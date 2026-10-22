Unitree dévoile un robot garde du corps capable de faire du kung-fu pendant 8 heures

Unitree a publié une démonstration impressionnante de son nouveau robot spécialiste du kung-fu.

Basé sur la plateforme H2 du constructeur, cet humanoïde est présenté comme un robot de sécurité.

Sa commercialisation auprès du grand public paraît toutefois improbable, et aucun prix ni calendrier de disponibilité n'a été communiqué.

Les robots humanoïdes progressent à une vitesse impressionnante. Unitree, le plus grand fabricant mondial de robots selon l'article d'origine, vient de dévoiler un nouveau modèle digne de RoboCop, baptisé H2-X Kung Fu Legend Guardian.

Une vidéo d'une minute publiée sur X et YouTube (ci-dessous) montre le H2-X dans plusieurs situations pour le moins étranges. Les premières séquences présentent le robot en train d'enchaîner coups de genou et coups de poing contre des voitures dans une casse. Difficile de ne pas penser aux niveaux bonus de Street Fighter II.

Au-delà de ses talents pour le kung-fu, les applications concrètes que Unitree cherche à mettre en avant ne sont pas toujours évidentes. La suite de la vidéo présente néanmoins le H2-X comme un garde du corps personnel. Il pourrait notamment s'interposer devant son propriétaire lors d'une tentative de vol ou soulever une voiture pour libérer une personne coincée dessous.

Unitree a communiqué très peu de caractéristiques techniques concernant le H2-X. Les seules informations précises indiquent qu'il serait capable de sauter depuis une plateforme de quatre mètres de haut et de rester debout pendant « environ huit heures » entre deux recharges.

Le robot Unitree H2, qui lui ressemble beaucoup, mesure quant à lui 1,80 mètre et peut recevoir, en option, une puce Nvidia Jetson AGX Thor. Il coûte 29 900 dollars aux États-Unis, soit un peu moins de 30 000 dollars. Nous avons contacté Unitree afin d'obtenir davantage de précisions sur les caractéristiques et le prix du H2-X. Nous actualiserons cet article si le constructeur nous répond.

Pas encore prêt à jouer les agents de sécurité

Unitree Introducing: H2-X Kung Fu Legend Guardian - YouTube Watch On

Il faut reconnaître que la vidéo du H2-X Kung Fu Legend Guardian ressemble davantage à une démonstration technologique qu'à la présentation d'un véritable produit grand public. Elle s'inscrit dans la même logique que les démonstrations de Unitree sur rollers et sur glace dévoilées plus tôt cette année.

Cela ne signifie pas pour autant que Unitree ne réalise pas de progrès considérables dans la robotique humanoïde et ce que l'on appelle souvent « l'intelligence incarnée ». Lors du Computex 2026, Unitree, Nvidia et Sharpa ont annoncé une collaboration visant à développer un modèle de référence H2+ pour les robots de nouvelle génération. Nvidia doit notamment fournir les données d'entraînement indispensables ainsi que sa puce Jetson AGX Thor T5000.

Le H2-X Kung Fu Legend Guardian semble toutefois appartenir à un projet différent, davantage axé sur les performances physiques. Malgré ses capacités de saut impressionnantes, ce robot aurait énormément de mal à satisfaire les exigences de certification nationales et internationales nécessaires à la commercialisation d'un garde du corps personnel.

Une version pourrait éventuellement être adaptée à des applications industrielles ou militaires, mais Unitree n'a encore rien précisé sur ses intentions. Une chose paraît claire : le constructeur veut entretenir la dynamique créée par son introduction en Bourse en août 2026. Après un démarrage prometteur, son cours a connu des turbulences en septembre, avec une chute de 55 % par rapport à son sommet, selon Reuters.

D'après Reuters, cette baisse aurait d'ailleurs incité les autorités chinoises à freiner la vague d'introductions en Bourse dans le secteur des robots humanoïdes. Une demi-douzaine d'entreprises chinoises spécialisées dans la robotique attendaient alors leur tour après les débuts boursiers de Unitree.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle démonstration du H2-X permet au moins de rêver à l'arrivée de robots gardes du corps personnels. Même s'ils risquent, au passage, de laisser quelques bosses sur les voitures.