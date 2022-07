Test DJI Mini 2

(opens in new tab)

Toujours dans une ligue à part, le DJI Mini 2 est le drone d'entrée de gamme parfait pour les débutants qui cherchent à se familiariser avec le vol, la capture et l'édition de vues à vol d'oiseau de beaux paysages ruraux et urbains (lorsque cela est autorisé). Que vous optiez pour le Mavic Mini ou le Mini 2 dépendra de l'importance que vous accordez à la résolution 4K. Mais quel que soit votre choix, vous ne serez pas déçu, à condition de pouvoir filmer pendant les heures les plus claires de la journée.

Le DJI Mini 2 en résumé

Le DJI Mini 2 est un drone ultra-compact, si petit et si facile à utiliser que vous pouvez le glisser dans la poche d'une veste et le lancer en quelques secondes. Cela en fait le drone idéal pour les débutants qui souhaitent capturer des vidéos 4K sans avoir à recourir à la technologie de pointe des drones DJI plus coûteux.

Le design du DJI Mini 2 est pratiquement identique à celui du Mavic Mini, mais ce qui a fait l'objet d'une refonte, c'est le contrôleur, qui est magnifiquement rationalisé et offre une expérience améliorée.

Tout comme les autres modèles Mavic, les deux Minis sont pliables, avec des bras qui se déploient pour transformer l'unité de la taille d'une paume en un drone en quelques manœuvres à ressort.

Le Mavic Mini pèse 249 g. Cela signifie qu'il n'est actuellement pas nécessaire de l'enregistrer auprès des agences d'aviation en France, qui obligent les possesseurs d’un aéronef sans personne à bord de plus de 800 g à s’enregistrer.

Ce poids est, peut-être, moins impressionnant la deuxième fois - c'est le Mavic Mini original qui a brisé ce plafond de verre, mais nous ne pouvons vraiment pas exagérer la mesure dans laquelle le poids du Mini 2 le rend pratique sur tous les fronts.

La meilleure chose à propos du nouveau DJI Mini 2 est son contrôleur. Entièrement repensée, la simplicité est de mise ici, et bien qu'elle ressemble moins à un Transformer en raison du nombre réduit de pièces mobiles, elle conserve un charme indéniable à la Johnny 5.

L'application DJI Fly est également une combinaison équilibrée de simplicité d'utilisation et de fonctionnalités puissantes. Les pilotes de drones occasionnels n'auront pas besoin de s'aventurer au-delà de l'interface principale, mais il reste beaucoup à maîtriser.

(Image credit: Future)

La stabilisation fiable de DJI est devenue aussi synonyme de la marque que les nuances de gris qui ornent tous ses produits de consommation, et nous sommes là pour tout savoir.

La première chose à noter à propos de la vidéo du DJI Mini 2 est qu'elle est stable dans toutes les conditions, sauf les plus venteuses, ce qui est impressionnant pour un drone aussi petit. Même avec une résistance au vent de niveau 5, la ligne d'horizon de Londres a été un jeu d'enfant pour ce quadcoptère.

Les séquences non montées peuvent sembler un peu plates et sous-exposées dans les scènes couvertes ; il est clair que DJI traite les séquences avec précaution et en pensant aux monteurs vidéo. La clarté est respectable. Le zoom numérique est limité à environ 2x si vous filmez en 4K, mais vous pouvez obtenir des séquences utilisables avec un zoom 3x en 1080p. Mais dès que la lumière baisse, la plage de zoom utilisable du Mini 2 et les séquences utilisables diminuent également.

Pour terminer avec une bonne autonomie, par une journée légèrement venteuse, nous avons obtenu environ 30 minutes de vol sur une seule charge pour des prises de vue en résolution mixte 1080p et 4K, et les trois batteries du Fly More Combo se combinent pour environ 90 minutes dans les airs.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

Annoncé en novembre 2020

Disponible en deux packs, dont un Combo Fly More.

