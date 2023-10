Test DJI Mini 4 Pro : une mise à jour mineure ou une véritable nouveauté ?

Le DJI Mini 4 Pro est un superbe drone de moins de 250 g avec des caractéristiques qui le rendent idéal pour une utilisation professionnelle et pour un usage récréatif. La fonctionnalité vidéo a été améliorée, avec l'introduction du profil de couleur D-Log M et la capture au ralenti 4K 100fps parmi d'autres nouveautés. La détection de vision omnidirectionnelle rend pour sa part le vol du drone plus sûr dans des environnements complexes et fournit des fonctions avancées supplémentaires.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Examen en une minute

L'arrivée du DJI Mini 3 Pro en mai 2022 a changé la donne dans le monde des drones, en apportant des fonctionnalités plus professionnelles à un modèle de moins de 250 g, ce qui en fait de loin le meilleur drone de sa catégorie. Lorsque nous avons testé le DJI Mini 3 Pro, nous avons été réellement impressionnés par sa qualité d'image, sa petite taille, son poids plume et ses fonctionnalités. Le DJI Mini 4 Pro s'appuie sur ces qualités pour devenir la nouvelle référence en matière de drones de moins de 250 g.

Un aspect du Mini 4 Pro qui ne peut être ignoré, cependant, est que bien qu'il soit le drone de la série Mini le plus proche des modèles DJI Mavic 3 et DJI Air 3 en termes de vol et de sécurité, et de certaines fonctionnalités de la caméra, il s'agit plus d'une mise à jour additionnelle par rapport au Mini 3 Pro que d'une mise à niveau radicale ; il a une apparence remarquablement similaire, des performances de vol pratiquement identiques, et utilise le même impressionnant capteur de 1/1,3 pouce. Les propriétaires actuels du Mini 3 Pro pourraient ressentir une certaine frustration, car de nombreuses améliorations de l'appareil photo auraient pu être apportées par de simples mises à jour du micrologiciel.

La question qui se pose est la suivante : si vous possédez un Mini 3 Pro, devez-vous le mettre à niveau en achetant son successeur ? La réponse, simple mais peu utile, est que vous êtes le seul à pouvoir en décider. Le Mini 3 Pro reste un drone fantastique, même s'il n'est pas aussi robuste que le Mini 4 Pro. Mais si vous remplacez un modèle plus ancien ou si vous découvrez la série Mini pour la première fois, le Mini 4 Pro est un excellent choix. Que vous soyez un pilote de drone professionnel utilisant le Mini 4 Pro comme second drone, tout en bénéficiant de la cohérence des couleurs vidéo D-Log M avec votre Mavic 3, ou un passionné à la recherche de quelque chose de petit et léger, le Mini 4 Pro est sans aucun doute le meilleur drone de moins de 250 g disponible sur le marché.

Disponible dès maintenant, à partir de 799 €

Deux kits au choix

L'offre groupée Fly More offre un bon rapport qualité-prix

Le DJI Mini 4 Pro a été annoncé le 25 septembre 2023 et est disponible à l'achat sur le DJI Store et chez les revendeurs agréés. Il est disponible en deux options de kit, l'option contrôleur intelligent étant également proposée dans le cadre de l'offre groupée Fly More. Malgré les caractéristiques impressionnantes qui distinguent ce nouveau modèle de son prédécesseur, le prix est pratiquement identique à celui du Mini 3 Pro au moment du lancement.

Le kit DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2) coûte 799 €, tandis que le kit DJI Mini 4 Pro (DJI RC 2) coûte 999 €. Ces kits comprennent le drone, le contrôleur correspondant, une batterie Intelligent Flight, une paire d'hélices, un tournevis, un protecteur de gimbal DJI Mini 4 Pro, un support d'hélice DJI Mini 4 et un câble PD Type-C vers Type-C.

