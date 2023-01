DJI Mini 3 Pro vs DJI Mini 2 : quel petit drone choisir ?

Le DJI Mini 3 Pro fait suite au DJI Mini 2 de 2020. C'est un drone facile à utiliser, car son poids inférieur à 250 g signifie qu'il n'est pas nécessaire de l'enregistrer et ce, dans la plupart des pays.

Il y a quelques mois, nous avons fait un brainstorming en équipe sur ce que nous espérions voir dans le DJI Mini 3 Pro, tout en nous en tenant à ce qui était à peu près réalisable. DJI ne nous a pas déçu, ajoutant et améliorant des caractéristiques et des fonctionnalités dans pratiquement tous les domaines qui nous semblaient mériter de l'attention.

Le DJI Mini 3 Pro dispose d'un système complet de détection d'objets. Son appareil photo est doté d'un capteur plus grand que celui du Mini Pro 2, peut filmer des vidéos en résolution 4K et à 60 images par seconde, avec de plus un mode ralenti Full HD à 120 images par seconde.

La recharge rapide a été considérablement améliorée, il y a une nouvelle radiocommande DJI RC et il y a même une option pour augmenter de manière significative l'autonomie avec une nouvelle batterie de série "Plus".

Le Mini 3 Pro est clairement un drone beaucoup plus performant, mais vous devez payer cher pour ces mises à niveau. Alors, lequel devriez-vous acheter ? Entrons dans les détails.

DJI Mini 3 Pro vs DJI Mini 2 : prix

Le DJI Mini 3 Pro coûte beaucoup plus cher que son prédécesseur, en commençant à 739 euros si vous n'avez pas besoin d'une télécommande, ou 829 euros si vous devez vous en procurer une. C'est 300 euros de plus que le prix actuel du DJI Mini 2, qui est disponible autour de 459 euros.

Cependant, cette disparité prend tout son sens si l'on considère les nouvelles fonctionnalités du DJI Mini 3 Pro. C'est bien plus qu'une simple mise à jour qui porte les composants de base aux normes de 2022.

Le nouveau système de détection d'obstacles à lui seul signifie que ce drone mérite sans doute son titre "Pro", ce qui n'est pas toujours le cas pour les produits technologiques, les sigles "Pro" et "Plus" étant souvent distribués comme des bonbons.

Swipe to scroll horizontally Prix du DJI Mini 3 Pro vs DJI Mini 2 Row 0 - Cell 0 DJI Mini 3 Pro DJI Mini 2 Avec contrôleur standard 829 euros 459 euros Avec Combo Fly More 999 euros 599 euros

Vous disposez également de toute une série d'options à prendre en compte lors de l'achat. L'offre de base de 739 euros vous permet d'acquérir le Mini 3 Pro sans télécommande. Il coûte 829 euros avec la télécommande standard, et 999 euros avec la nouvelle radiocommande DJI RC haut de gamme avec écran intégré.

Chacun de ces packs est également disponible avec le populaire kit Fly More pour un supplément de 189 euros. Ce kit comprend deux batteries supplémentaires, une mallette de transport, une station de charge et des pales de rotor de rechange.

DJI Mini 3 Pro vs DJI Mini 2 : design et commandes

Le Mini 3 Pro est légèrement plus grand que le Mini 2

Les deux modèles pèsent moins de 250 g

DJI RC rend les commandes de l'écran intégré plus accessibles

Le DJI Mini 3 Pro est très différent du DJI Mini 2, plus que nous ne l'imaginions.

Il s'agit toujours d'un design de mini-drone largement familier, mais avec quelques nouvelles caractéristiques visibles et quelques modifications apportées par DJI pour réduire son poids. Par exemple, le DJI Mini 2 possède des pattes stabilisatrices à l'extrémité de chaque bras de rotation afin que le drone puisse se poser sur le sol sans tomber.

Ceux-ci ont été repliés pour se placer sous l'abdomen du DJI Mini 3 Pro. Moins de plastique, moins de poids ? Bien sûr, mais DJI a également conçu un DJI Mini 3 Pro beaucoup plus grand que son prédécesseur, avec ou sans les hélices. Les dimensions complètes du nouveau drone prêt à voler sont de 251 x 362 x 70 mm, contre 245 x 289 x 56 pour le DJI Mini 2.

(Image credit: Future)

Tout aussi important, les dimensions repliées sont de 145 x 90 x 62 mm pour le DJI Mini 3 Pro et de 138 x 81 x 58 mm pour le DJI Mini 2. C'est une bonne chose de voir que les tailles des drones se réduisent lorsqu'ils sont repliés pour le stockage et le transport.

La différence visuelle la plus évidente entre les deux est la présence de nouvelles caméras de détection d'obstacles à l'avant du DJI Mini 3 Pro. Alors que le nez du DJI Mini 2 ressemble un peu à celui d'un requin-baleine, le nouveau design du Mini 3 Pro est plus proche de celui d'un insecte.

DJI a également lancé une nouvelle radiocommande pour le DJI Mini 3 Pro, la DJI RC, qui correspond à sa stature plus haut de gamme. La nouvelle télécommande est dotée d'un écran de 5,5 pouces d'une luminosité de 700 nits, comparable à celle d'un smartphone de bonne facture, et ne pèse pourtant que 390 g, comme la télécommande standard.

