Test du DJI Mavic 3 Pro, un nouveau champion est né

Le Mavic 3 Pro est le premier drone grand public au monde à embarquer une triple caméra. Il occupe avec assurance la position de leader de la série de drones Mavic 3. Avec l'excellente caméra principale 4/3 de 20 MP et les téléobjectifs de 70 mm et 166 mm, il s'agit du drone Mavic le plus polyvalent à ce jour. La qualité d'image est excellente dans l'ensemble, mais avec un poids supérieur à 900 g, le Mavic 3 Pro entre dans la catégorie C2 des drones européens, ce qui le rend plus limité que les modèles pesant moins de 900 g.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Test en deux minutes

Le DJI Mavic 3 Pro est reconnaissable à sa large nacelle à trois caméras qui domine l'avant du drone et qui pousse la série vers un potentiel créatif accru, grâce à ces trois caméras utiles pour la photographie et la vidéo. Il s'agit du premier drone à trois caméras au monde, avec toutes les caractéristiques de sécurité et de vol impressionnantes pour lesquelles les drones de la série Mavic 3 sont connus. C'est, sans hésiter, l'un des meilleurs drones actuellement disponibles.

L'appareil photo principal est le même Hasselblad 20MP 4/3 que sur les modèles originaux Mavic 3/Mavic 3 Cine et Mavic 3 Classic. Cette caméra offre le plus de fonctionnalités et la meilleure qualité d'image des trois, avec notamment une ouverture réglable de f/2,8 à f/11 et une plage dynamique allant jusqu'à 12,8 diaphragmes.

(Image credit: Future)

La résolution vidéo va jusqu'à 5,1K en profils Normal, HLG (hybrid log-gamma high dynamic range) et D-Log M 10 bits à 200 Mbps, tandis que trois options Apple Pro Res offrent un débit binaire nettement plus élevé pour les flux de travail professionnels. Il est possible de filmer en 5,1K jusqu'à 50 images par seconde, en DCI 4K (4096 x 2160 17:9 cinématique 4K) jusqu'à 120 images par seconde, en 4K jusqu'à 120 images par seconde et en FHD jusqu'à 200 images par seconde. De plus, les photos peuvent être capturées en raw 12 bits et en JPEG.

Les deux téléobjectifs offrent un équivalent 70 mm avec le même capteur 1/1,3 pouce de 48MP que le Mavic Mini 3 Pro et une caméra 166 mm avec un capteur 1/2 pouce de 12MP. Les deux caméras prennent des photos en format brut et JPEG et offrent une gamme d'options vidéo avec un contrôle manuel sur les deux. Cela les rend incroyablement utiles dans de nombreuses situations, même si la caméra principale 4/3 sera probablement l'option la plus utilisée la plupart du temps.

Au-delà des caméras, qui sont sans aucun doute les joyaux de la couronne du Mavic 3 Pro, le drone offre d'excellentes fonctionnalités de vol et de sécurité, notamment l'évitement des collisions APAS 5.0, ActiveTrack 5.0 pour le suivi des sujets, GEO 2.0 geofencing, Advanced Return to Home et les modèles de vol automatisés Quickshots. Il n'est cependant pas bon marché et est lancé à un prix similaire à celui du Mavic 3 / Mavic 3 Cine original, qu'il remplace pour devenir le modèle phare de la gamme Mavic 3.

Disponible en mai 2023

Deux modèles disponibles

Deux options de contrôleurs

Après des mois de spéculation et de rumeurs sur Internet, le DJI Mavic 3 Pro a finalement été annoncé en avril 2023 avec une disponibilité en mai 2023. Et tout comme le DJI Mavic 3, deux options sont disponibles : le modèle " standard " avec 8 Go de stockage embarqué et une version Cine avec un SSD de 1 To. Deux options de contrôleurs intelligents sont également disponibles avec le modèle standard : le DJI RC, qui est le même que celui disponible avec le Mavic Mini 3/3 Pro, et le DJI RC Pro, plus sophistiqué, qui a toujours été proposé en option avec les drones de la série Mavic 3.

En termes de prix, le Mavic 3 Pro est au même tarif de lancement que le Mavic 3, qui est maintenant indisponible sur le site Web de DJI. Les options de kit comprennent le Mavic 3 Pro avec le DJI RC pour 2 099 €, le Bundle DJI RC Fly More pour 2 799 €, le Bundle DJI RC Pro Fly More pour 3 499 € et le Bundle Cine Premium Combo pour 4 599 €. Les offres Fly More sont intéressantes pour la plupart des utilisateurs, car elles comprennent deux batteries supplémentaires, un sac de transport, un chargeur, des filtres ND et d'autres accessoires utiles.

