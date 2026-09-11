macOS 27 Golden Gate : tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine mise à jour des Mac

La WWDC 2026, édition annuelle de la conférence d’Apple consacrée aux développeurs et aux logiciels, s’est montrée particulièrement marquante puisqu’il s’agissait de la dernière avec Tim Cook comme CEO — John Ternus doit reprendre les commandes de l’entreprise plus tard cette année. Elle a aussi donné un aperçu de l’avenir des Mac et MacBook avec l’annonce de macOS 27 Golden Gate.

Contrairement à Microsoft avec Windows, Apple publie chaque année une mise à jour majeure de macOS accompagnée d’un nouveau nom — généralement inspiré d’un lieu californien — et d’un numéro qui correspond désormais à l’année de référence de la version. Même si macOS 27 sort à la fin de 2026, Apple considère 2027 comme son année principale afin que le système ne paraisse pas dépassé quelques mois seulement après son installation.

Depuis les premières informations consacrées à macOS 27, Apple a confirmé que le système pourra être installé sur les Mac compatibles à partir du 14 septembre 2026.

Si la WWDC 2026 restera dans les mémoires comme la dernière de Tim Cook, la mise à jour macOS de cette année se montre moins spectaculaire et se concentre principalement sur les performances — toujours bienvenues — et l’intégration de l’IA, plus susceptible de diviser.

La mise à jour devrait malgré tout intéresser tous les propriétaires d’un Mac ou MacBook compatible. Voici donc tout ce qui change.

Une précision importante concernant la compatibilité : les Mac et MacBook à processeur Intel ne sont plus pris en charge. Seules les machines équipées d’une puce Apple Silicon — M1 ou plus récente — peuvent installer macOS 27.

macOS 27 Golden Gate : En bref

De quoi s’agit-il ? Du nouveau système d’exploitation destiné aux Mac et MacBook

Du nouveau système d’exploitation destiné aux Mac et MacBook Quand sera-t-il disponible ? Le 14 septembre 2026

Le 14 septembre 2026 Combien coûtera-t-il ? Comme d’habitude, macOS 27 sera gratuit pour tous les appareils compatibles

macOS 27 Golden Gate : Compatibilité

Voici la liste complète des Mac capables d’exécuter macOS 27 Golden Gate :

MacBook Air M1 ou plus récent

MacBook Pro M1 ou plus récent

MacBook Pro 13 pouces M1 de 2020 ou plus récent

MacBook Pro 14 pouces M1 Pro de 2021 ou plus récent

MacBook Pro 16 pouces M1 Pro de 2021 ou plus récent

MacBook Neo

iMac M1 de 2020 ou plus récent

Mac mini M1 de 2020 ou plus récent

Mac Studio de 2022 ou plus récent

Aucun Mac fabriqué avant 2020 ne figure dans cette liste. macOS 27 Golden Gate est en effet réservé aux machines fonctionnant avec les propres puces Apple de série M — ou l’A18 Pro dans le cas du MacBook Neo.

Il s’agit d’un changement majeur qui pourrait empêcher de nombreux utilisateurs de passer à la nouvelle version. Apple semble considérer l’abandon des anciens modèles Intel comme une rupture nette qui permet à macOS 27 de mettre beaucoup plus fortement l’accent sur l’IA, les anciennes puces Intel n’intégrant pas de NPU destiné au traitement local de ces fonctions.

En se concentrant uniquement sur ses propres processeurs à architecture Arm, Apple n’a également plus besoin de tenir compte des Mac reposant sur l’architecture x86 d’Intel. Cela devrait permettre aux équipes macOS de consacrer davantage de temps à l’amélioration des performances et à l’ajout de nouvelles fonctions.

Les propriétaires d’un Mac Intel pourront continuer à utiliser macOS 26, même si conserver à terme un système d’exploitation qui ne reçoit plus de mises à jour n’est pas recommandé. Le moment pourrait donc être venu d’envisager un nouveau Mac.

(Image credit: Apple)

La bêta développeur de macOS 27 a été mise à disposition le jour même de son annonce, avant l’arrivée de versions bêta publiques accessibles sans compte développeur.