Il s'agit en fait d'une version beaucoup plus abordable de la télécommande DCI RC Pro, qui est arrivée avec le DJI Mavic 3, encore plus lumineuse (jusqu'à 1000 nits), mais qui coûte une petite fortune.

DJI Mini 3 Pro vs DJI Mini 2 : toutes les caractéristiques

Le DJI Mini 3 Pro dispose d'un système de détection d'obstacles approprié

Cela permet de bien mieux automatiser les modes de vol

Le temps de vol a augmenté légèrement, voire considérablement avec la nouvelle batterie Plus.

Les nouveaux capteurs de détection d'obstacles font du DJI Mini 3 Pro un drone très différent du DJI Mini 2 dans un domaine que les nouveaux acheteurs de drones ne prennent peut-être pas encore en compte : l'intelligence. Le DJI Mini 2 dispose uniquement de capteurs orientés vers le bas, qui lui permettent de voir les obstacles en dessous.

Le DJI Mini 3 Pro dispose d'un nombre impressionnant de capteurs, en particulier pour un drone ultra-léger. Les capteurs orientés vers le bas restent les mêmes, mais les capteurs orientés vers l'avant et l'arrière sont nouveaux, ce qui permet au drone d'automatiser ses mouvements avec une bien meilleure connaissance du monde qui l'entoure.

Les capteurs orientés vers l'avant du DJI ont une vision horizontale de 106 degrés, et verticale de 90 degrés. Cette disparité s'explique par le fait que les capteurs de la caméra sont alignés, ce qui étend la largeur de leur vision, mais pas la hauteur. Les capteurs d'obstacles arrière ont une fenêtre effective plus étroite de 58 degrés à l'horizontale et 73 degrés à la verticale.

(Image credit: Future)

Malgré cette amélioration de la sensibilité, les gammes de modes de vol préprogrammés Quick Shot sont les mêmes. Les deux drones disposent des modes Dronie, Helix, Rocket, Circle et Boomerang, tandis que le DJI Mini 3 Pro ajoute Asteroid, qui utilise un effet d'ultra-zoom qui semble transformer le sol en une minuscule planète.

Ces compétences entrent davantage en jeu dans les fonctions de FocusTrack. La fonction Point d'intérêt 3.0 tourne autour d'un sujet, tandis que les deux modes ActiveTrack 4.0 suivent le sujet, soit sous un angle latéral, soit selon un modèle standard de "suivi". Ce sont des formes du mode "suivez-moi" qui est l'une des principales caractéristiques manquantes du DJI Mini 2.

Le DJI Mini 3 Pro dispose également d'un mode MasterShots, qui permet au drone d'exécuter une série de mouvements tout en maintenant le sujet au centre de l'image.

Il sera beaucoup plus facile d'obtenir ces prises de vue professionnelles et spectaculaires avec un DJI Mini 3 Pro qu'avec un DJI Mini 2. Et c'est probablement la chose la plus importante que ce nouveau drone offre, en rapprochant sa flexibilité de base de celle d'un des drones haut de gamme de DJI.

(Image credit: Future)

En revanche, nous ne constatons pas de changement de vitesse. Les deux drones sont évalués pour des vitesses de pointe de 16m/s, et des montées et descentes de 5m/s. Ce n'est donc que légèrement plus lent que le DJI Mavic Air 2.

DJI a poussé la durée de vie de la batterie aussi loin que possible, apparemment en utilisant l'optimisation du poids pour augmenter la taille de la batterie plutôt que d'améliorer radicalement l'aérodynamisme ou l'efficacité du moteur. Alors que le DJI Mini 2 dispose d'une batterie de 2250mAh d'une autonomie de 31 minutes dans les airs, le DJI Mini 3 Pro est équipé d'une batterie de 2453mAh d'une autonomie de 34 minutes. Cela représente une augmentation de la capacité de la batterie et de l'autonomie de 9 %.

Certains utilisateurs pourront cependant faire beaucoup mieux. Dans certains pays, vous pouvez acheter le DJI Mini 3 Pro avec une unité d'alimentation Intelligent Flight Battery Plus, qui pousse le temps de vol à une durée impressionnante de 47 minutes.

DJI a précisé que ce pack ne sera pas disponible dans l'UE, ainsi que dans certains autres territoires. Nous pensons que cela est dû au fait que les 40,5 g supplémentaires de la batterie de taille supérieure pousseront le poids total du DJI Mini 3 Pro bien au-delà de la limite de poids de 250 g pour les drones non enregistrés, une limite qui inclut généralement la batterie. Bien que vous puissiez vous procurer la batterie séparément, assurez-vous de prendre en compte les implications légales avant de le faire.

(Image credit: Future)

La vitesse de charge a également été améliorée. Alors que le DJI Mini 2 est livré avec un chargeur rapide de 18W, le DJI Mini 3 Pro est équipé d'un chargeur de 30W qui utilise la norme USB-PD. Il remplit la batterie en 68 minutes, et vous pouvez même faire un peu mieux avec un adaptateur plus puissant ; selon les spécifications de DJI, la batterie du DJI Mini 3 Pro peut être chargée jusqu'à 37W.

