détectés dans des environnements plus complexes ; cependant, l'inconvénient de ce réglage plus doux est un plus grand risque de collision.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Nous avons testé l'Air 3 dans une forêt dense et nous nous sommes frayé un chemin à travers les branches et la cime des arbres sans collision, grâce au grand écran de la télécommande RC 2 qui offre une image beaucoup plus claire que celle d'un smartphone.

Pour plus de sécurité, le système Advanced Return to Home de l'Air 3 scanne jusqu'à 200 m pour calculer la route la plus sûre vers son point de décollage, tandis que le système AirSense ADS-B signale les avions et les hélicoptères à proximité. L'Air 3 utilise le système de transmission DJI 04 de nouvelle génération, qui peut transmettre un flux en direct 1080p/60fps à une distance allant jusqu'à 10 Km en Europe. Pour les utilisateurs européens, une bande de fréquence de 5,1 GHz a été ajoutée afin d'améliorer les performances de transmission. Cela laisse-t-il présager la sortie, dans le courant de l'année, d'une unité aérienne O4 pour les quadcopters FPV, qui remplacera l'actuelle unité aérienne O3 ?

Les fonctions de vol comprennent le suivi de la mise au point pour les deux caméras, qui maintient le sujet au centre du cadre, les Quickshots (un ensemble de mouvements créatifs de la caméra), tandis que les modes vidéo comprennent la prise de vue verticale 2. 7K pratique pour les médias sociaux, Mastershots (génère des séquences cinématiques rapides et sans effort), Night Mode pour les environnements peu éclairés, Hyperlapse (4K horizontal / 2,7K vertical), Slow Motion jusqu'à 100 images par seconde en 4K, Smartphoto 3.0, QuickTransfer, Lightcut (montage vidéo en une seule touche) et Waypoint Flights, disponible pour la première fois sur la série Air.

DJI Air 3 : qualité d'image et de vidéo

Double appareil photo (grand angle et moyen télé)

Deux capteurs CMOS de 1/1,3 pouce

Vidéo jusqu'à 4K 100 images/seconde

Le DJI Air 3 est équipé de deux caméras, chacune basée sur un capteur CMOS de 1/1,3 pouce. L'une est un grand angle équivalent à 24 mm, et l'autre est un téléobjectif moyen équivalent à 70 mm, offrant essentiellement un zoom 3x. Pour certains, cela peut sembler peu utile ; après tout, pourquoi auriez-vous besoin d'un zoom si vous pouvez simplement faire voler le drone plus près du sujet ? C'est une question valable à laquelle il existe quelques réponses simples.

Tout d'abord, il vous permet de photographier des événements où des foules se rassemblent. Il est illégal de survoler des foules (définies comme un groupe de personnes incapables de se disperser rapidement en cas d'accident), et un zoom peut donc permettre de filmer des événements (festivals, mariages, etc.) sans avoir à s'approcher trop près et sans poser de risque. Un autre avantage est que lorsque vous devez filmer quelque chose en mer, par exemple un yacht, le zoom vous permet de rester un peu plus haut au-dessus des vagues tout en obtenant les images en gros plan dont vous avez besoin.

Un zoom permet également de comprimer la perspective d'une scène en rapprochant des éléments situés à des distances différentes, ce qui ouvre de nouvelles possibilités créatives.

Image 1 of 10 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Nous apprécions beaucoup la possibilité d'incliner l'appareil de 90 degrés vers le bas à 60 degrés vers le haut ; c'est un autre outil formidable pour capturer des séquences qui se démarquent, et une fonction que les utilisateurs du Mini 3 Pro connaissent bien.

Il est important de noter que les deux objectifs ont une ouverture fixe : f/1,7 pour le grand angle et f/2,8 pour le téléobjectif moyen. Si vous ne prenez que des photos, cela conviendra parfaitement ; mais si vous vous concentrez sur la vidéographie, comme vous n'avez pas la possibilité d'ajuster votre ouverture, vous devrez être prêt à changer de filtre ND aussi souvent que la lumière change, et le fait d'atterrir plus souvent que nécessaire peut très vite devenir ennuyeux, et annule l'utilité d'une autonomie de batterie de 46 minutes.

À titre d'exemple, nous réalisons souvent des vidéos au lever du soleil. Avec une ouverture fixe, les niveaux de lumière augmentant rapidement, nous décollons sans filtre ND, puis cinq minutes plus tard, lorsque le soleil se lève, nous devons atterrir pour ajouter un ND8, puis 10 minutes plus tard, nous devons passer à un ND16.

