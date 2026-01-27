Trois raisons d’ignorer le M6 : le MacBook Pro M5 coche déjà toutes les cases

Le MacBook Pro M6 d’Apple introduira plusieurs nouvelles technologies

Mais ce modèle représente aussi un pari risqué à bien des égards

Trois arguments principaux peuvent inciter à éviter cet ordinateur portable

Les discussions autour du MacBook Pro M6 et de son écran OLED ont repris de plus belle. Selon un nouveau rapport du journaliste de Bloomberg Mark Gurman, ce modèle pourrait arriver dès fin 2026. En attendant, un MacBook Pro équipé des puces M5 Pro et M5 Max devrait faire son apparition d’ici quelques semaines. Une question se pose donc : vaut-il mieux se tourner vers le modèle M5 ou attendre l’éventuelle mise à jour M6 ?

Trois points principaux doivent être pris en compte : le prix potentiel de cet écran OLED, l’impact de la crise actuelle sur les modules mémoire, et les risques liés aux produits de première génération. En combinant ces éléments, il pourrait s’avérer plus judicieux de choisir le MacBook Pro M5, surtout pour celles et ceux à la recherche d’un ordinateur Apple dans un avenir proche.

Commençons par l’écran OLED. Depuis plusieurs années, le MacBook Pro repose sur la technologie mini-LED. Déjà très performante en termes de rendu visuel, elle pourrait être surpassée par les dalles OLED. Apple devrait d’ailleurs intégrer une fonctionnalité tactile à ces nouveaux écrans. L’ajout du tactile, combiné à l’OLED, entraînerait très probablement une hausse de prix importante pour les MacBook Pro M6, si toutes les versions profitent de cette nouveauté.

L’inquiétude est palpable chez les fans d’Apple. Comme l’a exprimé l’utilisateur asp821 sur Reddit : « Difficile d’imaginer le prix d’un MacBook Pro OLED avec écran tactile. » Pour celles et ceux disposant d’un budget serré – ou qui n’éprouvent pas le besoin de telles fonctionnalités – opter pour un modèle avec puce M5 Pro ou M5 Max semble être un choix plus raisonnable.

Calculer les risques

(Image credit: Apple)

Même si Apple parvient à limiter le coût de cet écran OLED tactile, l’entreprise doit également faire face à la crise mondiale de la RAM.

Les prix des modules mémoire explosent partout dans le monde, ce qui pousse de nombreux observateurs à se demander si Apple pourra continuer à absorber cette hausse encore longtemps. Même avec des accords sur les volumes et les prix de ses composants, des ajustements tarifaires restent envisageables face à une telle situation. La firme a déjà procédé à des modifications de tarifs dans le passé — rien n’indique qu’elle ne le refera pas alors que la RAM devient difficile à obtenir.

Enfin, il existe un risque bien connu lorsqu’il s’agit de produits de première génération. Apple reste globalement prudente lorsqu’elle introduit de nouvelles fonctions, mais n’est pas à l’abri d’erreurs ou de ratés.

Apple Maps ou encore le casque Vision Pro en ont fait les frais à leur lancement, et il a fallu du temps avant que ces produits gagnent en fiabilité. Le MacBook Pro de 2016, par exemple, a été marqué par les problèmes de clavier papillon de seconde génération et le fameux « flexgate », qui ont nécessité des correctifs postérieurs.

Le MacBook Pro M6 serait le tout premier ordinateur Apple à proposer à la fois un écran OLED et une dalle tactile. Un argument solide peut donc être avancé en faveur de la patience, en attendant un modèle de seconde génération plus abouti.

Évidemment, rien ne garantit que ces inquiétudes se concrétiseront. Le MacBook Pro M6 pourrait tout à fait devenir un immense succès. Pour celles et ceux prêts à payer plus cher pour bénéficier des dernières nouveautés, ce modèle pourrait en valoir la peine. Mais au vu des nombreuses incertitudes, difficile de reprocher à quiconque de vouloir éviter ce pari — et de préférer les MacBook Pro M5, moins innovants mais bien plus rassurants.