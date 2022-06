Meilleures cartes SD 2022 : quelle carte mémoire préférer pour votre appareil photo ou votre caméra ?

(opens in new tab)

Included in this guide:

Vous cherchez les meilleures cartes SD pour votre appareil photo ? Vous êtes au bon endroit. Nous avons testé, examiné et classé les meilleures cartes pour appareils photo et caméras dans ce guide régulièrement mis à jour.



Les cartes SD (abréviation de Secure Digital) sont la forme la plus populaire de mémoire flash pour les fichiers numériques depuis un certain temps déjà, et sont plus étroitement associées aux appareils photo et aux kits audio. Depuis leur arrivée en 1999, des changements majeurs ont été apportés à leur fabrication et de nouvelles classifications de performance ont vu le jour.



Mais que signifient exactement tous ces chiffres, classes et lettres ? Déchiffrer tout ce jargon technique peut être pénible, mais ce guide est là pour vous montrer ce qu'il faut rechercher lorsque vous choisissez la bonne carte SD pour votre appareil photo. La première chose à décider est la quantité de mémoire dont vous aurez besoin, mais il y a ensuite quelques facteurs supplémentaires à prendre en compte.

(Image credit: Future)

Pour choisir la meilleure carte SD, il ne suffit pas de trouver celle qui porte les plus gros chiffres. Ces chiffres sont un bon indicateur de la taille et de la vitesse, voire de l'usage prévu (par exemple, enregistrement de photos ou de vidéos), mais les fabricants mettent souvent l'accent sur le meilleur résultat possible. D'autre part, les tests en conditions réelles, comme nous l'avons fait ici, montrent les performances de la carte que vous êtes plus susceptibles de recevoir au quotidien.



Notre choix numéro un pour le titre de meilleure carte SD du moment est la Transcend SDXC UHS-II U3. Elle a permis d'atteindre des vitesses de transfert supérieures à celles annoncées lors des tests, elle offre une bonne gamme de tailles de cartes, de 16 à 256 Go, et elle est résistante aux chocs, à l'eau, aux rayons X, etc. C'est une carte qui devrait vous suivre, que vous soyez dans le désert en train de filmer des vidéos 8K ou à mi-chemin d'une montagne enneigée en train de capturer des photos en haute définition.



Cependant, il y a beaucoup d'autres bonnes cartes dans cette liste que nous avons soumises à des tests rigoureux. Par souci d'équité, nous avons testé nos cartes en les formatant d'abord avec le SD Memory Card Formatter disponible auprès de la SD Association.

Notre sélection

(Image credit: Future)

1. Transcend SDXC UHS-II U3 La carte SD ultime en termes de performance et de fiabilité Caractéristiques techniques Type de carte: SDXC Capacité: Jusqu'à 64 Go Vitesse de lecture (revendiquée): Jusqu'à 285 Mo/s Vitesse de lecture (revendiquée): Jusqu'à 180 Mo/s Convient pour: Photographie et vidéo 8K Les meilleures offres du jour (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Des vitesses de transfert incroyables + Très résistante Pourquoi attendre - Prix moyen - Pas complètement indestructible

Notre meilleure carte SD est la Transcend SDXC UHS-II U3. Avec une classe 10, V90, U3 et UHS-II, nous pensions qu'elle serait assez rapide pour capturer presque tout ce que les appareils modernes pouvaient lui offrir, mais nous ne nous attendions pas aux résultats de vitesse que nous avons obtenus.



La Transcend s'est très bien comportée dans ses tests de vitesse, dépassant la vitesse d'écriture annoncée (180 Mo/s) avec un énorme 224 Mo/s, mais étant légèrement en dessous de la vitesse de lecture avec 224 Mo/s. Globalement, cela fait de cette carte un achat impressionnant à un coût raisonnable. Cette carte est idéale pour la photographie en haute définition et la vidéo 8K, les vidéos 4K et HD pouvant également être enregistrées sans problème.



Ajoutez à cela l'étanchéité de la carte, sa résistance aux chocs, ainsi que le fait qu'elle résiste aux rayons X, à la température et à l'électricité statique, et vous obtenez une carte conçue pour être utilisée dans presque toutes les conditions. Pour un prix agréablement raisonnable.

