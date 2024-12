Fujifilm X100VI, démodé ? Le GFX100RF s’annonce comme l’appareil photo phare de 2025

La rumeur du GFX100RF ressemble à un croisement entre le Fujifilm X-Pro 3 (à gauche) et le GFX100S II (à droite). Et cela pourrait en faire une proie de choix pour les photographes.

Les rumeurs concernant Fujifilm prévoient un appareil photo compact moyen format de 100 Mpx pour 2025

Le rival de Leica pourrait s'appeler le GFX100RF et avoir la taille d'un X-Pro 3

Les capteurs du GFX sont environ 70 % plus grands que ceux des appareils plein format

Le Fujifilm X100VI a été le succès incontesté de l'année, mais de nouvelles rumeurs suggèrent que la société pourrait préparer quelque chose de plus audacieux pour 2025 - un appareil photo compact moyen format à objectif fixe de 100 Mpx.

Ces derniers jours, le site fiable Fuji Rumors a publié une succession de fuites provenant de « sources fiables » au sujet d'un nouvel appareil photo Fujifilm GFX100RF. Ce qui fait jaser les fans de photographie, c'est que les rumeurs prédisent qu'il combinera un capteur GFX de 100MP (qui est environ 70% plus grand que le plein format) avec un boîtier qui est « à peu près de la taille d'un X-Pro 3 ».

Ce serait une bonne affaire. La taille du X-Pro 3 est similaire à celle du X100VI, un appareil qui a été en rupture de stock pendant une grande partie de l'année grâce à son look rétro d'appareil photo argentique et à son capteur APS-C plus performant que celui d'un smartphone. La recette du GFX100RF semble donc être un appareil photo compact de type télémétrique doté d'un énorme capteur et d'un objectif fixe GF35mm f/4.

Sur le papier, cette combinaison pourrait permettre au nouvel appareil de Fujifilm d'émerger comme une alternative aux compacts ultra-premiums tels que le Leica Q3, magnifique mais en perdition. L'objectif GF35mm f/4 correspondrait à un 28mm f/3.2 en plein format, une longueur focale polyvalente pour les portraits environnementaux, les voyages et les paysages. En comparaison, l'objectif du X100VI correspond à un 35 mm f/2,8 en plein format.

Quelques rumeurs de spécifications suggèrent que le GFX100RF sera un appareil beaucoup plus spécialisé que le X100VI. Il n'y aura apparemment pas de stabilisation d'image intégrée au boîtier (IBIS), ce qui mettrait à rude épreuve la technique de prise de vue à main levée de son propriétaire dans des conditions de faible luminosité. Ce capteur de 100 Mpixels produira également des fichiers énormes - sur le Fujifilm GFX100S II, les fichiers en pleine résolution sont d'environ 200 Mo chacun.

En bref : les rumeurs sur le GFX100RF - Fujifilm GFX100RF

- Taille similaire à celle du X-Pro 3

- Capteur GFX 100MP

- Objectif GF35mm f/4

- Pas de stabilisation intégrée

- Lancement en mars 2025

Mais ces rumeurs suggèrent également que Fujifilm souhaite que le GFX100RF atteigne un nouveau seuil de prix pour un appareil photo moyen format. À bien des égards, il ressemble à un successeur spirituel du GFX50S II , qui a été commercialisé en 2022 au prix de 3 999 € (boîtier seul).

Il est un peu tôt pour faire des prévisions de prix, mais si Fujifilm pouvait atteindre ce genre de prix pour son nouvel appareil, il pourrait susciter un engouement similaire à celui du X100VI, même si la demande n'est pas aussi forte. Fuji Rumors prévoit une arrivée en mars 2025, nous pouvons donc nous attendre à des fuites plus détaillées dans les prochains mois.

Analyse : Une approche de niche, mais passionnante

Le Fujifilm GFX100RF semble être une décision intelligente pour Fujifilm et intéressante pour les photographes (mais pas pour leurs banquiers). Fujifilm a beaucoup fait pour populariser les appareils photo numériques moyen format, mais sa série GFX a manqué d'une star à objectif fixe comme le X100VI - le GFX100RF pourrait être cet appareil.

What is medium format? (Image credit: Future) Le terme « moyen format » vient de l'époque du cinéma et désignait à l'origine les appareils photo qui utilisaient des films de 120 mm. Aujourd'hui, il désigne les appareils photo numériques qui offrent une taille de capteur à peu près équivalente. Les capteurs GFX de Fujifilm sont plus petits que le moyen format traditionnel, mais sont environ 1,7 fois plus grands que le plein format. Les avantages sont la plage dynamique et, avec un capteur de 100MP, un énorme potentiel de recadrage.

Il s'agirait certainement d'un appareil plus spécialisé, notamment en raison de son prix. Nous nous attendons à ce qu'il excelle dans les portraits, l'architecture et les paysages (en dépit de sa longueur focale serrée), les scènes de mouvement rapide étant probablement trop exigeantes pour son autofocus et ses vitesses de rafale. Pensez à l'appareil photo de randonnée par excellence, plutôt qu'à une star de la rue.

Mais son objectif fixe (pour un encombrement réduit) et sa longueur focale équivalente à 28 mm pourraient en faire une alternative très tentante à la série Leica Q. Le Leica Q3 est un incroyable petit appareil plein format, mais il coûte 6 750 €. Si Fujifilm parvenait à faire baisser ce prix de manière significative, il pourrait avoir un nouvel appareil culte entre les mains.

Il y a quelques lacunes dans les spécifications du GFX100RF que nous devons découvrir avant de l'acclamer comme un gagnant à coup sûr. Comme le Leica Q3, son objectif sera-t-il doté d'une stabilisation optique de l'image (OIS) pour compenser l'absence de stabilisation du boîtier ? Cela semble tout à fait essentiel. Et quelle sera la qualité de cet objectif fixe à f/4 ? Il n'est certainement pas lumineux, et sa netteté doit donc être irréprochable pour tirer le meilleur parti de ce capteur de 100 Mpixels. Espérons que l'appareil photo sera également étanche aux intempéries.

Ces doutes mis à part, le GFX100RF est une perspective prometteuse. Oui, un Fujifilm X-Pro 4 (sur lequel nous espérons qu'il travaille également) serait bien plus abordable et le choix le plus raisonnable pour la plupart des gens. Mais un appareil photo GFX de taille similaire à la série X-Pro serait une véritable déclaration - et, en théorie, pourrait poursuivre la récente série de Fujifilm jusqu'en 2025.