Prix à partir de 459€

Annoncé en novembre 2020, le DJI Mini 2 est disponible en deux packs - le premier simple vanille avec le drone et quelques extras, et le Combo Fly More qui embarque un tas de kit supplémentaire, plus particulièrement un triple pack de batterie.

Dans le pack standard, le mini-drone est livré avec une batterie, une protection de caméra, un contrôleur et quelques options de câbles et de lames rotatives, et coûte 459€.

Au cours de notre semaine avec le drone, nous avons utilisé le Combo DJI Mini 2 Fly More, qui comprend trois batteries au total et un pack de batteries qui charge simultanément les trois et le transforme en bloc d'alimentation portable. Il comprend également des lames rotatives et des vis de rechange supplémentaires, un fermoir qui maintient les lames en place, un chargeur de 18W et un sac pratique pour transporter le drone et tous ses accessoires.

Une omission notable, par rapport au combo Fly More du Mavic Mini original, est la protection d'hélice à 360 degrés. Quant au prix, ce pack premium vous coûtera 599€.

Design

Il ne mesure que 131x81x58 mm et pèse 249 g

Ne détecte pas les obstacles

Chargement USB-C et non plus microUSB

Le design du DJI Mini 2 hérite des dimensions de la taille d'une paume et des bras pliables du Mavic Mini pour une taille si petite qu'elle ne causera aucune distraction lorsque vous le ferez voler dans les airs.

En fait, il ne pèse que 249 g. Bien sûr, le Mavic Air 2 est également incroyablement compact et léger, mais DJI double la mise avec le Mini 2 - il ressemble vraiment à une caméra aérienne à emporter partout.

Image 1 of 3 Le DJI Mini 2 en vol (Image credit: Future ) Image 1 of 3 Le DJI Mini 2 en vol (Image credit: Future ) Image 1 of 3 Le DJI Mini 2 en vol (Image credit: Future ) Image 1 of 3

Sur la face avant du Mini 2 se trouve la caméra stabilisée sur trois axes. À la sortie de la boîte, elle est protégée par un protège-caméra, qui peut être retiré lorsque vous souhaitez faire voler l'appareil. À l'arrière se trouve un emplacement pour carte microSD, ainsi qu'un port USB-C (qui remplace le micro-USB du Mavic Mini). Ce dernier peut être utilisé pour la recharge à la volée. Au-dessus de ceux-ci se trouve le volet de la batterie et c'est un jeu d'enfant de changer à la fois la batterie et le stockage - nous aimons le remplacement à chaud pratique.

Contrairement au DJI Mavic Air et à d'autres drones plus grands, le DJI Mini 2 ne dispose pas de capteurs d'évitement d'obstacles sur les côtés, à l'avant ou à l'arrière. Cela dit, il y a quelques capteurs à la base, donc lorsqu'il détecte une surface ou un obstacle en dessous, il bondit brusquement pour l'éviter. Le train d'atterrissage abrite également un compteur de batterie et une lumière, de sorte que vous pouvez garder le drone en ligne de mire, même la nuit.

Radiocommande et prise en main

Nouveau design

Expérience familière

Puissante et simple à utiliser

La meilleure chose à propos de la nouvelle DJI Mini 2 est sa radiocommande. Revue dans son intégralité, la simplicité est ultra visible ici. Jusqu'à présent, seul le DJI Mavic Air 2 dispose du même modèle avancé.

Avec une batterie de 5 200 mAh, il n'est pas étonnant que la radiocommande du DJI Mini 2 pèse 390 g, soit beaucoup plus que le drone lui-même. Ses joysticks gauche et droit sont rangés dans la partie inférieure de l'appareil et se vissent sur leur élément à rotule respectif sans trop de manipulations.

Le support pour smartphone se déploie à partir du haut de la radiocommande et sa cavité abrite un câble de connexion, dont trois sont livrés dans la boîte : Lightning, micro USB et USB-C.

En ce qui concerne les boutons, il y a un bouton Fn réglé sur les pans de l'axe vertical à une pression par défaut, un commutateur de mode et des boutons pour l'atterrissage et l'alimentation. Il y a également un curseur physique qui permet de basculer entre les modes Cine, Normal et Sport, un ajout incroyablement pratique en plein vol pour tous ceux qui ne veulent pas s'embêter avec une interface numérique.