(Image credit: Future)

La prochaine sur notre liste est la carte Extreme Pro SDXC UHS-1 du célèbre fabricant de cartes SD SanDisk. Faisant partie d'une équipe de fabricants qui se sont réunis pour introduire la normalisation du marché des cartes SD, nous obtenons une bonne carte fiable à un prix décent.



Bien que nos tests de débit montrent une baisse de performance par rapport aux vitesses annoncées (nos tests ont révélé une vitesse d'écriture de 63,6 Mo/s et une vitesse de lecture de 65,9 Mo/s), pour le prix, c'est un achat très solide. La carte Extreme Pro UHS-I est idéale pour les utilisateurs qui souhaitent prendre des photos et des vidéos 4K.



Pour une plus grande tranquillité d'esprit, la carte est livrée avec une garantie directe de SanDisk vous donnant une garantie à vie en cas de problème (et par vie, ils veulent dire 30 ans). Pas mal, si l'on considère que nous n'aurons probablement même pas besoin de cartes SD dans un avenir aussi lointain.

(Image credit: Future)

Depuis l'annonce par Lexar de la première carte SD grand public de 1 To au monde en 2019, plusieurs fabricants se sont lancés dans la partie. Cependant, Lexar est réputé pour sa gamme de cartes mémoire et la 633X UHS-I se comporte bien à l'examen.



Alors que les cartes de plus grande capacité voient leur prix augmenter de manière exponentielle, la 633x apparaît dans des tailles aussi petites que 16 Go, ce qui la rend adaptée à un large éventail de photographes et de vidéastes qui ont besoin de toutes sortes de capacités pour un usage occasionnel ou professionnel. Sa vitesse d'écriture est un peu lente par rapport à d'autres cartes UHS-I de cette catégorie, mais elle présente un bon rapport qualité-prix et sa classification V30/U3 signifie qu'elle est toujours adaptée à l'enregistrement vidéo UHD jusqu'à 4K.



Les vitesses de transfert réelles lors des tests ont donné une vitesse d'écriture de 33 Mo/s et une vitesse de lecture de 82 Mo/s ; ce n'est pas si mal, mais la vitesse d'écriture est proche de la classification minimale V30 sur l'étiquette, il faut donc en tenir compte si les vitesses d'écriture sont importantes pour votre travail.

(Image credit: Future)

Compte tenu du faible prix de ces cartes, elles sont étonnamment bien protégées contre les éléments. D'après les tests internes de PNY, la gamme Elite Performance SDXC est résistante aux aimants, aux chocs, à la température et à l'eau. Cela en fait une carte idéale pour les utilisateurs qui souhaitent une carte mémoire robuste, capable de résister aux éléments.



En tant que carte UHS-I, la Elite Performance est légèrement plus lente que ses grandes sœurs. Avec une vitesse de lecture annoncée de 100 Mo/s, elle n'a pas atteint ce niveau lors de nos tests, avec seulement 65,7 Mo/s, et des vitesses de lecture beaucoup plus lentes, de 20,8 Mo/s en moyenne. Cependant, pour le photographe moyen qui a besoin d'une carte durable pour capturer quelques photos et un peu de vidéo HD, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper pour le prix. Si vous avez besoin d'une solution de mémoire rapide et que vous avez besoin d'une capacité de 128 Go, la PNY Elite Performance est faite pour vous.

(Image credit: Future)

Produite par l'un des plus grands noms du secteur des cartes SD, la SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II est limitée à une capacité maximale de 128 Go, mais ses vitesses de lecture et d'écriture parlent d'elles-mêmes. Idéale pour la capture de vidéos 4K et même 8K et la prise de vue en rafale avec des photos haute définition au format brut et JPEG, nos tests ont révélé que sa performance était inférieure d'environ 30 Mo/s aux vitesses annoncées, avec une vitesse de lecture réelle de 268 Mo/s et d'écriture de 233 Mo/s.



