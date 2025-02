Mise à jour IA de Siri : un retard sur iOS 18.4 pourrait faire perdre patience aux utilisateurs d'Apple

Un rapport affirme qu'Apple a trébuché sur le grand déploiement de l'IA de Siri

L'entreprise serait confrontée à des « problèmes d'ingénierie » et à des bugs

La résolution de tous ces problèmes pourrait signifier que le nouveau Siri ne sera pas intégré à iOS 18.4

Apple rencontrerait des difficultés avec la refonte tant attendue de Siri et pourrait devoir repousser cette mise à jour jusqu’à iOS 18.5 en mai.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, spécialiste reconnu de l'univers Apple, des « problèmes d’ingénierie et des bugs logiciels » pourraient encore retarder cette évolution, initialement prévue pour doter l’assistant de capacités d’intelligence artificielle plus poussées grâce à Apple Intelligence.

Lors de la WWDC 2024, Apple avait dévoilé une importante mise à jour basée sur l’IA pour Siri. Si certaines fonctionnalités ont été déployées l’année dernière, d’autres, plus complexes, sont encore en cours de développement.

D’après des « personnes proches du dossier », Gurman rapporte que ces nouvelles fonctionnalités s’avèrent plus difficiles à implémenter que prévu. Certaines d’entre elles ne fonctionneraient pas encore de manière suffisamment stable. Parmi elles, on retrouve des capacités impressionnantes déjà présentées par Apple, comme la possibilité pour Siri de rechercher dans les e-mails et messages afin de retrouver un vol et des réservations pour un déjeuner d’un membre de la famille, un exemple précis souligné par Gurman.

De manière plus générale, les sources de Gurman décrivent une équipe d’ingénieurs Apple « en course contre la montre » pour finaliser ces fonctionnalités d’IA. Le plan initial prévoyait un lancement de la nouvelle version de Siri avec iOS 18.4, une mise à jour attendue pour avril 2025 (dont la bêta est imminente), mais celle-ci pourrait finalement être repoussée à mai, avec iOS 18.5, voire plus tard.

Certaines de ces fonctionnalités avancées d'IA pourraient être retardées, ce qui laisse envisager l’arrivée de quelques nouveautés dans iOS 18.4, sans certitude pour l’instant, d’autant plus que l’échéance approche rapidement.

Gurman évoque également une autre hypothèse : Apple pourrait intégrer les nouvelles fonctionnalités d'IA dans iOS 18.4, mais les désactiver par défaut – une sorte de « test à vos risques et périls ». Une activation automatique pourrait alors intervenir dans une version ultérieure, une fois les derniers bugs corrigés.

Quoi qu'il en soit, l’arrivée complète de toutes les fonctionnalités d’IA promises par Apple pour Siri semble de plus en plus incertaine à court terme – si les informations des sources de Gurman se confirment, bien entendu.

Analyse : Les propriétaires d'appareils Apple à court de patience

Quelles sont exactement ces capacités d’IA ? Pour rappel, lors de la WWDC, plusieurs éléments clés avaient été dévoilés, promettant de considérablement améliorer Siri. Parmi eux, une meilleure prise en compte du contenu affiché à l’écran pour interagir de manière plus contextuelle, ainsi qu’une intégration approfondie avec les applications pour en faciliter le contrôle.

Une expérience plus personnalisée et de nombreuses nouvelles fonctionnalités sont attendues, comme celle mentionnée par Gurman concernant la gestion des réservations d’un proche.

Le problème réside dans l’impatience croissante de certains fans d'Apple, désireux de tester les fonctionnalités impressionnantes présentées il y a près d’un an. Récemment, des articles ont évoqué la bêta d’iOS 18.4, censée inclure cette mise à jour de Siri tant attendue, avec la promesse d’être l’une des plus importantes mises à jour d’iPhone à ce jour.

Pour l’instant, une nouvelle interface pour l’assistant et l’intégration de ChatGPT ont été introduites, mais aucune trace de l’IA puissante promise lors de la dernière conférence des développeurs d’Apple.

Si iOS 18.4 venait à être déployé sans que Siri ne bénéficie d’avancées significatives en matière d’IA, la patience des utilisateurs pourrait s’effriter. Un déploiement lent de ces fonctionnalités renforcerait également l’image d’un Apple à la traîne face aux autres géants technologiques dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Il faut cependant rappeler qu’Apple, lors de la présentation des nouvelles capacités d’IA de Siri à la WWDC, n’avait promis aucune date précise de déploiement pour les fonctionnalités les plus complexes, évoquant une sortie progressive courant 2025.

Cette prudence laissait déjà entendre qu’Apple n’était pas totalement confiant sur le calendrier de livraison et mesurait la complexité de la mise en œuvre de ces nouveautés.

Comme toujours, ces informations proviennent de la rumeur, et doivent être prises avec précaution, bien que Mark Gurman soit l’un des journalistes les plus fiables lorsqu’il s’agit d’informations internes à Apple. Une réponse pourrait rapidement arriver, avec la sortie imminente d’un nouvel iPhone et, potentiellement, des annonces sur iOS dans la foulée.