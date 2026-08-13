Sonos préparerait un Ace « Ultra » pour défier les AirPods Max 2, et les indices s’accumulent

Le Sonos Ace Ultra apparaît dans un nouveau dépôt FCC

Les fuites et rumeurs autour du casque se multiplient

Le lancement du nouveau modèle haut de gamme semble désormais proche

Deux ans se sont écoulés depuis la sortie du Sonos Ace, premier casque circum-aural haut de gamme du spécialiste historique de l’audio multiroom sans fil. Un nouveau modèle semble désormais se rapprocher, avec au passage un qualificatif beaucoup plus ambitieux dans son nom.

Sonos doit tenir un événement de lancement en septembre et de nouveaux documents déposés auprès de la FCC font référence à un casque sans fil inédit. Difficile, dans ces conditions, de ne pas imaginer que la deuxième tentative de Sonos sur ce marché fait partie des produits bientôt dévoilés.

Et comme si cela ne suffisait pas, un casque baptisé Sonos Ace Ultra fait depuis quelque temps l’objet de nombreuses fuites.

Le site allemand WinFuture a récemment publié toute une série d’images et d’informations à son sujet. Si ces visuels sont authentiques, il ne reste finalement plus énormément de mystère concernant son apparence.

Le casque ressemble beaucoup au premier Ace, mais ses écouteurs semblent plus imposants et un nouveau curseur apparaît sur le châssis. Son design continue donc de rappeler davantage les AirPods Max que la plupart de ses concurrents, même si Sonos conserve des écouteurs plus allongés.

Ultra de nom, ultra de nature ?

Tout indique donc que Sonos prépare un nouveau concurrent direct des AirPods Max 2, mais aussi des Sony WH-1000XM6, Bose QuietComfort Ultra de deuxième génération et autres casques premium.

La véritable question concerne surtout la signification du terme « Ultra ».

Le casque sera-t-il encore plus cher que le Sonos Ace original ? Sonos prépare-t-il une architecture acoustique plus ambitieuse avec plusieurs transducteurs ? Ou de nouvelles fonctions réellement haut de gamme ?

Une autre possibilité serait beaucoup plus intéressante pour l’écosystème Sonos. L’Ace Ultra pourrait enfin fonctionner comme un véritable élément du système multiroom de la marque, avec la possibilité de transférer facilement la lecture entre le casque et les différentes enceintes regroupées dans la maison.

Le Sonos Ace actuel prend déjà en charge TV Audio Swap, qui permet de transférer le son d’une installation home cinéma Sonos compatible vers le casque. Il ne peut toutefois pas devenir une zone multiroom à part entière pour la musique, un manque qui avait déçu de nombreux utilisateurs.

Pour l’instant, les différentes fuites n’expliquent pas vraiment ce qui justifierait l’appellation « Ultra ». Sonos devra donc apporter une réponse convaincante lorsque le casque sera officiellement présenté.

Becky Scarrott, responsable audio de TechRadar, estime qu’une nouvelle génération dépourvue d’un véritable transfert audio avec les enceintes sans fil Sonos constituerait une occasion manquée.

Cette fonction est particulièrement attendue par les utilisateurs et certains concurrents proposent déjà une approche comparable.

Bowers & Wilkins permet notamment de transférer la musique depuis ses PX8 ou ses excellents écouteurs Pi8 vers son système audio domestique à travers l’application Music.

Le transfert peut alors se poursuivre sur différents produits de la gamme Formation, notamment la Formation Wedge, ainsi que sur des appareils plus récents comme le Zeppelin Pro.

Une telle évolution serait donc particulièrement bienvenue chez Sonos. Le nom Ace Ultra laisse d’ailleurs penser qu’il pourrait s’agir moins d’un simple Sonos Ace 2 que d’une version « Pro » du casque existant.

Dans ce cas, les fonctions proposées devront être à la hauteur de cette appellation.

Pour l’instant, il faudra donc encore patienter.