(Image credit: Future)

À l'arrière de la manette se trouve une gâchette R, et à la place de la gâchette L se trouve une molette qui contrôle le panoramique vertical de la DJI Mini 2. Ce qui est exceptionnel avec les commandes, des joysticks à la molette, c'est le degré d'enregistrement des mouvements incrémentiels. Il est même possible d'obtenir des panoramiques lents, doux et soyeux en mode Sports, de sorte qu'une fois que vous avez pris le coup de main, il n'y a plus de limites aux manœuvres stylisées.

Un autre point fort du DJI Mini 2 est la facilité avec laquelle nous avons été en mesure de le faire décoller du sol, de l'élever dans les airs et d'exécuter toutes sortes de figures de fête. Nous pensions que le Mavic Mini original était une merveille facile à utiliser, mais DJI s'est surpassé avec un contrôleur plus intuitif et ce qui semble être un système de contrôle beaucoup plus nuancé en général.

Avec une transmission vidéo allant jusqu'à 10 km, le Mini 2 augmente sa portée de 150 % par rapport à l'original. Nous aimerions pouvoir dire que nous l'avons poussé à ses limites, mais contrairement à nos expériences avec le Mavic Mini, dans la même zone sécurisée pour les drones, nous n'avons pas pu légalement voler assez haut ou assez loin pour que la connexion vacille sur le Mini 2, ce qui est plutôt bien.

Application DJI Fly

Connexion et navigation simples

Changement de mode et accès aux QuickShots

L'application DJI Fly est un ensemble bien équilibré de simplicité d'utilisation, mais suffisamment puissante pour offrir de la profondeur aux pilotes plus expérimentés.

Les pilotes de drones occasionnels n'auront pas besoin de s'aventurer au-delà de l'interface principale. Il y a un bouton de décollage et d'atterrissage (qui se trouve également sur la manette), un raccourci vers la carte en bas à gauche, un déclencheur sur la droite ainsi qu'un sélecteur de mode, un raccourci vers la galerie et une bascule entre photo et vidéo manuelle.

L'interface utilisateur de l'application DJI Fly est parsemée d'une foule de lectures utiles. Il s'agit notamment de la hauteur, du temps d'enregistrement restant, de la compensation d'exposition, du pourcentage de la batterie et du signal du contrôleur.

(Image credit: Future)

Là où l'application excelle pour les utilisateurs expérimentés, c'est dans le menu étendu, accessible en appuyant sur les trois points en haut à droite. C'est là que vous pouvez régler l'altitude et la distance maximales, ainsi que le point d'origine de votre Mini 2.

C'est également dans l'application que vous pouvez utiliser le spectre RVB de la LED avant, ce qui donne au DJI Mini 2 un air d'ordinateur portable gaming. Pratique lorsque vous volez avec plusieurs drones, elle permet d'identifier le vôtre en un clin d'œil, et vous pouvez également changer le mode RVB entre respiration, arc-en-ciel et solide.

Avec des options étendues pour activer un histogramme, des avertissements de surexposition et des lignes de grille, sans oublier la possibilité de changer le taux de rafraîchissement entre 50hz et 60hz, il est louable de constater à quel point DJI a su équilibrer les fonctionnalités professionnelles avec une interface utilisateur simple au cœur de l'application.

Enfin, l'application ouvre la voie à la prise de vue manuelle avec une vitesse d'obturation optionnelle allant jusqu'à quatre secondes pour les photos et 1/60 secondes pour la vidéo, et une sensibilité ISO maximale de 3200 dans les deux modes.

Fonctionnalités et performances

Résolution jusqu'à 4K 30fps

Photos 12 Mpx

Cinq modes QuickShot

Il existe également cinq modes QuickShot, qui sont des trajectoires de vol prédéfinies qui suivent un sujet (Circle, Boomerang, Dronie, Helix et Rocket), et trois options de panorama (traditionnel, 180 degrés et 360 degrés).

