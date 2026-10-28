Unitree prépare des robots capables de s'améliorer seuls, tandis que Tesla vise 20 000 Optimus par semaine

La robotique traverse une période particulièrement enthousiasmante. Les progrès s'enchaînent à une vitesse impressionnante, et les machines deviennent de plus en plus performantes. Elles accomplissent davantage de tâches, évoluent plus facilement dans leur environnement, interagissent mieux avec les humains et commettent de moins en moins d'erreurs flagrantes.

Ces derniers jours, trois des plus grandes entreprises du secteur — Unitree, Tesla et Figure — ont communiqué des informations importantes sur leurs projets. Il y a donc beaucoup de nouveautés à examiner pour comprendre où en sont réellement les robots humanoïdes. La bonne nouvelle, c'est qu'ils devraient commencer par s'occuper de certaines tâches peu réjouissantes à notre place, comme faire le ménage.

Des robots améliorés par d'autres robots

L'Unitree H2 (Image credit: Nvidia)

La principale annonce de Unitree cette semaine, rapportée par le South China Morning Post, concerne un nouveau système d'intelligence artificielle. Celui-ci pourrait permettre aux robots humanoïdes de la marque de s'améliorer pratiquement seuls, sans intervention directe des ingénieurs humains à chaque étape. Cette boucle d'auto-amélioration, qualifiée d'« auto-évolutive », conduirait les robots à écrire leur propre code et leurs propres simulations, selon Unitree.

« Auparavant, chaque ingénieur en robotique devait écrire du code et effectuer le débogage manuellement, ce qui est relativement inefficace », a expliqué Wang Xingxing, fondateur de Unitree, lors d'une conférence sur l'IA organisée par son entreprise. « À mesure que les modèles d'IA progressent, nous nous attendons à ce qu'ils prennent davantage en charge la planification et les itérations, réduisant ainsi le besoin d'intervention humaine. »

Le projet a été baptisé Unitree Rehearsal. Les humains continueront à intervenir pour transmettre leurs observations et évaluer les performances. Mais l'objectif final est d'automatiser autant que possible le processus d'amélioration, explique Wang. Cela pourrait accélérer le développement des algorithmes qui contrôlent les robots dans le monde réel.

Grâce à ces progrès, Wang estime que les robots Unitree pourraient être capables de nettoyer des pièces dès l'année prochaine, en 2027. Sur Reddit, les réactions sont toutefois moins optimistes. Certains internautes évoquent même « le début de Matrix », imaginant des robots exécutant du code que les humains ne comprendraient plus.

La production d'Optimus est lancée

Le robot Optimus de Tesla (Image credit: Tesla)

Du côté de Tesla, Elon Musk a affirmé, selon Interesting Engineering, que les chaînes de production du robot Optimus étaient désormais opérationnelles à Fremont, en Californie. Une ancienne usine de véhicules électriques a été reconvertie pour accueillir cette activité. D'après Musk, la production pourrait atteindre environ 20 000 robots par semaine d'ici 2027, même si d'importants travaux d'ingénierie restent nécessaires pour atteindre ce rythme.

L'information a été communiquée dans le cadre de la présentation des résultats de Tesla pour le troisième trimestre 2026. Les progrès annoncés devraient encourager les investisseurs de l'entreprise. Musk a toutefois reconnu que les ingénieurs poursuivaient le travail sur la conception du robot afin d'améliorer sa sécurité et sa fiabilité.

La partie logicielle reste également un défi majeur, ce qui rejoint les observations de Wang Xingxing chez Unitree. Pour le moment, Elon Musk reconnaît que les robots Optimus éprouvent encore des difficultés à exécuter diverses tâches de manière indépendante. Ils doivent coordonner l'analyse de leur environnement, la planification de leurs mouvements et leur exécution concrète, ce qui demande des systèmes complexes.

Tesla profite également de l'enthousiasme suscité par sa dernière démonstration du Roadster. La future voiture a notamment réalisé plusieurs séquences montrant des accélérations extrêmes et des capacités de propulsion lui permettant de quitter le sol. Le spectacle était impressionnant, même si de nombreuses questions persistent concernant la faisabilité réelle de ces démonstrations et leur éventuelle arrivée sur un véhicule homologué pour la route.

Une feuille de route « complètement bouleversée »

(Image credit: Figure)

Enfin, Brett Adcock, directeur général de Figure, a publié sur X l'enregistrement de la dernière réunion générale de son entreprise. Il affirme que la feuille de route a « complètement changé » au cours de l'année écoulée. Les travaux avancent désormais vers un humanoïde de quatrième génération, tandis que la production du Figure 03 a déjà atteint plusieurs milliers d'exemplaires.

Certaines des améliorations les plus importantes concernent le suivi du bout des doigts. Sa précision atteint désormais l'ordre du millimètre, rapprochant un peu plus les capacités de manipulation des robots de celles des humains. Figure continue également à collecter d'énormes quantités de données grâce à une application baptisée Index, qui enregistre les activités humaines afin d'apprendre aux robots à les reproduire. Selon l'entreprise, quelque 37,5 millions de vidéos auraient déjà été téléversées sur la plateforme.

La durabilité progresse elle aussi. Un robot Figure 03 a récemment marché pendant neuf jours consécutifs sur un tapis de course au siège de Figure. Cette démonstration suggère que la stabilité s'améliore avec le temps et que les humanoïdes deviennent plus capables de fonctionner, ou au moins de s'exercer, sans intervention humaine permanente.

Avec davantage de données d'entraînement et des algorithmes continuellement améliorés, les robots de Unitree, Tesla et Figure devraient donc continuer à progresser. D'ici un an, il sera peut-être même possible d'en acheter un pour ranger la maison et faire la lessive.