Malgré tout, la rapidité des vitesses de transfert V90 et UHS Speed Class 3 (U3) fait de cette carte la carte idéale pour les utilisateurs qui prennent des photos d'action ou de sport à un rythme soutenu, ou qui ont besoin de capturer des vidéos en haute définition. La carte est entièrement étanche, résistante à la température, aux chocs et aux rayons X, ce qui garantit la tranquillité d'esprit lors des voyages.

(Image credit: Future)

Grâce à la technologie UHS-II de la 2000X, nous pouvons compter sur cette carte pour des vitesses de lecture et d'écriture rapides. Bien que légèrement plus cher que ses concurrents, le nom de Lexar est connu pour sa fiabilité et la constance de ses performances en matière de cartes mémoire.



Lors de nos tests en conditions réelles, nous avons constaté que les vitesses de lecture et d'écriture étaient nettement supérieures à celles des autres cartes de sa catégorie. Elle n'est qu'à 19 Mo/s de la vitesse d'écriture annoncée (241 Mo/s), ce qui la rend idéale pour le transfert de données plus importantes, comme l'enregistrement de vidéos 4K ou 8K, avec une vitesse de lecture légèrement inférieure (253 Mo/s).



En ce qui concerne les images fixes, elle serait utile aux photographes de sport et de nature, ou à toute discipline nécessitant des rafales rapides de photos haute définition. Elle conviendra également parfaitement aux cinéastes qui ont besoin de capturer des images 4K et 8K sur des caméras, car elle est l'une des plus rapides de ce guide, comme le montre son classement V90.

(Image credit: Future)

La carte SF-G Series Tough UHS-II de Sony se distingue par sa robustesse, moyennant un prix élevé. Labellisée par Sony comme étant résistante à la saleté, à la poussière, à l'eau et aux salissures, elle est également censée être 18 fois plus résistante que les cartes standard grâce à une conception unique en résine moulée, qui se sent facilement dans la main. Elle est également dotée d'une protubérance de protection visible à l'arrière.



Lors de nos tests, les vitesses d'écriture réelles ont été de 246 Mo/s et les vitesses de lecture de 251 Mo/s - très impressionnant. Cette carte SD est sans aucun doute un peu plus chère, mais si l'on considère qu'elle est conçue pour un usage professionnel, c'est une carte que vous pouvez emporter dans n'importe quelle situation avec un peu plus de tranquillité d'esprit, que ce soit sur une montagne glacée ou dans un désert de sable.

(Image credit: Future)

La version la plus petite de la SDXC UHS-II 1667X est de 64 Go, ce qui peut poser problème à certains photographes et vidéastes qui filment encore des contenus de définition légèrement inférieure ou qui souhaitent disposer d'une petite carte de secours telle qu'une 32 Go. Cependant, la classification UHS-II signifie que cette carte peut gérer des enregistrements vidéo jusqu'à 4K, ce qui implique des fichiers volumineux, et il n'est donc pas étonnant qu'il n'existe pas de version 32 Go.



Correspondant aux vitesses de lecture annoncées presque exactement à 254MB/s, la 1667X s'en sort bien par rapport aux vitesses de transfert annoncées. Les vitesses d'écriture ont baissé d'environ 20% à 101MB/s, ce qui est similaire ou supérieur aux autres cartes de ce tour d'horizon. La cohérence, les vitesses rapides et la garantie à vie limitée font de la 1667X une option très intéressante pour les créatifs qui doivent capturer des scènes à des définitions plus élevées.

(Image credit: Future)

9. SanDisk Extreme SD UHS-I V3 Une alternative raisonnable Caractéristiques techniques Type de carte: SDXC Capacité: Jusqu'à 256 Go Vitesse de lecture (revendiquée): Jusqu'à 150 Mo/s Vitesse de lecture (revendiquée): Jusqu'à 70 Mo/s Convient pour: Photographie et vidéo 4K Pourquoi l’acheter + Bonnes vitesses d'écriture + Prix compétitif Pourquoi attendre - Vitesses de lecture un peu lentes - Pas aussi rapide que l'UHS-II

Avec une capacité à partir de 16 Go, c'est une excellente option pour ceux qui ont besoin d'une carte de sauvegarde peu coûteuse à mettre dans leur sac d'appareil photo - et elle n'est pas trop loin derrière les autres en termes de performances réelles, non plus.