DJI Mavic 3 Pro : design et contrôleur

Conception et fabrication similaires à celles des autres modèles

Trois caméras

Classification européenne C2

La première chose qui frappe à propos du Mavic 3 Pro est la taille de la caméra et du système de balancier, qui sont naturellement plus grands que ceux des modèles Mavic 3 et Mavic 3 Classic, puisqu'ils abritent trois caméras. En termes de design, la lignée Mavic ne laisse pas la place au doute grâce à une excellente qualité de construction et à un design pliable qui fait passer le drone de 231,1 x 98 x 95,4 mm lorsqu'il est plié à 347,5 x 290,8 x 107,7 mm lorsqu'il est déplié (hormis les hélices).

La cellule est donc légèrement plus grande que celle des autres modèles Mavic 3, mais c'est le poids du drone qui constitue la différence la plus significative, bien qu'il soit plus léger de 70 g que les modèles précédents, soit 958 g pour le 3 Pro et 963 g pour le 3 Pro Cine. Ce n'est pas un saut énorme, loin de là, mais c'est suffisant pour placer les modèles Pro dans la classification européenne C2. Cela signifie que les pilotes devront utiliser le drone à une distance de 50 m ou plus des personnes non impliquées et à une distance d'au moins 150 m des zones bâties en Europe.

Il convient de vérifier les lois et réglementations locales relatives à l'utilisation d'un drone de ce poids en cas de restrictions.

Image 1 of 7 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Le Mavic 3 Pro utilise les mêmes batteries 5000mAh que les modèles précédents. Vraisemblablement en raison du poids supplémentaire, les durées de vol annoncées ont été réduites de 46 à 43 minutes. Lors des tests, les temps de vol étaient sensiblement les mêmes et se situaient toujours autour des 30 minutes des autres modèles Mavic 3, ce qui est donc plutôt négligeable.

En ce qui concerne les contrôleurs, à l'exception du Mavic 3 Pro Cine Premium Bundle, qui n'est disponible qu'avec le DJI RC Pro, vous pouvez choisir entre le DJI RC et le DJI RC Pro. Les deux sont des contrôleurs intelligents dotés d'écrans tactiles de 5,5 pouces - le RC Pro est légèrement plus grand, 43 % plus lourd et offre jusqu'à quatre heures d'autonomie de batterie contre trois et un écran plus lumineux. Les deux modèles sont excellents dans l'ensemble. Le modèle Pro offre beaucoup plus de fonctionnalités, notamment un signal plus puissant, mais il est beaucoup plus cher.

DJI Mavic 3 Pro : caractéristiques et vol

Prévention des collisions omnidirectionnelles

Suivi du sujet ActiveTrack 5.0

Fonctions avancées de retour à la base

Le Mavic 3 Pro vole extrêmement bien, et il est impossible de différencier ses performances de celles des autres modèles Mavic 3. Trois modes de vol sont disponibles : Le mode Sport offre une vitesse maximale de 75 km/h avec l'évitement des collisions désactivé ; le mode Normal est plus lent avec l'évitement des collisions activé et s'avère le mode le plus couramment utilisé ; tandis que le mode Cine offre la vitesse de vol la plus lente avec une sensibilité réduite des commandes et est principalement utilisé pour capturer des séquences vidéo cinématiques fluides. La résistance à la vitesse du vent est juste en dessous de 43 km/h, ce qui ouvre beaucoup plus de possibilités que les modèles de moins de 250g avec une résistance au vent plus faible.

Avec le nom Pro, vous vous demandez peut-être si le Mavic 3 Pro convient aux débutants, et la réponse est simple : il est incroyablement facile à piloter et offre d'excellentes fonctions de sécurité que nous aborderons dans un instant. Vous serez peut-être plus à l'aise avec un DJI Mavic Mini 3 de moins de 250 g, car le Mavic 3 Pro est coûteux et offre des fonctions destinées aux photographes et vidéastes professionnels. Si vous êtes un débutant et que vous avez de l'argent à dépenser, c'est un excellent drone qui vous plaira sans aucun doute.

