MacBook Pro tactile : voici ce qui rend son écran PROLED XDR si particulier

Apple vient de dévoiler ses premiers MacBook Pro équipés d'un écran OLED, et ce lancement s'accompagne d'une nouvelle appellation : PROLED XDR. Ces ordinateurs sont disponibles en versions 14 et 16 pouces. Les précommandes ont ouvert ce mercredi 28 octobre, pour des livraisons à partir du 6 novembre. Ils sont également les premiers Mac à bénéficier d'un écran tactile, comme l'ont confirmé nos premières manipulations.

Derrière le nom PROLED XDR, Apple inaugure donc une nouvelle appellation technique. Mais de quoi s'agit-il exactement ?

Pour faire simple, il s'agit d'un écran OLED tandem, ce qui signifie qu'il utilise plusieurs couches de diodes électroluminescentes organiques superposées, deux dans le cas présent. Cette architecture permet d'obtenir une luminosité sensiblement supérieure à celle d'une dalle OLED classique : chaque pixel bénéficie en quelque sorte de deux couches émettrices. Elle peut également améliorer la longévité de l'écran, puisque chacune des couches est moins sollicitée pour produire une même intensité lumineuse. Cela contribue à réduire le risque de marquage permanent, ou burn-in.

Apple avait jusqu'ici évité d'utiliser l'OLED sur ses MacBook Pro, mais la situation a clairement changé. Selon le constructeur, le PROLED XDR surmonte « enfin » les limites traditionnelles de cette technologie : une luminosité trop faible ou irrégulière, des variations colorimétriques lorsque l'écran est observé de côté et le risque de marquage lié à l'affichage prolongé d'éléments statiques, comme les barres d'outils ou les palettes des logiciels professionnels.

Le plus curieux, toutefois, c'est qu'Apple n'utilise pas l'OLED tandem pour la première fois. La marque avait déjà adopté cette technologie lors du passage à l'OLED de l'iPad Pro. Sur ses tablettes, l'écran porte néanmoins un autre nom : Ultra Retina XDR.

Il faut donc examiner les performances annoncées par Apple pour comprendre ce qui justifie le positionnement « Pro » de cette nouvelle dalle.

(Image credit: Apple)

Qu'a donc de si particulier l'écran PROLED XDR ?

L'écran OLED tandem des nouveaux MacBook Pro est particulièrement lumineux. Il peut atteindre 2 000 nits en HDR, une valeur maximale mesurée sur une petite partie de la dalle pendant une durée limitée. Sa luminosité constante peut également atteindre 1 000 nits sur l'ensemble de l'écran, sans nécessiter une baisse rapide de l'intensité.

L'écran de l'iPad Pro M5 est lui aussi capable d'atteindre 1 000 nits sur toute sa surface, mais sa luminosité HDR maximale est annoncée à 1 600 nits. Le MacBook Pro fait donc 25 % mieux sur ce point. Cela devrait rendre les séquences HDR très lumineuses un peu plus lisibles, sans transformer radicalement l'expérience. La luminosité constante sur toute la dalle reste le critère le plus important, et elle est identique sur les deux appareils.

Comme il s'agit d'OLED, les noirs peuvent être extrêmement profonds : aucun rétroéclairage ne risque d'éclairer les zones censées rester sombres. Le contraste annoncé atteint ainsi 10 000 000:1, contre 2 000 000:1 pour l'iPad Pro. Une différence importante sur le papier.

Comment expliquer un contraste multiplié par cinq alors que la luminosité maximale n'augmente que de 25 % ? Apple ne l'a pas précisé, mais cette différence doit probablement s'expliquer par le niveau de luminosité minimal mesurable. En prenant les caractéristiques annoncées de l'iPad Pro, soit 1 600 nits et un contraste de 2 000 000:1, le calcul conduit à une luminosité minimale théorique de 0,0008 nit. Avec les 2 000 nits et le contraste de 10 000 000:1 du PROLED XDR, cette valeur descend à 0,0002 nit.

Cette amélioration pourrait provenir de la nouvelle architecture de la dalle, conçue selon Apple pour « minimiser les réflexions internes courantes dans les écrans OLED traditionnels ». Une quantité moindre de lumière serait donc réfléchie à l'intérieur de l'écran, ce qui pourrait expliquer l'écart entre les deux niveaux de noir.

Mais si la différence entre 0,0008 et 0,0002 nit paraît impossible à distinguer à l'œil nu, c'est tout à fait normal. Dans les conditions prévues, les deux écrans devraient afficher un noir qui semble parfaitement absolu. L'écart devient surtout spectaculaire lorsqu'il est exprimé sous forme de rapport de contraste : les multiplications donnent parfois des résultats beaucoup plus impressionnants que les différences visibles.

Un noir encore plus profond ? Difficile d'imaginer ce que l'écran pourrait afficher de plus sombre. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

D'autres caractéristiques suggèrent que le PROLED XDR du MacBook Pro pourrait également surpasser l'écran de l'iPad Pro dans certains domaines. Apple annonce une couverture de plus de 80 % de l'espace colorimétrique BT.2020, ce qui laisse supposer une couverture proche de 100 % du DCI-P3. À titre de comparaison, notre laboratoire avait mesuré environ 82 % du DCI-P3 sur l'iPad Pro. L'amélioration serait donc très nette.

L'écran fonctionne grâce à un moteur d'affichage intégré aux puces M5 Pro et M5 Max. Selon Apple, celui-ci « compense en permanence chaque pixel en fonction du contenu, de l'utilisation, de la température et des conditions ambiantes ».

La fréquence de rafraîchissement est variable, de 10 à 120 Hz, avec plusieurs réglages spécifiques aux professionnels de la vidéo : 47,95 Hz, 48 Hz, 50 Hz et 59,94 Hz. Comme sur d'autres appareils Apple, une option de verre nano-texturé est également proposée pour les personnes amenées à travailler dans des environnements particulièrement lumineux.

L'argument principal reste toutefois la possibilité d'emporter partout avec soi un écran offrant la précision attendue d'un moniteur de référence. Ces MacBook Pro devraient donc intéresser particulièrement les professionnels de la vidéo et les créateurs qui travaillent régulièrement en déplacement.

Faut-il pour autant un tel écran ? Pour produire un film comme Wildwood, particulièrement impressionnant sur le plan visuel, ou travailler avec des vidéos haute définition exigeantes, ces machines représentent sans doute les meilleurs ordinateurs portables Apple jamais conçus pour ce type d'usage. Mais il est probable qu'une grande partie des acheteurs ne soient pas des professionnels de la vidéo : certains apprécieront simplement de posséder un écran exceptionnel. Un jeu comme Cyberpunk 2077 devrait notamment être spectaculaire sur cette dalle.

Pour approfondir les aspects techniques, Apple a publié un livre blanc consacré à ses nouveaux écrans PROLED XDR, qui détaille leurs caractéristiques et leur fonctionnement.