Comme prévu, DJI a amélioré la norme de transmission sans fil du DJI Mini 3 Pro en la faisant passer à DJI O3. La portée maximale varie selon les pays. La bande passante maximale de transmission sans fil augmente de façon plus spectaculaire, passant de 8Mbps à 18Mbps, ce qui vous permet d'obtenir un bien meilleur aperçu de l'image lorsque vous utilisez l'une des télécommandes de DJI.

Le DJI Mini 3 Pro prend en charge une vue en direct 1080p/30fps au lieu de la vue 720p/30fps du DJI Mini 2. La latence est également réduite, passant de 200 ms à 120 ms.

DJI Mini 3 Pro vs DJI Mini 2 : qualité d'image et de vidéo

Capteur plus grand, objectif plus rapide avec une véritable prise de vue verticale

Mode vidéo HDR

Les modes 4K/60p et 120fps slow-mo sont nouveaux

Le DJI Mini 3 Pro présente plusieurs améliorations importantes en matière de qualité d'image, mais la caractéristique la plus intéressante est le nouveau mode de prise de vue verticale. Cela implique une nouvelle conception de cardan qui fait tourner la caméra de 90 degrés, de sorte que le drone n'a pas besoin de recadrer l'image pour enregistrer une vidéo verticale.

Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité intelligente, qui semble en phase avec tous les créateurs de contenu qui voudront souvent filmer des vidéos en format portrait, plutôt que dans l'orientation paysage classique.

Le DJI Mini 3 Pro dispose également d'un tout nouveau capteur. La résolution est passée de 12MP à 48MP, bien qu'il s'agisse certainement d'un capteur à quadruple matrice de couches conçu pour une capture de 12MP.

Mais ce n'est pas tout. La taille du capteur est passée du classique 1/2,3 pouce de la caméra d'action, que vous trouverez sur le Mini 2, à 1/1,3 pouce. Il s'agit d'un capteur beaucoup plus grand, ce qui permet d'améliorer la plage dynamique et les performances en basse lumière. Le nouvel objectif du Mini 3 Pro sera également utile : son ouverture est de f/1,7, bien plus rapide que le f/2,8 du DJI Mini 2. Un capteur plus grand, un objectif plus rapide, c'est une bonne nouvelle.

Le Mini 3 Pro de DJI peut filmer des vidéos 4K à 60 images par seconde, alors que le Mini 2 de DJI est limité à 30 images par seconde à cette résolution maximale.

Il dispose également d'un véritable mode ralenti, capable de capturer des vidéos Full HD à 120 images par seconde. Le DJI Mini 2 ne peut faire mieux que 60 images par seconde à une résolution de 2,7K, pour un modeste effet de ralenti 2x au montage si vous vous contentez d'une fréquence d'images finale de 30 images par seconde.

Le DJI Mini 3 Pro dispose également d'un mode HDR, ce qui n'est pas le cas du DJI Mini 2. DJI décrit cette fonction comme une fonction native à double ISO, ce qui laisse supposer l'utilisation de DOL-HDR. Il s'agit d'une fonctionnalité au niveau du capteur, où un appareil photo peut effectivement capturer deux expositions simultanément en lisant deux fois chaque ligne de pixels du capteur, pour des prises de vue plus sombres et plus claires ; en combinant les deux, vous pouvez augmenter la plage dynamique du film final.

L'activation de cette fonction réduit de moitié la fréquence d'images maximale à 30 images par seconde, mais résout le problème classique des images HDR, à savoir les images fantômes.

Les modes de capture de qualité supérieure voient naturellement le plafond du débit binaire augmenter, passant de 100 Mbps à 150 Mbps. Nous disposons également d'un mode D-Cinelike, un préréglage " flat " conçu pour offrir la plus grande plage dynamique possible à ceux qui nuanceront eux-mêmes les couleurs au montage.

Verdict

Nous n'aurions pas pu, de manière réaliste, en demander plus au DJI Mini 3 Pro. DJI nous a offert des tas de nouvelles fonctionnalités, comme le ralenti à 120 images par seconde, le HDR et un véritable système de détection d'objets ; cette dernière fonctionnalité rend le drone beaucoup plus utile comme caméra pour les créateurs de contenu et les projets vidéo qui n'ont pas le budget pour l'un des drones haut de gamme de DJI.

La nouvelle radiocommande DJI RC renforce également la crédibilité du Mini 3 Pro en tant que drone "pro", en vous permettant de décoller rapidement sans avoir à coupler votre téléphone à la télécommande.

Son prix est le seul obstacle majeur. Le DJI Mini 3 Pro est beaucoup moins abordable que le DJI Mini 2.

Cependant, nous pensons qu'il s'agit d'une mise à niveau intéressante pour ceux qui ont utilisé l'un des drones DJI pour débutants et qui souhaitent passer à l'étape suivante, d'autant plus que vous pouvez économiser sur la télécommande si vous en possédez déjà une compatible.