Les entreprises veulent investir massivement dans l’IA… mais n’osent pas passer à l’action

Les investissements dans l’IA restent une priorité malgré les turbulences mondiales

Les dirigeants de l’IA se montrent confiants dans la gestion des risques et perçoivent davantage de valeur

« Il n’y a pas d’avenir agentique sans confiance » ni sans gouvernance

Trois dirigeants mondiaux sur quatre (74 %) prévoient de maintenir les outils d’IA parmi leurs priorités d’investissement, même dans un contexte d’incertitude économique. Cependant, une nouvelle étude de KPMG indique que la seule valeur des investissements ne suffit pas à garantir un retour sur investissement réussi.

À l’heure actuelle, environ deux tiers (64 %) des organisations estiment que l’IA apporte une valeur significative à leur activité. Toutefois, trois quarts d’entre elles se disent préoccupées par la sécurité et la confidentialité des données, faute de disposer d’un plan pleinement structuré.

Alors que de nombreuses entreprises évoluent désormais de l’IA générative vers l’IA agentique (32 % les déploient à grande échelle et 27 % utilisent plusieurs agents), le moment est venu d’appliquer les enseignements tirés des investissements précédents, car nombre de défis demeurent identiques.

Passer des investissements en IA générative aux agents d’IA ne suffit pas à lui seul

Les données révèlent qu’à peine une entreprise en phase initiale sur cinq se sent confiante dans sa capacité à gérer les risques. Cette proportion grimpe à près de la moitié parmi les leaders de l’IA, ce qui montre qu’un certain niveau de montée en compétences et de développement reste nécessaire.

À ce jour, seuls 11 % se qualifient de « leaders de l’IA », et atteindre ce stade est crucial, puisque 82 % d’entre eux constatent une valeur significative, contre 62 % pour les organisations non leaders.

Pour accéder au statut de leader de l’IA, KPMG invite les entreprises à considérer l’IA comme une transformation et non comme un simple ajout aux dispositifs existants. Les leaders de l’IA recrutent pour des postes dédiés à l’IA, mettent en place des formations spécifiques et organisent la collaboration entre humains et agents d’IA. Autant de pratiques que les entreprises en phase initiale devraient reproduire.

Selon les données, les organisations qui investissent dans leurs équipes ont près de quatre fois plus de chances de constater une valeur issue de l’IA.

Quant aux défis qui ont peu évolué depuis les premiers investissements dans l’IA, ils restent liés à la qualité des données, à la gouvernance et à la conformité, ainsi qu’à la sécurité et à la protection de la vie privée. Les traiter en amont permet de poser des bases solides avant de transformer en profondeur le fonctionnement de l’entreprise.

« Il n’y a pas d’avenir agentique sans confiance, et pas de confiance sans une gouvernance capable de suivre le rythme », a commenté Steve Chase, responsable mondial de l’IA et de l’innovation numérique.

« L’enquête montre clairement qu’un investissement durable dans les talents, la formation et la gestion du changement est ce qui permet aux organisations de déployer l’IA de manière responsable et d’en capter la valeur. »