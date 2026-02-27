« Ridicule » : Sam Altman attaque les data centers spatiaux, Musk visé en creux

Sam Altman décrit les propositions actuelles de centres de données en orbite comme totalement irréalistes pour cette décennie

Les puces d’IA modernes ne peuvent pas survivre aux radiations spatiales, ce qui rend les centres de données orbitaux actuellement irréalisables

Les nœuds de semi-conducteurs durcis contre les radiations accusent un retard par rapport aux procédés de fabrication avancés requis pour les charges de travail en IA

Sam Altman a publiquement rejeté les propositions visant à placer des centres de données à grande échelle en orbite, qualifiant cette idée d’irréaliste dans les conditions technologiques et économiques actuelles.

Le directeur général d’OpenAI a estimé que des infrastructures informatiques spatiales ne fonctionneront pas à une échelle significative au cours de cette décennie.

Ses déclarations interviennent alors qu’Elon Musk et Jeff Bezos ont évoqué le potentiel à long terme d’installations orbitales alimentées par une énergie solaire abondante et libérées des contraintes terrestres.

Un matériel non conçu pour l’espace

Les propos d’Altman remettent directement en cause cet optimisme et soulignent les limites pratiques auxquelles ces projets se heurtent.

« Honnêtement, avec l’environnement actuel, l’idée de placer des centres de données dans l’espace est ridicule », a déclaré Sam Altman lors d’une conférence de presse organisée par The Indian Express.

« Cela aura du sens un jour, mais si l’on fait un calcul très approximatif des coûts de lancement par rapport au coût de l’énergie que l’on peut produire sur Terre, sans même parler de la manière dont un GPU en panne serait réparé dans l’espace, alors qu’ils tombent encore souvent en panne, malheureusement, ce n’est pas pour maintenant. »

Les accélérateurs d’IA modernes et les processeurs haute performance sont fabriqués à l’aide de nœuds de gravure avancés, comme les technologies de procédé de classe 4 nm.

Ces puces de pointe ne sont pas durcies contre les radiations et ne peuvent donc pas résister aux conditions extrêmes de l’espace.

Des technologies de semi-conducteurs résistantes aux radiations existent, mais elles reposent sur des nœuds de fabrication beaucoup plus anciens, qui ne disposent pas des performances nécessaires pour les charges de travail d’IA actuelles à grande échelle.

Avant que des installations en orbite puissent traiter une demande informatique significative, de nouvelles approches de fabrication devraient combiner performances avancées et tolérance aux radiations.

Au-delà du matériel de calcul, des centres de données orbitaux nécessiteraient des systèmes de refroidissement et une production d’énergie fiables capables d’alimenter des millions d’accélérateurs.

Des fournisseurs de lancements comme SpaceX et Blue Origin développent des fusées réutilisables et des infrastructures spatiales, mais l’écosystème nécessaire à l’exploitation d’installations informatiques massives en orbite reste incomplet.

Les centres de données terrestres dépendent déjà d’architectures complexes impliquant des réseaux électriques, des systèmes de refroidissement, des baies SSD, des sauvegardes sur HDD et une intégration au stockage cloud, autant d’éléments qui devraient être adaptés à l’environnement spatial.

Le coût demeure un obstacle central au déploiement orbital. L’envoi de 800 kg en orbite basse peut coûter plusieurs millions de dollars avec les fusées commerciales actuelles.

Une seule solution Nvidia NVL72 GB200 à l’échelle d’un rack pèse largement plus d’une tonne métrique, sans compter les systèmes supplémentaires de refroidissement ou de connectivité.

Transposer une telle infrastructure en orbite multiplierait les besoins en lancements ainsi que les dépenses associées.

Même si les prix de lancement diminuent pour des charges utiles plus importantes, le coût cumulé du transport et de l’assemblage d’installations complètes resterait élevé dans les conditions actuelles.

Altman a reconnu que l’espace finira par accueillir certaines industries, tout en estimant que des centres de données en orbite ne semblent pas viables à grande échelle au cours de cette décennie.

Via Tom's Hardware