Nos tests de la carte SanDisk Extreme SD UHS-I V3 ont montré que les vitesses d'écriture étaient à la hauteur de ses revendications, les égalant presque exactement à 71,6MB/s. Mais comme avec la plupart des autres cartes de cette liste, les vitesses de lecture laissent un peu à désirer, arrivant à presque la moitié de la vitesse annoncée, 71,6MB/s. Tout peut être pardonné, cependant, en gardant à l'esprit le coût extrêmement faible de ces cartes, en particulier tout en offrant une capacité aussi élevée aux utilisateurs jusqu'à 256 Go.



Comme toutes les cartes SanDisk, elles sont garanties à vie et résistent aux chocs, à l'eau, à la température et aux rayons X. Elles sont également classées UHS speed class 3 et video speed class 3, ce qui les rend idéales pour la photographie haute définition et la vidéo 4K UHD.

Que rechercher en priorité ?

(Image credit: Future)

1. Capacité

Lorsqu'il est question de la taille d'une carte SD, on parle aujourd'hui de la quantité de données pouvant tenir sur la carte mémoire en gigaoctets (ou éventuellement en téraoctets). Il est important de vérifier dans le manuel de votre appareil la capacité maximale de la carte avec laquelle il est compatible, car certains appareils photo n'acceptent pas les cartes de plus de 32 Go. En général, plus la capacité est grande, plus la carte est chère. Mais si vous prévoyez de prendre de nombreuses photos en haute résolution ou des vidéos 4K/8K, il est préférable de choisir une carte plus grande (au moins 64 Go) plutôt qu'une carte plus petite.

2. Vitesse

La capacité ne doit pas être votre seule considération. Les vitesses de lecture et d'écriture d'une carte sont également cruciales pour le stockage des supports enregistrés et pour un transfert rapide entre les appareils. Les vitesses de lecture et d'écriture indiquées sur les cartes SD sont les meilleurs scénarios possibles et sont souvent mises en avant par le fabricant afin de vendre plus d'unités. Les résultats réels sont souvent plus lents (parfois beaucoup plus lents). Consultez notre guide ci-dessus pour vous faire une meilleure idée.

3. Type

Il existe trois principaux types de cartes SD : SD, SDHC (haute capacité) ou SDXC (capacité étendue). Les cartes SD offrent généralement une capacité de stockage de 128 Mo à 2 Go, ce qui est trop peu pour les appareils photo modernes à plus haute résolution. Les cartes SDHC augmentent cette capacité de 4 à 32 Go, ce qui est utile pour la plupart des photographes et vidéastes. Les cartes SDXC, quant à elles, vont de 64 Go à 2 To et sont destinées aux utilisateurs professionnels qui ont besoin de plus de mémoire.

4. Durabilité

Les cartes SD sont des mémoires flash, ce qui signifie qu'elles ne comportent aucune pièce mobile et qu'elles reposent sur des puces électroniques pour stocker les données. Bien qu'elles ne nécessitent pas d'alimentation électrique pour stocker les données, elles peuvent être endommagées par l'eau, le feu et la pression physique. Certaines sociétés proposent des versions "résistantes" sur mesure, capables de résister à ces éléments, et même de rester en sécurité dans des températures extrêmes ; cela vaut donc la peine de les rechercher si vous partez à l'aventure.

5. Photo ou vidéo ?

La plupart des cartes SD sont désormais étiquetées UHS-I ou UHS-II. Les cartes UHS-I sont généralement plus lentes, mais elles sont relativement bon marché et sont plus utiles pour les photographes de photos. Les cartes UHS-II lisent et écrivent beaucoup plus rapidement, mais elles sont plus chères et sont davantage destinées à l'enregistrement vidéo (surtout en 4K). Si vous n'êtes pas sûr qu'une carte soit UHS-I ou UHS-II, retournez-la et vérifiez le nombre de rangées de connexions qu'elle comporte : elles ont respectivement une ou deux rangées.