Le positionnement GPS est assuré par une connexion aux satellites GPS, GLONASS et BeiDou et permet un vol stationnaire précis. La détection omnidirectionnelle des obstacles utilise le système APAS (Advanced Pilot Assistance System) 5.0 pour l'évitement des collisions, qui recueille les données de six capteurs fisheye et de deux capteurs grand angle pour détecter les obstacles dans toutes les directions. Lorsque l'évitement des collisions est activé, le drone peut être réglé pour freiner ou contourner les obstacles lorsqu'ils sont détectés ; le réglage du mode contournement offre également une option Nifty conçue pour assurer un vol plus fluide lorsque des obstacles sont détectés dans des environnements plus complexes. Cette option permet de voler dans des environnements plus délicats, mais elle s'accompagne d'un risque de collision plus élevé, bien que ce mode se soit avéré extrêmement efficace lors des tests.

Image 1 of 4 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future | James Abbott)

Les fonctions de sécurité supplémentaires comprennent le système avancé de retour à la maison, qui scanne jusqu'à 200 m pour calculer l'itinéraire de retour le plus sûr, et les récepteurs ADS-B AirSense, qui permettent de notifier les avions et hélicoptères à proximité pour plus de sécurité. Le Mavic 3 Pro utilise le système de transmission DJI 03+ qui peut transmettre un flux de caméra en direct 1080p/60fps à une distance allant jusqu'à 8 km.

Les fonctions de vol comprennent le régulateur de vitesse, les modèles de vol automatisés Quickshots pour la vidéo, les Mastershots et Focus Track, qui inclut ActiveTrack 5.0. Il s'agit du système de suivi du sujet qui utilise des capteurs d'obstacles omnidirectionnels pour améliorer le suivi du sujet. Il convient de noter que le système ActiveTrack n'est pas disponible pour les prises de vue en 4K ou à des fréquences d'images supérieures à 60 images par seconde.

Le Mavic 3 Pro, tout comme le Mavic 3 Classic et le Mavic 3, est également compatible avec les DJI Goggles Integra, les DJI Goggles 2 et le DJI RC Motion 2, de sorte qu'il peut également être piloté en mode FPV pour une expérience de vol et des séquences vidéo plus immersives. Ceci est utile pour ceux qui ne peuvent pas justifier l'achat du DJI Avata mais, inévitablement, ajoute un coût supplémentaire aux kits Mavic 3 Pro si vous décidez que ces accessoires vous seraient utiles.

DJI Mavic 3 Pro : qualité d'image et de vidéo

Appareil photo principal 4/3 Hasselblad 20MP

Téléobjectifs entièrement fonctionnels

Vidéo jusqu'à 5.1K avec la caméra principale

Il faut avouer que lorsque nous avons appris que le Mavic 3 Pro comprendrait probablement trois caméras, nous étions sceptiques quant à l'efficacité et à l'utilité des deux téléobjectifs. Cela était simplement dû au fait que le téléobjectif du Mavic 3 était extrêmement limité au lancement, au point d'être pratiquement inutile. Ensuite, avec le Mavic 3 Classic, qui avait quelques restrictions dans les spécifications vidéo, y compris la suppression du format Apple ProRes pour la vidéo, on avait l'impression que DJI pourrait abandonner l'approche multi-caméras.

Le Mavic 3 Pro a dissipé nos réserves initiales quant à l'utilité des caméras supplémentaires. Disposer d'une caméra principale 4/3 de 24 mm et 20 Mpx, d'une caméra de 70 mm dotée du même capteur de 48 Mpx que le Mavic Mini 3 Pro et d'une caméra de 166 mm dotée d'un capteur de 12 Mpx est incroyablement utile. De plus, à l'exception du contrôle de l'ouverture pour les téléobjectifs, qui ont des ouvertures fixes, le contrôle manuel est disponible avec les caméras supplémentaires, ainsi que la prise de vue vidéo en ApplePro Res et le profil de couleur Normal. Le téléobjectif moyen peut également filmer en HLG/D-Log M, alors qu'il n'est pas disponible avec le téléobjectif.

Image 1 of 3 (Image credit: Future | James Abbott) (Image credit: Future | James Abbott) (Image credit: Future | James Abbott)

La qualité d'image de l'appareil principal 24mm 4/3 Hasselblad reste la meilleure pour les photos et les vidéos. De plus, l'ouverture réglable f/2,8-f/11 est incroyablement utile pour ajuster l'exposition des vidéos sans avoir à poser le drone pour changer de filtre ND. La qualité d'image des trois caméras est excellente, et la possibilité de zoomer en 3x et 7x est utile dans les situations où le drone doit être plus éloigné des personnes et des objets pour des raisons de sécurité et de légalité. Chaque appareil dispose également d'un zoom numérique - l'appareil Hasselblad offre un zoom 1-3x, le téléobjectif moyen un zoom 3-7x et le téléobjectif un zoom 7-28x - mais cela semble superflu avec les deux téléobjectifs.

