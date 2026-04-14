L’Europe autorise la conduite autonome de Tesla, une décision qui divise déjà

Après des années de blocages réglementaires, le FSD est enfin lancé en Europe

Il n’est autorisé qu’aux Pays-Bas, mais d’autres régions pourraient suivre

Certains défenseurs de la sécurité estiment que la décision est « profondément préoccupante »

Au cours des 18 derniers mois, Tesla a travaillé avec l’organisme néerlandais d’homologation des véhicules, la RDW, afin d’obtenir l’autorisation pour son système de conduite semi-autonome Full Self-Driving (Supervised).

Après une longue période de consultation, comprenant près d’un million de miles parcourus avec le FSD (Supervised) activé et des essais en conditions réelles avec 13 000 personnes dans plusieurs pays européens, la RDW a estimé que la technologie était suffisamment sûre pour recevoir son feu vert.

Le PDG controversé de Tesla, Elon Musk, promet depuis longtemps d’introduire ce système de régulateur de vitesse partiellement autonome sur d’autres marchés en dehors des États-Unis, où il est commercialisé depuis plusieurs années. Mais l’entreprise s’est régulièrement heurtée à des obstacles réglementaires.

Dans un communiqué publié par Tesla pour promouvoir ses débuts européens, l’entreprise affirme que lorsque le FSD (Supervised) est activé, les collisions sont « jusqu’à sept fois moins probables par kilomètre parcouru par rapport à la conduite manuelle seule ».

Cependant, des militants de la sécurité, tels que Dan O’Dowd du Dawn Project, rappellent que « 59 personnes ont été tuées dans plus de 3 000 accidents impliquant le logiciel de conduite autonome de Tesla aux États-Unis depuis 2021 seulement ».

« La décision de la RDW est profondément préoccupante compte tenu des nombreux défauts de sécurité bien documentés du Tesla FSD », ajoute O’Dowd.

De plus, les Robotaxis de l’entreprise, qui utilisent une configuration matérielle similaire reposant sur les caméras externes du véhicule et l’intelligence artificielle pour se repérer, plutôt que sur une multitude de capteurs radar et Lidar comme chez certains concurrents, ont fait les gros titres. Selon des données citées par Fortune, ils auraient un taux d’accidents quatre fois supérieur à celui d’un conducteur humain moyen.

Afin de renforcer ses arguments en matière de sécurité, Tesla a apporté plusieurs modifications logicielles à la version qui sera commercialisée aux Pays-Bas.

Le site Not a Tesla App indique que les clients ayant participé aux essais européens du FSD (Supervised) ont remarqué des différences par rapport à la version américaine.

Par exemple, les propriétaires néerlandais devront réussir un quiz de sécurité obligatoire avant l’activation du FSD. De plus, les profils de vitesse « Sloth » et « Mad Max » présents dans la version américaine ont été supprimés au profit d’un réglage plus simple intitulé « Vitesse maximale » aux Pays-Bas.

L'Europe observera attentivement

(Image credit: BMW)

Il serait facile de penser que la récente décision prise aux Pays-Bas ouvrira automatiquement la voie à l’utilisation du FSD (Supervised) dans le reste de l’Europe. Il est toutefois très probable que de nombreux autres marchés continueront à faire preuve de prudence.

Même la RDW, l’organisme ayant accordé le feu vert au FSD (Supervised) aux Pays-Bas, précise que le système n’est pas « autonome », ajoutant que « le conducteur reste responsable et doit toujours garder le contrôle ».

La confusion autour du message utilisé pour promouvoir les capacités de la technologie a déjà provoqué de nombreux problèmes aux États-Unis, notamment l’ouverture d’une enquête par la National Highway Traffic Safety Administration sur la sécurité du système.

Récemment, l’agence a intensifié son enquête en la faisant passer au stade d’« analyse technique approfondie », afin d’évaluer la capacité du système à fonctionner dans des conditions de visibilité réduite.

Pendant ce temps, Elon Musk continue d’affirmer que chaque nouvelle version du logiciel FSD « dépassera largement les niveaux de sécurité humains » et que les utilisateurs pourront bientôt envoyer des messages en conduisant. En réalité, il s’agit d’un système de régulateur de vitesse semi-autonome de niveau 2, également proposé par des constructeurs tels que Ford et BMW.