De quelle vitesse d'écriture et de lecture avez-vous besoin ? Le choix d'une nouvelle carte SD peut être déroutant en raison du grand nombre de catégories et de vitesses disponibles. Les principaux chiffres à prendre en compte sont la vitesse d'écriture et, dans une moindre mesure, la vitesse de lecture. Si le principal chiffre figurant sur le recto de la carte est probablement sa vitesse de "lecture" théorique (mesurée en MBo/s, ou méga-octets par seconde), il ne vous indique que la vitesse à laquelle vous pouvez copier des photos sur votre ordinateur dans des conditions idéales. Le chiffre le plus utile pour vous dire à quelle vitesse votre appareil photo peut enregistrer des images sur votre carte SD est la vitesse d'écriture (également mesurée en Mo/s). Une vitesse d'écriture plus rapide est particulièrement importante pour les prises de vue de sport ou d'action en mode rafale. Les classifications de cartes comme V30 ou U3 ne sont que des catégorisations de ces vitesses. Il existe trois classes principales : La classe de vitesse (indiquée par un chiffre dans un cercle), la classe de vitesse UHS (un chiffre dans une icône en forme de gobelet ouvert) et la classe de vitesse vidéo (V suivi d'un chiffre). Les chiffres indiquent la vitesse d'écriture minimale en cas de transfert de données. La classe de vitesse est classée en Classe 2 (vitesse d'écriture minimale de 2Mo/s), Classe 4 (4Mo/s), Classe 6 (6Mo/s), et 10 (10Mo/s). Le choix de la meilleure pour votre appareil photo dépend de la définition, de la taille de la mémoire tampon et des vitesses de prise de vue en rafale de votre appareil. Un indice supplémentaire est la classe de vitesse UHS, qui est U1 ou U3. U1 signifie qu'elle peut écrire à une vitesse minimale de 10 Mo/s (comme la classe 10), tandis que U3 porte la vitesse d'écriture à un minimum de 30 Mo/s. Vous êtes plutôt intéressé par la vidéo ? Les classes de vitesse vidéo sont V6, V10, V30, V60 et V90. La classe V6 convient à l'enregistrement de vidéos en définition standard et la classe V90 à la capture de vidéos 8K. L'enregistrement de vidéos 4K UHD nécessitera idéalement un minimum de V10, et la vidéo HD peut utiliser V6 ou moins à la rigueur.

C'est bien beau de comparer les vitesses de lecture et d'écriture des cartes en comparant les chiffres sur l'étiquette, mais cela donne rarement une idée précise de leurs performances dans le monde réel. Nous les avons donc testées à l'aide d'un logiciel spécialisé dans le suivi de la vitesse afin de calculer des vitesses de transfert de données plus réalistes.

Pour ce faire, nous commençons par formater toutes les cartes dans le même système de formatage afin de nous assurer que les choses sont équitables dès le départ. De cette façon, les vitesses ne peuvent pas être influencées par le système de stockage en place sur la carte. Ensuite, nous exécutons un logiciel de test des supports de stockage sur chaque carte, qui remplit la totalité de la carte de données et les relit. Celapermet de tester les vitesses d'écriture et de lecture au cours du même processus, afin d'obtenir des résultats fiables et concrets, comme ceux que nous nous attendons à voir lors de la prise de photos ou de vidéos.

Il s'agit d'un moyen beaucoup plus équitable de mesurer les vitesses de transfert entre cartes. Essayer de tester les vitesses en utilisant un appareil introduirait des anomalies. Par exemple, l'utilisation d'un reflex numérique en mode rafale pour prendre des photos prendrait d'abord beaucoup de temps pour remplir une carte de grande capacité. Ensuite, il faut prendre en compte le fait que chaque image ne sera pas exactement la même, car les niveaux de lumière et les couleurs affectent la taille de la capture du fichier. Sans parler du temps qu'il faudrait pour passer en revue toutes les cartes. Vous épuiseriez également les appareils avant leur durée de vie utile, c'est pourquoi nous utilisons plutôt un logiciel de suivi de la vitesse.