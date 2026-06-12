BYD recharge sa Denza Z9 GT en moins de 10 minutes et l’Europe pourrait bientôt ne plus voir les voitures électriques de la même façon

Deux Denza Z9 GT se rechargent grâce à la technologie Flash Charge de BYD

La recharge ultra-rapide de BYD ne se limite pas à la Chine

L’entreprise a démontré une recharge en cinq minutes à son siège britannique

Un seul modèle européen sera compatible, mais d’autres suivront

BYD a présenté cette semaine sa technologie de recharge ultra-rapide Flash Charging pour véhicules électriques à son siège de l’ouest de Londres, en invitant invités et journalistes à assister à une démonstration. Une Denza Z9 GT, rivale de la Porsche Taycan issue de la marque premium de BYD, a ainsi vu sa batterie passer de 10 % à près de 100 % en neuf minutes.

Les bornes Flash, capables de délivrer une puissance maximale de 1 500 kW (1,5 mégawatt), dépassent largement les performances des bornes ultra-rapides actuelles, qui plafonnent dans la plupart des cas entre 350 et 400 kW.

Cette technologie de nouvelle génération a, selon le responsable de BYD au Royaume-Uni Bono Ge, le potentiel de « changer la perception des voitures électriques ».

Lors de la démonstration, un membre du public a été invité à saisir le pistolet de recharge, équipé d’un connecteur standard CCS 2 (compatible avec la majorité des véhicules électriques), puis à le brancher sur une Denza Z9 GT dont la batterie préalablement déchargée affichait 10 % sur l’écran d’infodivertissement.

Pour faciliter la manipulation des câbles lourds et refroidis activement nécessaires à de telles puissances, BYD a conçu son système Flash Charge à la manière de pompes à carburant classiques. Un système de poulies maintient les câbles en hauteur, évitant qu’ils ne traînent au sol et les rendant plus faciles à manipuler.

Une fois branchée, la session de recharge a démarré automatiquement et un représentant de BYD a lancé le chronomètre. En quelques minutes, la technologie Flash Charge a ajouté 200 miles d’autonomie, avec un passage de 10 à 70 % en seulement cinq minutes. Quatre minutes plus tard, la batterie atteignait 97 %.

« Prêt en cinq minutes, plein en neuf, et s’il fait froid, ajouter trois minutes », a expliqué le responsable de la recharge électrique chez BYD, Diego Pareschi, lors du lancement. Il affirme que même dans les climats les plus rudes, une recharge complète ne prendrait que 12 minutes, contre plusieurs heures pour certains concurrents.

Un déploiement massif en Europe

(Image credit: BYD)

Selon Bono Ge, BYD prévoit d’installer environ 6 000 points de recharge Flash en dehors de la Chine d’ici fin 2027, dont 3 000 en Europe et environ 300 au Royaume-Uni.

« Des discussions sont déjà en cours avec des concessionnaires BYD, des opérateurs de bornes de recharge établis (CPO) et des partenaires spécifiques, comme des supermarchés, des chaînes de restauration rapide et d’autres zones à forte fréquentation, afin d’implanter des stations Flash Charging », a-t-il indiqué.

Interrogé sur les défis logistiques et les contraintes d’autorisation liés à ces installations de très forte puissance, Bono Ge a expliqué que la solution de stockage d’énergie sur site de BYD permet de simplifier les démarches administratives.

Une borne Flash utilise un important système de batteries de 400 kW pour soutenir ces vitesses de recharge élevées, ce qui évite de solliciter excessivement le réseau électrique local.

(Image credit: BYD)

Cela permet également de recharger les batteries sur site pendant la nuit, lorsque l’électricité est moins chère, avec des économies potentiellement répercutées sur les clients.

« L’objectif, dans l’idéal, est de descendre sous les 50 pence par kilowattheure », a indiqué Bono Ge lors des échanges.

Cela représente une économie de 30 à 40 pence (30 à 40 centimes) par rapport à la plupart des bornes publiques ultra-rapides actuellement installées dans les zones à forte fréquentation au Royaume-Uni.

Bono Ge a toutefois précisé que l’entreprise souhaitait dans un premier temps « prioriser » ses clients et devait trouver un équilibre avec les opérateurs de bornes afin de ne pas les concurrencer directement. Il a également rappelé que les bornes Flash restent universelles et peuvent donc être utilisées par tous les véhicules électriques, mais à des vitesses de recharge nettement inférieures.

Un effet de diffusion

(Image credit: BYD)

Le responsable de la recharge électrique chez BYD, Diego Pareschi, a indiqué que tous les véhicules équipés de la deuxième génération de batterie Blade seront compatibles avec la recharge Flash. L’entreprise n’a cependant pas encore précisé quels modèles arriveront au Royaume-Uni et en Europe.

À l’heure actuelle, le groupe chinois prépare le lancement de sa marque premium Denza hors de Chine. La Z9 GT ambitionne d’offrir un niveau de raffinement et de performances comparable à celui des Porsche Taycan et Audi e-tron GT, à un tarif plus compétitif.

Diego Pareschi a précisé que les clients Denza bénéficieront de 18 mois de recharge Flash gratuite lors de l’achat d’une Z9 GT, dans une stratégie rappelant les incitations proposées auparavant par Tesla.

BYD enregistre des ventes record au Royaume-Uni et en Europe, tout en affirmant réinvestir massivement sur ces marchés. Un budget de 2 milliards d’euros est notamment prévu pour le déploiement des bornes Flash Charge.

Selon Bono Ge, l’installation d’une borne coûte entre 500 000 et 1 million de livres (environ 580 000 euros), en fonction de la complexité du projet.