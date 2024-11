iOS 19 : Siri pas à la hauteur de ChatGPT avant 2026, affirment les rumeurs

L'assistant virtuel Siri d'Apple est actuellement surpassé par des concurrents tels que ChatGPT

Apple veut changer cela en développant un chatbot « LLM Siri »

Il pourrait ne pas être lancé avant 2026

Siri accuse depuis longtemps un retard face à des concurrents comme Google Assistant, et avec l’arrivée de ChatGPT et d’autres chatbots propulsés par des modèles de langage de grande envergure (LLM), cet écart s’est encore creusé. Cependant, l’apparition d’Apple Intelligence semblait marquer un tournant pour Siri – et selon un nouveau rapport, Apple prévoirait une mise à jour basée sur un LLM pour son assistant vocal. Mais avant de s’emballer, il faudra sans doute patienter avant de voir cette évolution arriver.

D’après Mark Gurman, journaliste de Bloomberg reconnu pour la fiabilité de ses informations concernant les fuites et rumeurs sur Apple, l’entreprise testerait en interne une version de Siri intégrant des fonctionnalités liées aux LLM (baptisée « Siri LLM »). Les premiers résultats montreraient une version plus puissante et plus conversationnelle de l’assistant virtuel d’Apple.

Selon Gurman, ce nouveau Siri serait capable de mener des conversations naturelles et fluides, tout en répondant à des requêtes plus complexes de manière rapide et efficace, comparé à l’actuelle version de Siri.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, il serait possible d’interagir de façon plus humaine et de gérer des tâches de manière similaire à ChatGPT ou au projet Gemini de Google. Siri tirerait également parti de la fonction App Intents d’Apple pour contrôler précisément les applications tierces. Enfin, cette version enrichie utiliserait des fonctionnalités d’Apple Intelligence, comme la génération ou la synthèse de textes.

À venir dans iOS 19 ?

(Image credit: Apple)

Le rapport prévoit qu’Apple annoncera cette version améliorée de Siri en 2025, lors du lancement d’iOS 19 et de macOS 16.

Cependant, à l’image du déploiement progressif d’Apple Intelligence, cette nouvelle version de Siri ne serait pas immédiatement disponible. Gurman avance que sa mise en service serait prévue pour le printemps 2026.

La question reste donc ouverte : ne sera-t-il pas trop tard pour Apple, alors que des concurrents comme ChatGPT ont déjà pris une avance considérable ? Seul l’avenir le dira, mais Siri LLM devra être un projet ambitieux pour rattraper cet écart. Si Apple réussit son pari, les adeptes de la marque pourraient avoir de belles surprises en perspective.