Dans l'application DJI Fly, appuyez sur le bouton des modes de prise de vue, et un menu simple apparaît en cascade sur le côté droit avec une multitude de modes de prise de vue. La première série d'options est Photo, Vidéo, Quickshot et Pano, mais vous pouvez plonger dans chacune d'entre elles pour obtenir des réglages plus précis.

En mode Photo, vous pouvez choisir de prendre une seule photo à la fois, le bracketing d'exposition automatique (AEB) pour les photos HDR, ainsi que le retardateur automatique. Sélectionnez le mode Vidéo pour définir les résolutions (1080p, 2,7K et 4K) et les fréquences d'images (jusqu'à 60 images par seconde en 1080p, 30 images par seconde dans tous les autres modes).

Qu'en est-il de l'autonomie de la batterie ? Lors d'une journée légèrement venteuse, nous avons obtenu une autonomie d'environ 30 minutes sur une seule charge pour des prises de vue en résolution mixte 1080p et 4K. Lorsque la batterie est faible, le clever Mini 2 retourne à son point d'attache pour s'assurer qu'il n'est pas pris de court.

La principale raison d'acheter le pack Fly More est qu'il vous permet de faire exactement cela, voler plus. Avec les trois batteries de 2 250 mAh incluses, vous disposez d'une autonomie d'environ 90 minutes, ce qui est fantastique.

La batterie du drone n'est pas le seul élément qui mérite d'être mentionné. La batterie du contrôleur du Mini 2, d'une capacité de 5 200 mAh, est énorme, dure des lustres et se recharge en quelques heures. Elle recharge également votre téléphone lorsqu'il est connecté.

Quant au pack d'alimentation du Fly More Combo, il transforme les trois batteries fournies avec le DJI Mini 2 en une banque d'alimentation à charge rapide de 18 W pour votre smartphone ou un autre accessoire.

Qualité photo et vidéo

Si vous avez déjà utilisé un produit DJI, qu'il s'agisse du DJI OM 4, du DJI Pocket 2 ou de l'un de ses drones, le thème dominant est la douceur et la stabilité. La stabilisation fiable de DJI est devenue aussi synonyme de la marque que les nuances de gris qui ornent tous ses produits, et nous sommes là pour tout cela.

La première chose à noter à propos de la vidéo du DJI Mini 2 est qu'elle est stable dans toutes les conditions, sauf les plus venteuses, ce qui est très impressionnant pour un drone aussi petit. Avec une résistance au vent de niveau 5, une ligne d'horizon londonienne en furie était un jeu d'enfant.

Dans ses trois modes, Normal (moyen), Cine (lent) et Sports (rapide), il virevolte à toute allure lorsqu'il survole des paysages, et si les changements de direction soudains peuvent faire disparaître l'horizon, même les pilotes inexpérimentés peuvent obtenir des séquences fantastiques, car le Mini 2 se débrouille généralement assez vite.

Les caractéristiques principales du capteur et de l'objectif sont identiques à celles du modèle de l'année dernière, ce qui signifie que les propriétaires actuels du Mavic Mini rechigneront probablement à payer un supplément pour cette mise à niveau.

Le champ de vision de 83 degrés (équivalent 24 mm) du Mini 2 signifie que le cadrage du drone n'est pas différent de celui d'un œil humain, bien que légèrement plus large. Quant à l'objectif à focale fixe de f/2,8, il est largement ouvert, mais suffisamment étroit pour empêcher les ciels de s'envoler trop facilement.

Pour récapituler, le Mavic Mini et le Mini 2 sont tous deux dotés de capteurs CMOS 1/2,3 pouces de 12 Mpx avec une résolution maximale de 4000 x 3000 (ou 16:9, 4000 x ×2250).

Si le matériel du DJI Mini 2 est très familier, les moteurs, la stabilisation et la résistance au vent améliorés permettent d'alléger la charge de travail de la caméra et du cardan, et les résultats sont généralement impressionnants.

