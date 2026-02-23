SpaceX en pole position dans un défi à 100 millions du Pentagone

Lancement par le Pentagone d’un défi de 100 millions de dollars consacré aux essaims de drones autonomes

Le véritable essaim militaire reste largement non éprouvé en situation de combat

Des commandes vocales devront coordonner simultanément plusieurs systèmes autonomes

Le département américain de la Défense a lancé une compétition de six mois promettant une récompense de 100 millions de dollars aux équipes capables de développer des essaims de drones autonomes contrôlés par la voix.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large d’accélération de l’intelligence artificielle, qui prévoit une expansion dans la planification militaire, la logistique et les systèmes de combat.

Au cœur du programme, l’objectif consiste à mettre au point une technologie capable de traduire des ordres vocaux en actions coordonnées entre plusieurs systèmes sans pilote opérant ensemble.

De la stratégie à l’application sur le champ de bataille

L’effort est mené avec la participation de la Defense Innovation Unit et du Defense Autonomous Warfare Group, sous l’autorité du Commandement des opérations spéciales des États-Unis.

Il prolonge également certains volets d’initiatives antérieures consacrées aux systèmes autonomes, destinées à accroître la production de plateformes consommables.

L’objectif affiché consiste à passer du développement logiciel à des tests en conditions réelles dans le cadre d’un processus structuré en plusieurs phases, aboutissant à des démonstrations opérationnelles.

Malgré des années de discussions, le véritable essaim militaire n’a pas encore atteint le stade d’une capacité fiable sur le champ de bataille.

Les démonstrations souvent citées publiquement, notamment les spectacles aériens lumineux élaborés, reposent sur des trajectoires préprogrammées et des systèmes de contrôle centralisés dépourvus de résilience en environnement hostile.

Ces démonstrations ne reflètent pas une coopération décentralisée entre machines autonomes opérant sous attaque électronique.

Dans un contexte militaire, un essaim suppose que chaque drone partage des informations, s’adapte aux pertes et prenne des décisions distribuées sans point de défaillance unique.

Certaines unités peuvent effectuer de la reconnaissance, d’autres brouiller les radars, tandis que d’autres encore relaient des données ou mènent des frappes.

Obtenir une telle coordination dans des environnements privés de GPS ou fortement brouillés demeure techniquement complexe, les contraintes de bande passante, un spectre électromagnétique contesté et la nécessité d’un traitement embarqué puissant compliquant la coopération en temps réel entre des dizaines ou des centaines de systèmes.

Selon Bloomberg, SpaceX et sa filiale spécialisée en intelligence artificielle xAI participent au défi lancé par le Pentagone.

L’implication d’Elon Musk suscite une attention particulière, celui-ci ayant auparavant estimé que l’intelligence artificielle ne devrait pas devenir un nouvel outil d’autonomie létale sans supervision humaine significative.

La participation à une compétition explicitement liée à des applications offensives suggère une évolution d’accent, bien que les modalités complètes de l’engagement n’aient pas été rendues publiques.

La présentation du Pentagone indique clairement que l’interaction entre l’humain et la machine influencera l’efficacité et la létalité du système.

Il reste incertain que l’entrée vocale améliore réellement la rapidité de commandement ou qu’elle ajoute simplement une couche d’interface supplémentaire.

Ce qui apparaît certain, en revanche, c’est que traduire un ordre prononcé en un comportement coordonné d’essaim sous la pression du combat est bien plus complexe que de programmer un drone pour suivre un itinéraire fixe.

Le concours pourrait accélérer le développement, mais transformer la théorie en capacité de combat fiable demeure une question technique ouverte.

Via Aerospace Global News