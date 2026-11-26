Une rumeur suggère qu'Apple prépare de nouveaux produits (PRODUCT)RED

Les AirPods Max 2 et le HomePod mini 2 pourraient notamment adopter une finition rouge rubis

Ces nouveautés soutiendraient les actions caritatives de lutte contre le sida

Apple proposait autrefois assez régulièrement des appareils dans une finition (PRODUCT)RED. Une partie des bénéfices contribuait à la lutte contre le VIH et le sida dans certains pays africains. Notre responsable de la rubrique audio se souvient d'ailleurs avec affection de son iPod nano de troisième génération (PRODUCT)RED. Il l'avait accompagnée pendant une mission professionnelle particulièrement difficile, loin de chez elle.

Mais cette tradition s'est progressivement perdue. Le dernier appareil de ce type remonte à quatre ans, Apple ayant abandonné ce coloris après l'iPhone 14. Pourtant, l'entreprise semble désormais prête à lui donner une nouvelle chance.

Selon Mark Gurman, journaliste généralement bien renseigné sur Apple, plusieurs produits existants devraient être proposés en rouge dès le 1er décembre. Cette date correspond à la Journée mondiale de lutte contre le sida, ce qui paraît particulièrement approprié.

Deux de ces nouveautés seraient des accessoires. Il s'agirait d'une dragonne pour boîtier d'AirPods et d'un bracelet Sport pour Apple Watch. Passionnant. Mais deux véritables appareils devraient également passer au rouge, les AirPods Max 2 et le HomePod mini 2.

Ces produits ne devraient bénéficier d'aucune modification technique ni augmentation tarifaire. Leur seule différence serait cette nouvelle finition rouge vif.

Le retour du rouge

Nous avons qualifié les AirPods Max 2 de meilleurs casques à réduction de bruit active pour les propriétaires d'iPhone. Ils figurent également parmi les modèles les plus colorés du marché, avec différentes finitions pastel. Les marques technologiques haut de gamme adorent ces teintes douces. Mais elles proposent rarement quelque chose aux amateurs de couleurs franches et audacieuses. Les versions (PRODUCT)RED pourraient enfin combler ce manque.

Nous n'avons pas encore testé le HomePod mini 2 depuis sa sortie en octobre. Ses coloris comprennent néanmoins quelques options plus affirmées, notamment le vert course et le bleu. Malgré cela, leur apparence rappelle un peu trop les produits Ikea. Un modèle rouge serait certainement plus intéressant que les finitions actuellement proposées.

Mais la véritable raison d'acheter ces produits ne serait pas leur coloris plus original. Ce serait surtout la possibilité de contribuer à une bonne cause.

Les versions (PRODUCT)RED faisaient autrefois partie intégrante des lancements d'iPhone. Je me souviens avoir toujours considéré ces modèles comme les plus beaux de chaque génération. Aujourd'hui, j'associe cette couleur à l'âge d'or d'Apple. Son retour aurait donc un véritable parfum de nostalgie.

Je regrette simplement qu'Apple ne propose pas davantage d'appareils rouges, notamment parmi ses iPhone. Après tout, un iPhone Duo rouge soutenant une cause caritative pourrait peut-être détourner l'attention des problèmes de résistance que certains propriétaires semblent rencontrer…