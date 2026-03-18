Nvidia mise gros sur OpenClaw et dévoile NemoClaw pour propulser l’IA

Nvidia dévoile NemoClaw, son ajout à la plateforme OpenClaw

NemoClaw entend rendre OpenClaw plus sûr et plus fiable

Nvidia espère que NemoClaw élargira encore l’attrait d’OpenClaw

Nvidia a apporté un soutien de poids aux utilisateurs d’OpenClaw dans le monde entier avec le lancement de sa propre suite d’outils.

Depuis sa sortie, OpenClaw a attiré des milliers d’utilisateurs à travers le monde, séduits par son ampleur et son approche ouverte du modèle dans les premiers mois suivant son lancement.

Lors de son discours d’ouverture à la Nvidia GTC 2026, le PDG Jensen Huang a mis en avant le travail réalisé autour d’OpenClaw et annoncé la pile NemoClaw, développée en collaboration avec l’entreprise.

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NemoClaw est là

« Chaque entreprise doit désormais disposer d’une stratégie OpenClaw », a déclaré Huang. « C’est aussi important que le HTML, aussi important que Linux. »

Huang a souligné que, malgré la popularité croissante d’OpenClaw, des inquiétudes persistantes subsistaient quant à sa sûreté et à sa sécurité, compte tenu de sa capacité à accéder aux systèmes d’entreprise et à exécuter du code de manière autonome.

NemoClaw entend répondre à ces préoccupations en ajoutant des outils de sécurité et de protection de la vie privée. Ces nouveaux garde-fous devraient renforcer la confiance et favoriser l’adoption de la plateforme, en particulier grâce à OpenShell, un nouvel environnement d’exécution de sécurité open source, chargé de maintenir OpenClaw dans des limites définies.

Compatible avec tout agent de codage, NemoClaw s’installe via une seule commande et enrichit les modèles, outils et frameworks open source existants ou nouveaux issus de Nvidia, notamment les modèles Nemotron et le moteur d’inférence Dynamo de l’entreprise.

NemoClaw pourra également fonctionner dans le cloud, ainsi qu’en local sur des PC équipés de Nvidia GeForce RTX, des stations de travail dotées de Nvidia RTX Pro, la Nvidia DGX Station et les supercalculateurs DGX Spark.

« OpenClaw a ouvert la prochaine frontière de l’IA à tous et est devenu le projet open source à la croissance la plus rapide de l’histoire », a ajouté Huang. « Mac et Windows sont les systèmes d’exploitation de l’ordinateur personnel. OpenClaw est le système d’exploitation de l’IA personnelle. C’est le moment que l’industrie attendait, le début d’une nouvelle renaissance du logiciel. »

« OpenClaw rapproche les individus de l’IA et contribue à créer un monde où chacun dispose de ses propres agents », a déclaré Peter Steinberger, créateur d’OpenClaw. « Avec Nvidia et l’ensemble de l’écosystème, nous construisons les mécanismes et les garde-fous qui permettent à chacun de créer des assistants d’IA puissants et sécurisés. »