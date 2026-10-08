Le MacBook Pro OLED pourrait être « nettement plus léger », mais son prix et son autonomie inquiètent déjà

Le MacBook Pro OLED serait « nettement plus léger » que les modèles actuels

Mark Gurman estime qu’il pourrait arriver dès le mois d’octobre ou en novembre

Cette réduction du poids et de l’épaisseur suscite déjà des inquiétudes concernant la batterie, la connectique et le prix

Le MacBook Pro OLED, dont le lancement pourrait désormais être proche, devrait être beaucoup plus léger qu’un MacBook Pro traditionnel, selon une nouvelle information.

Cette indiscrétion provient de la dernière newsletter Power On de Mark Gurman, publiée par Bloomberg et relayée par MacRumors. Le journaliste affirme qu’« Apple a repensé l’intérieur de la machine, miniaturisé certains composants et réorganisé leur disposition afin de rendre l’ordinateur beaucoup plus facile à transporter ».

Le MacBook Pro OLED devrait ainsi être « nettement plus léger », en plus d’être plus fin. Parmi les autres rumeurs figurent un écran tactile avec une Dynamic Island à la place de l’encoche, ainsi que des puces Apple M5 Pro et M5 Max.

Son lancement pourrait désormais être très proche, avec une présentation évoquée d’ici la fin du mois d’octobre ou en novembre.

Toutes ces informations restent naturellement à prendre avec précaution. Apple n’a encore officialisé ni ce MacBook Pro OLED, ni son prix, ni sa date de sortie en France. Cette nouvelle indication concernant son poids réduit a néanmoins provoqué de nombreuses réactions négatives.

La résistance au changement

(Image credit: Future)

Certains utilisateurs particulièrement critiques envers cette nouvelle évolution — à supposer que la rumeur se confirme — apprécient le MacBook Pro tel qu’il existe actuellement et ne souhaitent pas qu’Apple modifie trop profondément son design.

Un utilisateur de Reddit estime ainsi que « le châssis épais du Pro actuel est parfait. Ceux qui veulent quelque chose de fin ont le MacBook Air ».

D’autres ne veulent tout simplement aucun changement. Un autre commentaire très populaire qualifie le design actuel de « génial » et explique que son auteur n’est « pas encore prêt à passer à autre chose ».

L’un des principaux intérêts du passage à l’OLED réside pourtant dans la possibilité d’utiliser un écran plus fin, ce qui contribue logiquement à réduire l’épaisseur générale de l’ordinateur. La véritable source d’inquiétude semble donc surtout tenir à l’emploi du terme « nettement » pour qualifier la réduction du poids.

La mention par Gurman d’une « miniaturisation des composants » alimente également les craintes. Certains utilisateurs redoutent notamment une réduction de la capacité de la batterie et, par conséquent, une dégradation de l’autonomie.

Un autre utilisateur de Reddit espère que cette évolution « n’affectera pas la capacité de la batterie », soulignant que l’intérieur du modèle actuel est déjà très densément rempli et semble offrir peu d’espace superflu.

D’autres craignent que la connectique, plutôt que la batterie, ne fasse les frais de cette recherche de finesse, avec potentiellement moins de ports sur le MacBook Pro OLED.

La principale inquiétude concerne toutefois le prix. L’ajout d’un nouvel élément premium — un châssis sensiblement plus fin et léger — pourrait encore augmenter le tarif d’un MacBook OLED déjà attendu dans le très haut de gamme.

Un commentaire Reddit détourne d’ailleurs la rumeur en plaisantant sur le fait que ce serait surtout « le portefeuille » qui deviendrait nettement plus léger.

Cette plaisanterie apparaît à plusieurs reprises dans les réactions publiées sur Reddit. Il faudra attendre la présentation officielle pour connaître les choix réellement effectués par Apple, mais les réactions sceptiques sont pour l’instant nettement plus nombreuses que les manifestations d’enthousiasme autour de ce premier modèle OLED.