Si vous préférez un rapport qualité/prix encore plus intéressant et une multitude d'accessoires utiles, le pack Fly More est disponible pour le Mini 4 Pro (DJI RC 2). L'inconvénient est qu'il faut opter pour le contrôleur le plus cher. Ce kit coûte 1 129 €. En plus de ce qui précède, vous recevrez également deux batteries de vol intelligentes supplémentaires, deux jeux d'hélices supplémentaires, un sac à bandoulière DJI Mini et le hub de chargement bidirectionnel DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Series.

Image 1 of 6 (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott)

DJI Mini 4 Pro : design et contrôleur

Conception pliable, petite et légère

Ressemble beaucoup au Mini 3 Pro

Deux options de manettes

Les drones DJI de la série Mini n'ont plus besoin d'être présentés en termes de design. Outre ses dimensions et son poids réduits, le Mini 4 Pro ressemble beaucoup au Mini 3 Pro, la principale différence visuelle étant l'ajout de capteurs omnidirectionnels de prévention des collisions sur le dessus de la cellule et d'une lumière auxiliaire sur le dessous.

La plupart des améliorations se trouvent sous le capot, pour ainsi dire, sous la forme d'améliorations logicielles et fonctionnelles. Même le capteur 12/48MP 1/1,3 pouces est identique à celui du Mini 3 Pro, bien qu'il ait été amélioré au niveau du traitement de l'image, mais ce n'est pas une mauvaise chose, car c'est un capteur fantastique qui est capable de produire une excellente qualité d'image malgré sa petite taille par rapport aux capteurs des modèles phares Mavic 3 destinés au grand public.

Les nouvelles fonctionnalités proposées, que nous détaillerons plus tard, rapprochent le Mini 4 Pro des modèles Mavic 3 en termes de fonctions de vol et de vidéo. C'est une excellente nouvelle pour les pilotes de drones professionnels à la recherche d'une plus grande cohérence dans leur flux de travail, tandis que les passionnés peuvent simplement profiter d'un modèle Mini Pro amélioré.

En fonction de votre budget et de vos besoins, le Mini 4 Pro est disponible avec deux options de contrôleur : le DJI RC-N2, qui dispose d'un support télescopique pour téléphone et ne possède pas d'écran, ce qui oblige à utiliser un smartphone, et le contrôleur intelligent DJI RC 2. Le DJI RC 2 est doté d'un écran de 5,5 pouces avec une luminosité de 700 nits, et offre une expérience de vol beaucoup plus pratique avec des temps d'installation plus rapides.

DJI Mini 4 Pro : caractéristiques et vol

Prévention des collisions omnidirectionnelles

ActiveTrack 360

Fonctions avancées de retour à la base

Les temps de vol du Mini 4 Pro sont presque identiques à ceux de son prédécesseur, avec le même temps de vol annoncé jusqu'à 34 minutes avec la batterie de vol intelligente standard ; les temps de vol sont généralement d'environ 20-25 minutes jusqu'à ce que le retour à la base soit initié à 20% de batterie, en fonction de la vigueur avec laquelle drone vole et des facteurs environnementaux tels que le vent et la température. Il existe également une batterie Intelligent Flight Battery Plus, disponible séparément, qui augmente les temps de vol jusqu'à une durée annoncée de 46 minutes, mais elle augmente le poids du drone à plus de 250 g et n'est pas disponible en Europe.

La fonction la plus importante du Mini 4 Pro est la détection de vision omnidirectionnelle, c'est-à-dire la prévention des collisions omnidirectionnelles. Ce système utilise quatre capteurs de vision fisheye, des capteurs de vision binoculaire vers le bas et un capteur ToF 3D qui contribuent à la sécurité des vols dans des environnements complexes.

Le mode Bypass/Nifty vous permet de voler à travers les arbres, mais vous devez toujours faire très attention, et l'application DJI Fly vous avertit du risque. Les pilotes plus confiants et plus expérimentés peuvent trouver que le vol est finalement plus fluide lorsque l'évitement des collisions est désactivé, mais cela se fait au prix d'un risque de collision beaucoup plus élevé.

