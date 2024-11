Android 16 pourrait donner à Gemini plus de contrôle sur les applications

Gemini pourrait contrôler les actions des applications dans Android 16

Une nouvelle option de chat pour YouTube a également été repérée

Des modifications de l'interface pourraient également être apportées

L'application Google Gemini sur Android intègre progressivement de plus en plus de fonctionnalités et d'options déjà présentes dans Google Assistant, tout en enrichissant ses capacités d'IA générative. Et il semblerait que de nouvelles améliorations soient en préparation.

Tout d'abord, selon un article publié par Android Authority, de nouvelles API (Interfaces de Programmation d'Applications) présentes dans la version développeur d'Android 16 pourraient offrir à Gemini un contrôle accru sur les actions possibles au sein des autres applications installées sur un appareil.

Si les développeurs d'applications décident d'exploiter ces API, Gemini pourrait, par exemple, être en mesure de commander un repas ou de réserver un taxi. Ce type d'évolution illustre la prochaine étape envisagée pour ces agents d'intelligence artificielle.

Actuellement, Gemini s’appuie sur des extensions pour interagir avec des applications comme YouTube, Google Maps, Gmail, Spotify ou encore WhatsApp. Cependant, Google ne peut pas développer des extensions pour chaque application Android. L’introduction des API permettrait donc aux développeurs tiers de prendre en charge cette tâche.

D'autres changements à venir

L'interface de Gemini Live sur mobile (Image credit: Google)

Cette amélioration des agents IA pour Android 16 n'est pas le seul indice à propos de Gemini dévoilé ce week-end. D'après d'autres investigations menées par l'équipe d'Android Authority, le mode vocal avancé Gemini Live pourrait bientôt permettre d’explorer plus en profondeur les vidéos YouTube.

L’idée serait de permettre une conversation naturelle avec Gemini Live au sujet d’une vidéo en cours de visionnage sur un smartphone, en complément de la fonction "Demander des explications sur cette vidéo", qui est déjà disponible pour obtenir des résumés ou des explications.

Enfin, un possible changement d’interface pour Gemini Live a également été repéré, toujours par Android Authority. Du code caché dans l’application Android suggère qu’il sera bientôt possible de mettre en pause ou de reprendre une discussion directement depuis une notification dans la barre d’état.

L’avantage principal d’utiliser Gemini Live par rapport aux autres modes d’entrée de Gemini réside dans sa capacité à dialoguer de manière fluide et humaine, avec des interruptions, des pauses, etc. Ces ajustements viseraient à rendre l’application encore plus pratique et intuitive.

