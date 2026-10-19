Comment le Tesla Roadster parvient-il à « voler », et ses propulseurs sont-ils dangereux ?

Il aura fallu attendre longtemps avant de découvrir le nouveau Tesla Roadster, mais les amateurs de démonstrations complètement déraisonnables auront été servis. Tesla revendique plus de 370 km/h en pointe, moins de 0,59 seconde pour passer de 0 à environ 96 km/h et un système d’aspiration suffisamment puissant pour maintenir théoriquement la voiture à l’envers.

S’ajoutent surtout les propulseurs empruntés à l’univers de SpaceX. La version Rocket, réservée à certains clients sur invitation, peut en recevoir jusqu’à dix. Ces propulseurs à air comprimé ont offert les séquences les plus spectaculaires de la présentation : le Roadster s’est retrouvé à l’envers avant de se redresser, puis a bondi au-dessus d’une rangée de véhicules stationnés.

Comment Tesla parvient-il exactement à faire « voler » une voiture ? Cette technologie pourrait-elle réellement raccourcir vos trajets ? Et surtout, peut-elle être suffisamment sûre pour circuler un jour sur route ouverte ? Voici comment fonctionnent les propulseurs du Roadster et pourquoi il vaut probablement mieux ne pas se trouver trop près lorsqu’ils entrent en action.

(Image credit: Tesla)

Les propulseurs du Roadster sont alimentés par des réservoirs appelés COPV, pour carbon fiber overwrapped pressure vessels. Ces réservoirs stockent de l’air fortement comprimé. Lorsqu’il est libéré par les propulseurs, la voiture est poussée très rapidement dans la direction opposée.

Les COPV alimentent des propulseurs dits « à gaz froid ». Cela ne signifie pas que l’air est réfrigéré : il est simplement fortement comprimé. Le terme « froid » permet de les distinguer des moteurs-fusées « chauds » qui brûlent un carburant. Aucune combustion n’intervient ici. SpaceX utilise depuis des années des systèmes comparables pour certaines manœuvres de ses véhicules spatiaux.

Selon Tesla, « chaque espace exploitable » du Roadster Rocket accueille des COPV afin d’alimenter les propulseurs, pour une capacité maximale de 600 litres. Un réservoir de 200 litres se trouve à l’arrière pour les propulseurs arrière — également présents sur la version Thrust — tandis qu’un autre réservoir de 400 litres remplace le siège passager sur la variante Rocket.

Tesla n’a pas précisé combien de temps ces réserves permettent réellement de maintenir une poussée. Au vu de la démonstration, il semble peu probable qu’elles autorisent beaucoup plus qu’un bond, quelques corrections de trajectoire et un atterrissage. Il ne faut donc pas s’attendre à survoler les embouteillages d’une ville, même en imaginant que la voiture soit homologuée. En revanche, face à un pont autoroutier inachevé façon Speed, la fonction pourrait se montrer plus adaptée.

Elon Musk affirme que la voiture pourra recompresser elle-même son air sans nécessiter de propergol spécifique. La durée nécessaire pour remplir les réservoirs n’a toutefois pas été communiquée. Les propriétaires devront donc probablement limiter les tonneaux successifs.

Des moteurs électriques ouvrent et ferment les propulseurs et peuvent, selon Tesla, effectuer des micro-ajustements en une fraction de seconde. Les démonstrations montrent effectivement une quantité importante de corrections en vol pour permettre au Roadster de retrouver une assiette horizontale avant de toucher le sol et pour lui donner la poussée nécessaire lors du décollage.

« Elle peut faire des tonneaux, elle peut réaliser des figures complètement folles », a déclaré Elon Musk pendant la présentation. Un détail reste important : aucun conducteur ne se trouvait dans la voiture pendant ces démonstrations. Le véhicule était contrôlé de manière autonome et le public avait été placé à bonne distance.

Les propulseurs du nouveau Tesla Roadster sont-ils dangereux ?

(Image credit: Tesla)

Aussi spectaculaires soient-elles, ces démonstrations ne signifient pas que des propulseurs de fusée arriveront prochainement sur une voiture homologuée. Elon Musk a lui-même déclaré à Euronews que le véhicule n’était « pas nécessairement une voiture optimisée pour la sécurité ». Interrogé sur son homologation routière, il a simplement répondu que cela « dépend de la route ».

Un élément est déjà officiel : la version Rocket, avec un seul siège et dix propulseurs, est décrite sur le site de Tesla comme « non homologuée pour un usage sur route publique ». La version Thrust à deux places et dotée de moins de propulseurs est présentée comme une série limitée « prête pour la piste ». La version Performance, actuellement réservable pour une production annoncée en 2028, est quant à elle destinée à la route mais ne possède aucun propulseur.

La raison de ces restrictions paraît assez évidente. Tesla affirme que les quatre propulseurs arrière produisent à eux seuls plus de 80 kN de poussée. Se trouver juste derrière le Roadster lorsqu’ils se déclenchent représenterait donc une exposition à des forces extrêmement importantes.

Sans même être spécialiste de la sécurité routière, difficile d’imaginer les régulateurs accueillir une telle technologie avec enthousiasme. Une poussée de cette ampleur pourrait provoquer de graves blessures à une personne située trop près et endommager sérieusement un véhicule placé derrière le Roadster au feu rouge.

Un second problème vient de la vitesse d’éjection du gaz, qui atteint des vitesses supersoniques. Si le souffle emporte des graviers ou d’autres débris présents sur la chaussée, ceux-ci pourraient être projetés à des vitesses extrêmement élevées.

Vous ne vous porteriez évidemment pas beaucoup mieux si un Roadster vous retombait dessus. La sécurité du conducteur pose également question : pour réaliser les figures montrées par Tesla, un véritable occupant aurait probablement besoin d’un système de retenue beaucoup plus proche d’un harnais de montagnes russes que d’une ceinture automobile conventionnelle.

En résumé, les risques potentiels sont nombreux et rendent extrêmement improbable la présence d’un Roadster Rocket sur une route ouverte dans un avenir proche. Cette version « volante » reste avant tout une voiture de démonstration. Tesla prévoit une autre présentation au Snake River Canyon, dans l’Idaho, rendu célèbre par Evel Knievel.