Image 1 of 7 (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott)

Le système de vision omnidirectionnelle offre également une série de fonctions avancées, dont ActiveTrack 360, plus fiable du point de vue de la sécurité et plus efficace qu'ActiveTrack sur le Mini 3 Pro. Une autre fonction est l'Advanced Return to Home, qui intègre l'évitement d'obstacles pour tracer la route la plus efficace vers le point de décollage. Ainsi, du point de vue de la sécurité et du vol autonome, le Mini 4 Pro l'emporte haut la main sur le Mini 3 Pro.

Parmi les autres fonctionnalités, citons Hyperlapse, MasterShots, Quickshots, Digital Zoom et QuickTransfer (transfert de fichiers vers un téléphone sans avoir à allumer la manette). L'application LightCut permet de créer des vidéos retouchées par l'IA d'une simple pression sur un bouton. Cette application est parfaite pour la création rapide et facile de vidéos, bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil professionnel. Il existe également une fonction de contrôle de croisière, comme sur les drones DJI plus haut de gamme, qui peut verrouiller le drone en vol afin que vous n'ayez pas à continuer à appuyer sur les manettes de contrôle lorsque vous effectuez une longue manœuvre.

DJI Mini 4 Pro : qualité d'image

Même capteur que le Mini 3 Pro

Profil colorimétrique D-Log M

Nouvelles technologies de traitement de l'image

La qualité d'image produite par le Mini 4 Pro est impressionnante dans l'ensemble, et extrêmement similaire - pratiquement identique dans la plupart des modes de prise de vue - à celle du Mini 3 Pro. Les deux drones utilisent le même capteur 12/48MP 1/1,3 pouces à quatre couches avec de grands pixels de 2,4μm qui produit d'excellents résultats de 12MP en basse lumière, et jusqu'à 48MP de photos en haute résolution lorsque la lumière est bonne - une approche similaire à celle de l'iPhone 15.

La caméra elle-même peut encore pivoter de 90 degrés pour la prise de vue verticale, et le gimbal peut être incliné entre -90 degrés et 60 degrés. Il existe également un pack de filtres ND DJI pour contrôler la vitesse d'obturation et une fixation pour objectif grand angle permettant d'étendre le champ de vision de l'objectif 24 mm équivalent f/1,7 de 82,1 degrés à 100 degrés. Cet objectif présente une certaine distorsion en barillet lors des prises de vue rapprochées, qui s'atténue naturellement lorsque les sujets et les scènes sont plus éloignés.

Tout cela semble très familier ; alors qu'est-ce qui distingue le Mini 4 Pro de son prédécesseur ? Outre les caractéristiques dont nous avons déjà parlé, les améliorations apportées à l'appareil photo semblent être d'ordre logiciel plutôt que matériel. Si certaines d'entre elles portent sur la qualité de l'image dans certains modes, d'autres se concentrent uniquement sur les fonctionnalités, qui ont été étendues. C'est le cas du mode nuit, qui optimise la gestion du bruit lors de l'enregistrement de vidéos dans des conditions de faible luminosité.

Image 1 of 10 (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott) (Image credit: James Abbott)

La capture vidéo a été améliorée dans plusieurs domaines, avec l'introduction de la prise de vue en 4K jusqu'à 100 images par seconde pour le ralenti, tandis que le 1080p peut être capturé jusqu'à 200 images par seconde. Les vidéos peuvent être capturées en mode normal, HLG (HDR) et avec le profil plat D-Log M plutôt que D-Cinelike. Le profil D-Log M est disponible sur les drones Mavic 3, et son inclusion dans le Mini 4 Pro apportera sans aucun doute une plus grande cohérence dans les flux de travail professionnels lorsqu'un drone de moins de 250 g est nécessaire. Vous pouvez également contrôler la netteté et la réduction du bruit dans les vidéos, ce qui est une fonction pratique pour les utilisateurs plus expérimentés qui souhaitent obtenir des séquences d'aspect plus cinématographique.

