Pour le patron d’Oracle, l’IA n’en est qu’à ses débuts et le plus impressionnant reste à venir
Une vision ambitieuse
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- Le PDG d’Oracle, Mike Sicilia, dévoile une série de lancements et d’annonces majeures
- Oracle ambitionne de construire « le plus grand cloud d’IA au monde »
- 22 nouvelles applications Fusion AI et de nouveaux outils d’IA pour bases de données figurent parmi les nouveautés
Le PDG d’Oracle a présenté la dernière étape de la stratégie de l’entreprise visant à bâtir « le plus grand cloud d’IA au monde » à destination des clients du monde entier.
Lors de l’événement Oracle AI Tour World London 2026, Mike Sicilia a évoqué la multitude de possibilités offertes par les outils d’intelligence artificielle, comparant la situation technologique actuelle à celle qui avait vu les avions à hélices supplantés par les moteurs à réaction.
« Les attentes à l’ère de l’IA n’ont pas simplement augmenté : elles ont été totalement redéfinies », a-t-il déclaré. « Des choses qui semblaient hors de portée il y a quelques années, quelques mois, et parfois même quelques semaines, sont désormais devenues la nouvelle norme. »L'article continue ci-dessous
Voir plus grand
Lors d’une conférence inaugurale très suivie, Mike Sicilia a dévoilé une série d’annonces concernant de nouveaux produits et services Oracle.
« L’IA transforme la manière dont le travail est accompli, permettant aux collaborateurs de se concentrer sur la stratégie plutôt que sur l’administration », a-t-il affirmé. « L’IA ne se contente pas de rendre les entreprises plus rapides, elle leur donne l’altitude nécessaire pour voir plus grand. »
« Nous avons effectué la réingénierie pour vous ; ces capacités d’IA devraient donc être simples à activer et à exploiter pleinement, et nous espérons qu’elles vous aideront à atteindre des horizons encore inexplorés. »
« L’IA n’est pas là pour remplacer l’expertise, mais pour l’élever en prenant en charge la complexité invisible qui sous-tend des notions telles que l’analyse, la coordination et la prédiction. »
Parmi les annonces d’Oracle figuraient de nouveaux outils d’IA agentique permettant aux entreprises de concevoir, déployer et faire évoluer des applications d’IA sécurisées à partir de données d’entreprise en temps réel, 22 nouvelles applications Fusion Agentic alimentées par l’IA, ainsi qu’une nouvelle plateforme OCI destinée à concevoir, déployer et gérer l’IA à grande échelle, illustrant l’ampleur des offres proposées par l’entreprise.
« Avec Oracle, nous souhaitons vous laisser décider », a conclu Mike Sicilia. « Notre objectif n’est pas de définir votre avenir avec l’IA, mais de vous fournir les outils nécessaires pour le façonner… Nous avons des idées, mais surtout les outils pour vous aider à transformer les vôtres en réalité. »
Mike Moore is Deputy Editor at TechRadar Pro. He has worked as a B2B and B2C tech journalist for nearly a decade, including at one of the UK's leading national newspapers and fellow Future title ITProPortal, and when he's not keeping track of all the latest enterprise and workplace trends, can most likely be found watching, following or taking part in some kind of sport.