Les séquences non éditées peuvent sembler un peu plates et sous-exposées dans les scènes couvertes ; il est clair que DJI traite les séquences avec précaution et en pensant aux éditeurs vidéo. Après tout, il est possible d'accentuer les ombres dans un montage, mais il n'est pas possible d'atténuer les lumières éteintes, et la vidéo du Mini 2 est prête à être reprise en post-production, surtout lorsque vous filmez par temps couvert.

(Image credit: Future)

L'augmentation de la résolution vidéo de 2,7K à 4K est bienvenue. Bien sûr, d'un point de vue technique, il n'y a aucune raison pour que la capture 4K n'ait pas été intégrée au modèle de l'année dernière, mais dans les scènes bien éclairées, les pixels enregistrés supplémentaires signifient plus de possibilités de zooms et de recadrages.

Le zoom numérique est limité à environ 2x si vous filmez en 4K, mais vous pouvez obtenir des séquences 3x utilisables en 1080p. Mais dès que la lumière baisse, la plage de zoom utilisable du Mini 2 diminue également.

Comme on peut s'y attendre avec un si petit capteur, ce n'est pas un drone pour filmer dans des conditions sombres. La vidéo du Mini 2 a du mal lorsque le soleil baisse, mais ses photos résistent un peu mieux. Sa propension à sous-exposer légèrement aggrave également ses performances médiocres dans les scènes peu éclairées. Par conséquent, nous vous recommandons de limiter les vols à des journées claires et belles si possible.

Avec la prise de vue manuelle de photos et de vidéos, vous pouvez passer outre le mode automatique pour améliorer les performances en cas de faible luminosité. La fonction panoramique est également excellente, et fonctionne mieux que celle du DJI Pocket 2 de 64 Mpx lorsqu'il s'agit de la gamme dynamique d'une scène étendue.

Faut-il acheter le DJI Mini 2 ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous voulez le meilleur drone de poche

Avec sa capture vidéo 4K, son contrôleur amélioré, sa portée accrue et sa résistance au vent renforcée, le DJI Mini 2 est le meilleur drone léger du moment. Certes, le Mavic Mini original reste son principal concurrent, mais il le bat dans tous les domaines, à l'exception du prix.

Vous aimez enregistrer en 4K

Dans les scènes bien éclairées, la capture 4K du DJI Mini 2 permet d'obtenir des zooms plus nets et des cadrages plus précis, tandis que l'intégration de séquences du DJI Mini 2 dans un projet 4K ne vous laissera aucun compromis sur la qualité.

Vous êtes un pilote novice

Pour l'instant, le DJI Mini 2 n'a pas besoin d'être enregistré dans la plupart des pays en raison de son poids, mais ce n'est pas le seul avantage de sa taille. Son système de contrôle incroyablement intuitif signifie que vous aurez du mal à trouver un drone de meilleure qualité pour faire décoller votre appareil.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez un budget serré

Si l'argent n'est pas un problème, le DJI Mini 2 est un excellent drone pour débuter. Mais si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix, vous pouvez opter pour le Mavic Mini original. Il coûte moins cher si vous faites le tour du marché, et grâce au fait qu'il est équipé d'une caméra pratiquement identique, les images sont comparables, même si sa résolution est limitée à 2,7K.

Vous possédez déjà un Mavic Mini

Bien que le DJI Mini 2 soit meilleur que le Mavic Mini, il ne s'agit pas non plus d'un grand pas en avant. Si vous vous contentez de séquences d'une résolution de 2,7K, le principal avantage de la mise à niveau viendra de l'amélioration du contrôleur. Nous vous conseillons donc de garder vos sous et d'attendre le DJI Mini 3.

Vous êtes un pilote nocturne

Les pilotes de drone qui prévoient de nombreux vols de nuit seront mieux servis avec un drone plus haut de gamme comme le DJI Phantom 4 Pro V2.0. Ce qui lui manque en termes de facilité d'accès et de portabilité, il le compense en termes de qualité vidéo grâce à son capteur de 1 pouce et à ses fonctionnalités de qualité professionnelle.