Mais même si vous êtes un simple passionné, le fait d'avoir toutes ces fonctionnalités à portée de main est fantastique, car cela signifie que vous pouvez évoluer vers le drone plutôt que de vous en éloigner lorsque les fonctionnalités sont trop limitées. La fonctionnalité photo reste sensiblement la même que sur le Mini 3 Pro, mais ce n'est pas une mauvaise chose car elle est irréprochable. SmartPhoto est censé améliorer considérablement la capture HDR de la génération précédente, bien que pour les utilisateurs avancés, la prise de vue en mode brut et l'utilisation du bracketing d'exposition automatique constituent la meilleure solution dans les situations où la plage dynamique est élevée.

Vidéo DJI Mini 4 Pro en 4K à 30 fps

Devrais-je acheter le DJI Mini 4 Pro ?

(Image credit: James Abbott)

Achetez-le si...

Vous voulez le meilleur drone de moins de 250 g disponible

Le DJI Mini 4 Pro est le meilleur drone de moins de 250 g actuellement disponible. Il offre une excellente qualité d'image, un système d'évitement omnidirectionnel des obstacles et un haut degré de contrôle sur la façon dont les vidéos sont capturées et traitées dans l'appareil photo.

Vous êtes un pilote de drone professionnel

Si vous êtes un pilote de drone professionnel et que vous filmez principalement avec un modèle de la série Mavic 3, vous pouvez obtenir une plus grande cohérence dans votre capture vidéo lorsque vous avez besoin d'un drone de moins de 250 g en filmant dans le profil D-Log M avec les deux drones.

C'est votre premier drone de la série Mini de DJI

Si vous n'avez jamais possédé de drone DJI Mini, ou si vous possédez un modèle plus ancien et que vous souhaitez le remplacer, le Mini 4 Pro est un drone fantastique qui vous donnera entière satisfaction. Il s'agit en quelque sorte d'un Mavic 3 Classic de petit format et de moins de 250 g.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes satisfait du Mini 3 Pro

Si vous possédez déjà un DJI Mini 3 Pro, vous trouverez peut-être que les nouvelles fonctionnalités du Mini 4 Pro, aussi impressionnantes soient-elles, ne justifient tout simplement pas une mise à niveau. C'est toujours une décision difficile à prendre car un nouveau kit est toujours agréable, mais le Mini 4 Pro n'est pas vraiment différent.

Vous n'avez pas besoin de l'évitement omnidirectionnel d'obstacles

L'évitement omnidirectionnel d'obstacles est sans aucun doute utile, mais si vous n'avez pas l'intention de voler dans des environnements complexes ou à proximité d'obstacles, vous pouvez opter pour le DJI Mini 3 Pro ou même le DJI Mini 3.

Vous voulez une qualité d'image optimale

La qualité d'image produite par le Mini 4 Pro, tant pour les photos que pour les vidéos, est excellente. Mais ce sont les modèles Mavic 3 équipés d'un appareil photo Hasselblad Four Thirds qui produisent la meilleure qualité d'image actuellement disponible sur un drone portable pliable.

Nous avons testé le Mini 4 Pro pendant une semaine dans différents lieux, environnements et conditions météorologiques (à l'exception de la pluie) afin de tester les performances de vol, les fonctions de vol, la maniabilité générale et la qualité de l'image pour la capture de photos et de vidéos. Tous les tests ont été menés dans le respect des lois et restrictions locales en matière d'aviation afin de garantir la sécurité et la légalité des vols.

Les drones sont toujours testés en utilisant des modèles de vol manuels pour la vidéo qui sont typiques de la capture vidéo aérienne professionnelle afin de réaliser des séquences visuellement intéressantes. Cela permet également de tester des aspects tels que la connexion entre le drone et le contrôleur, la latence entre les deux, ainsi que la précision des commandes et du vol en général. Les fonctions de vol automatisées sont également testées afin d'évaluer leur précision et leur performance globale.

Première révision en septembre 2023