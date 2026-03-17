AirPods Max 2 : Apple sort enfin la version qu’on attendait depuis 5 ans

Les AirPods Max 2 seront disponibles à la commande le 25 mars au prix de 579,00 €

La nouvelle puce H2 apporte de nombreuses fonctionnalités intelligentes et une réduction de bruit « 1,5x » plus efficace

Un nouvel amplificateur améliore la qualité audio

Apple vient enfin d’annoncer les AirPods Max 2, un peu plus de cinq ans après le lancement des premiers AirPods Max en décembre 2020.

Le nouveau modèle sera disponible à la commande le 25 mars au prix de 579,00 €, avec une sortie annoncée « au début du mois prochain », soit avril 2026.

Les AirPods Max 2 intègrent la puce pour casque Apple H2, la même que celle des AirPods Pro 3, ainsi qu’un nouvel « amplificateur à large plage dynamique » destiné à améliorer le rendu audio.

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La puce H2 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités à ce modèle, dont l’Audio adaptatif, permettant au mode Transparence de s’ajuster automatiquement pour bloquer certains bruits inutiles ; la Détection de conversation, afin que le casque laisse entrer le son lorsque l’utilisateur commence à parler à quelqu’un ; ainsi que la Réduction des sons forts et le Volume personnalisé, pour protéger l’audition et maintenir un profil sonore adapté aux préférences de chacun.

La Traduction en direct fait désormais partie des options : les AirPods peuvent diffuser dans les écouteurs une version traduite des propos d’un interlocuteur, si la langue est prise en charge. On retrouve également l’Isolation de la voix pour améliorer la qualité des appels en environnement bruyant, ainsi qu’un « enregistrement audio de qualité studio » directement via les microphones du casque.

Il est désormais possible de répondre à certaines interactions de Siri par un hochement ou un mouvement de la tête, et de contrôler l’appareil photo de l’iPhone à l’aide de la Digital Crown — une fonctionnalité que Nothing vient d’introduire sur son casque de milieu de gamme Nothing Headphone (a).

Apple indique également que la réduction active du bruit est désormais « jusqu’à 1,5 fois plus efficace que sur la génération précédente ». Lors d’un test récent des AirPods Max d’origine face aux meilleurs casques à réduction de bruit, ces derniers restaient très performants, ce qui pourrait placer cette nouvelle version parmi les références du marché.

(Image credit: Apple)

Apple n’a pas précisé si les transducteurs audio des AirPods Max 2 ont évolué, mais mentionne un « nouvel amplificateur à large plage dynamique » visant à offrir une signature sonore similaire à celle des précédents AirPods Max, mais « plus propre ».

La signature sonore des premiers AirPods Max comptait parmi les plus neutres des grandes marques grand public, même si Sony s’est récemment rapproché de cette approche avec le Sony WH-1000MX6. Il sera intéressant d’évaluer dans quelle mesure Apple a conservé cette orientation.

Les AirPods Max ont toujours proposé un son naturel et ample. Si Apple a effectivement amélioré la « propreté » du rendu, ces nouveaux modèles pourraient se révéler particulièrement précis, selon la manière dont ils traitent différentes sources audio.

En revanche — sans surprise mais avec une certaine déception — aucune prise en charge d’un format audio sans fil haute résolution n’est annoncée. Le support Hi-Res Audio 24 bits / 48 kHz est toutefois disponible via USB-C, une option déjà testée et appréciée lors de la mise à jour du modèle précédent. Comme auparavant, il n’y a pas de prise casque 3,5 mm native : un adaptateur USB-C sera nécessaire.

Apple annonce également une latence sans fil réduite en mode Jeu sur les appareils Apple compatibles.

L’autonomie annoncée est de 20 heures d’écoute avec l’audio spatial et la réduction active du bruit activés, un chiffre jugé plutôt limité. Une autonomie minimale de 30 heures est désormais attendue sur ce segment, même si une durée supérieure est probable lorsque l’audio spatial est désactivé.

(Image credit: Apple)

Le design semble inchangé. Apple a toutefois l’habitude de modifier discrètement certains éléments internes sans altérer l’apparence extérieure, ce qui pourrait révéler des ajustements subtils à l’usage.

Point notable, et là encore avec une certaine déception, le poids n’a pas diminué. À 386,2 g, les AirPods Max 2 sont même 1,4 g plus lourds que le modèle d’origine.

Le petit Smart Case est toujours fourni pour le transport.

Les coloris disponibles sont Bleu, Violet, Minuit, Lumière stellaire et Orange. La diversité des teintes est maintenue pour cette nouvelle version, même si le vert, apprécié sur le modèle précédent, semble avoir disparu.