Les trois appareils photo peuvent capturer des photos en format Raw et JPEG et offrent des modes de photographie, dont la prise de vue unique, la prise de vue en rafale, l'AEB et la prise de vue programmée. L'appareil photo moyen 70 mm peut prendre des photos en 12 Mpx et 48 Mpx. Pour la vidéo, l'appareil photo principal détient la carte maîtresse en termes d'options de résolution, de formats et de taux de rafraîchissement, mais les deux téléobjectifs sont tout à fait capables, mais avec une échelle variable de fonctionnalités et de qualité d'image globale. Le téléobjectif moyen reste néanmoins utile en termes d'offre. L'appareil Hasselblad peut capturer des vidéos en 5.1K jusqu'à 50 images par seconde, en DCI 4K (4096 x 2160) 17:9 cinématique 4K jusqu'à 120 images par seconde, en 4K jusqu'à 120 images par seconde et en FHD jusqu'à 200 images par seconde. Les caméras à téléobjectif moyen et à téléobjectif peuvent capturer des images 4K et FHD jusqu'à 60 images par seconde.

Devriez-vous acheter le DJI Mavic 3 Pro ?

(Image credit: Future | James Abbott)

Achetez-le si...

Vous avez besoin de téléobjectifs

Si vous pouvez utiliser les deux téléobjectifs proposés, le Mavic 3 Pro est le drone qu'il vous faut. Les deux sont impressionnants, mais c'est le téléobjectif moyen de 70 mm qui offre le plus en termes de qualité d'image et de fonctionnalité.

Le DJI Inspire 3 est trop cher

Le DJI Inspire 3 est un drone extraordinaire, mais malgré ses impressionnantes références professionnelles, il est loin d'être aussi facile à transporter ou aussi polyvalent que le Mavic 3 Pro. Si vous avez besoin de portabilité et de fonctions vidéo de qualité professionnelle, le Mavic 3 Pro vous offre tout cela, ainsi que trois caméras utiles.

Vous souhaitez bénéficier d'excellentes fonctions de sécurité

Tous les modèles Mavic 3, y compris le Mavic 3 Pro, offrent d'excellentes fonctions de sécurité, notamment la prévention des collisions, le positionnement GPS précis et la fonction avancée de retour à la base. Ils sont également incroyablement intuitifs et faciles à piloter, de sorte que les pilotes débutants comme les experts peuvent piloter le drone en toute confiance.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes un débutant absolu

Bien que le Mavic 3 Pro soit incroyablement facile à piloter et offre d'excellentes fonctions de sécurité qui le rendent adapté à tous les utilisateurs, vous trouverez peut-être que le DJI Mavic Mini 3 ou Mini 3 Pro offre exactement ce dont vous avez besoin à un coût beaucoup plus bas et avec moins de restrictions.

Vous avez un petit budget

Le budget sera toujours un facteur clé lors de l'achat de tout type de technologie, et le Mavic 3 Pro est l'un des drones grand public les plus chers actuellement disponibles. Si vous souhaitez bénéficier de la qualité DJI à un prix abordable, optez pour le DJI Mavic Mini 2 SE, qui est le drone DJI le moins cher du marché.

Vous n'avez besoin que d'une caméra grand angle

Si vous pensez n'avoir besoin que de la caméra 4/3 20MP équivalente à 24 mm, le Mavic 3 Pro serait une perte d'argent avec ses trois caméras. Envisagez plutôt le Mavic 3 Classic. Sachez toutefois que ce modèle n'offre pas l'encodage vidéo Apple ProRes.

Le DJI Mavic 3 Pro a été testé sur plusieurs jours de vol dans un éventail de lieux, d'environnements et de conditions météorologiques (à l'exception de la pluie) pour tester les performances de vol, les fonctionnalités de vol, la maniabilité globale et la qualité d'image pour la capture de photos et de vidéos. Tous les tests sont menés dans le respect des lois et restrictions locales en matière d'aviation afin de garantir la sécurité et la légalité des vols.

Les drones sont toujours testés en utilisant des modèles de vol manuel pour la vidéo, typiques de la capture vidéo aérienne professionnelle, afin de capturer des séquences visuellement intéressantes, ainsi que des modèles de vol automatisés et des fonctions de suivi du sujet lorsqu'elles sont disponibles. Le vol manuel permet de tester des aspects tels que la connexion entre le drone et le contrôleur, la latence entre les deux, la précision des commandes et le vol en général.

Première révision en mai 2023