Les capteurs sont les mêmes que sur le Mini 3 Pro, donc attendez-vous à une qualité d'image similaire. Les deux appareils capturent des photos de 12 ou 48 mégapixels en format brut et/ou JPEG, et offrent tous les modes de photographie standard, y compris la prise de vue unique, la prise de vue en rafale, l'AEB et la prise de vue au ralenti. En termes de vidéo, les deux appareils peuvent capturer des vidéos en 4K jusqu'à 100 images/seconde, en FHD jusqu'à 200 images/seconde, en 2,7K vertical jusqu'à 60 images/seconde et en FHD vertical jusqu'à 60 images/seconde.

Devrais-je acheter le DJI Air 3 ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous avez besoin d'un téléobjectif

L'Air 3 étant plus grand et appartenant à la catégorie C1, vous êtes plus limité en termes d'endroits où vous pouvez voler qu'avec le Mini 3 Pro, et un objectif à zoom vous permet de filmer des événements en toute sécurité et dans le respect des limites légales. Il peut également être utile pour photographier ou filmer des animaux sauvages sans les effrayer en s'approchant trop près.

Le DJI Mavic Pro 3 est trop cher

Le Mavic 3 Pro offre des fonctionnalités professionnelles incroyables à un prix élevé, et c'est à vous d'évaluer vos besoins et votre budget. Pour beaucoup, l'Air 3 sera un parfait compromis entre le Mini 3 Pro et le Mavic 3 Pro, même s'il ne porte pas le nom de "Pro".

Vous avez besoin d'une meilleure résistance au vent que le Mini 3 Pro

D'après notre expérience personnelle, le vent peut être un vrai problème dans certains pays. Ayant volé avec l'Air 3 dans des conditions de vent folles, nous pouvons attester de son pouvoir de résistance à la pression du vent, même si le Mini 3 Pro est vraiment très bon. Gardez à l'esprit, cependant, que des vents plus forts signifient une réduction de l'autonomie de la batterie.

Ne l'achetez pas si...

C'est votre premier drone

Un débutant n'aura aucun mal à piloter le DJI Air 3 : il est facile à utiliser et ses caractéristiques de sécurité sont excellentes. Cependant, il s'agit d'un drone de grande taille, avec de grandes hélices, qui fait partie de la catégorie C1. Nous vous conseillons de commencer par un drone moins cher de moins de 250 g, comme le Mini 3 ou le Mini 3 Pro, puis de décider si vous avez besoin d'un drone plus puissant une fois que vous avez volé de façon intensive et que vous vous êtes habitué aux commandes, que vous comprenez les caméras de drone et que vous connaissez les réglementations en vigueur.

Vous utilisez des filtres ND et souhaitez une ouverture variable de l'objectif

Si vous réalisez beaucoup de vidéos et que vous utilisez des filtres ND pour obtenir des séquences de meilleure qualité, une ouverture fixe vous rendra la vie beaucoup plus difficile, car vous devrez changer de filtre ND aussi souvent que la lumière changera.

Vous n'avez besoin que d'une seule longueur focale

Si vous n'avez besoin que d'un seul appareil photo standard et non d'un zoom, vous ne pourrez peut-être pas justifier le coût de l'Air 3, et le Mini 3 Pro pourrait suffire.

Nous avons testé le DJI AIR 3 sur une période de deux semaines. Il y a eu beaucoup de vent, jusqu'à 56 km/h, à l'exception d'une journée plus calme. Cela nous a permis de tester les performances de l'appareil en cas de vent fort, tant au niveau du vol que des photos et vidéos que nous avons pu capturer dans ces conditions loin d'être idéales.

Nous avons volé avec et sans évitement d'obstacles, dans une multitude d'environnements, des champs ouverts aux forêts épaisses. Les zones boisées sont un environnement idéal pour tester un drone et sa télécommande. Comment le drone détecte-t-il et évite-t-il les arbres ? Quelle est la qualité de la plage dynamique de la caméra, c'est-à-dire comment gère-t-elle le contraste entre les zones d'ombre et les puits de lumière, et quelles sont ses performances dans ces conditions de faible luminosité. Enfin, quelle est la capacité du signal à pénétrer à travers une végétation épaisse ?

(Image credit: Future)

Nous avons tendance à piloter les drones manuellement, avec un minimum d'assistance de la part des capteurs de collision ou des fonctions de vol automatique. Cela nous permet de tester leur réactivité et les chutes de latence globales entre le drone et la télécommande, en fonction de l'environnement.

Tous les tests sont effectués sur des terrains privés, loin des gens et des bâtiments, et conformément aux lois et restrictions locales en matière d'aviation, afin de garantir la sécurité et la légalité des vols.

Première révision en juillet 2023