Les personnes ayant préféré éviter ces premières versions souvent remplies de bugs ont désormais leur réponse : macOS 27 sera disponible à l’installation le 14 septembre 2026.

macOS 27 Golden Gate : Les nouvelles fonctions

1. Des ajustements pour Liquid Glass

(Image credit: Apple)

macOS 26 avait apporté l’année dernière une transformation majeure du design avec son interface Liquid Glass. macOS 27 ne bouleverse pas une nouvelle fois l’apparence du système, mais répond à certaines critiques récurrentes, notamment celles concernant les effets de transparence qui peuvent compliquer la lecture du texte.

(Image credit: Apple)

Le système diffusera davantage les ombres afin d’améliorer la lisibilité et ajoute un nouveau curseur permettant de régler la transparence de Liquid Glass.

2. Des performances générales améliorées

(Image credit: Apple)

L’un des objectifs majeurs de macOS 27 consiste à rendre le système plus rapide et plus réactif sur les Mac et MacBook. Les nouvelles fonctions ne sont donc pas forcément spectaculaires, mais l’amélioration des performances générales devrait se ressentir — sans coût supplémentaire.

Le terme « réactivité » est particulièrement important : les animations devraient paraître plus rapides et Apple promet que les applications Mac se lanceront jusqu’à 30 % plus vite grâce au préchargement.

Les photos devraient également apparaître plus rapidement dans la photothèque, tandis que les transferts AirDrop pourraient gagner jusqu’à 80 % en vitesse.

3. Une meilleure recherche dans macOS

La recherche a été reconstruite sur iOS et macOS pour Spotlight, Photos et Mail, notamment avec un nouveau système de classement destiné à afficher des résultats plus pertinents. Retrouver des fichiers et dossiers sur un Mac devrait donc devenir beaucoup plus simple.

4. Des contrôles parentaux améliorés

(Image credit: Apple)

Le sujet est particulièrement sensible et Apple renforce la protection des enfants. En plus des contrôles parentaux déjà disponibles, macOS 27 Golden Gate permettra aux parents de bloquer certaines applications. De nouveaux outils empêcheront également l’affichage d’images jugées inappropriées, notamment celles contenant de la nudité ou du gore.

Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering chez Apple, affirme que l’entreprise met ainsi de puissants outils à disposition des parents.

5. Siri AI

(Image credit: Apple)

Siri a rarement semblé aussi indispensable sur Mac que sur iPhone ou iPad, où l’assistant virtuel s’intègre plus naturellement aux usages.

Cela pourrait changer avec la nouvelle version profondément remaniée de Siri. Après plusieurs retards, elle constituera l’un des éléments centraux de macOS 27 Golden Gate. Grâce aux fonctions d’IA avancées fournies par Gemini de Google, Siri pourra accomplir des tâches à partir d’une simple commande vocale ou textuelle, par exemple rédiger des e-mails, tout en étant capable de détecter ce qui apparaît à l’écran.

(Image credit: Apple)

Siri doit également améliorer l’utilisation de Calendrier dans macOS : il sera possible de lui demander de créer des événements et même de vérifier les disponibilités avant de répondre à une invitation.

Une nouvelle application Siri fera son apparition dans macOS afin de permettre de véritables conversations avec l’assistant et de consulter les échanges précédents, un peu comme dans Messages. Les conversations seront synchronisées avec iCloud afin de pouvoir être poursuivies sur iPhone ou iPad.

(Image credit: Apple)

Des menus contextuels à l’échelle du système seront également proposés, tandis que Siri AI sera directement intégré à Spotlight afin de répondre à des questions sans ouvrir d’application. Un raccourci clavier permettra enfin d’afficher Visual Intelligence et d’interroger Siri sur le contenu présent à l’écran.

6. Image Playground s’améliore

(Image credit: Apple)

Image Playground, l’outil d’IA générative qui transforme des instructions en images, reçoit une nouvelle interface plus simple à utiliser ainsi qu’une option permettant de créer des fonds d’écran par IA.

Un nouveau modèle autorise également la génération d’images photoréalistes et peut travailler à partir des propres photos de l’utilisateur. Rien n’est envoyé ni partagé : tout le traitement s’effectue directement sur l’appareil.