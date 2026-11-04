« Les gens ont aussi droit à leur RAM ! » : Elon Musk se moque ouvertement de Sam Altman

Elon Musk se moque des récentes déclarations de Sam Altman, qui estime que la RAM devrait davantage profiter aux data centers.

« Les gens ont aussi droit à leur RAM ! », affirme un mème publié par Musk sur X.

Le patron d'OpenAI cherche justement à sécuriser davantage d'approvisionnements en mémoire pour son entreprise.

Elon Musk vient de tourner en dérision Sam Altman, le patron d'OpenAI. Ce dernier a récemment estimé qu'il était « assez terrible » de posséder un PC équipé de RAM. Selon lui, cette mémoire pourrait être utilisée plus efficacement dans les data centers consacrés à l'intelligence artificielle.

Fidèle à son humour provocateur, Elon Musk a publié un mème sur X, le réseau social dont il est propriétaire. Il détourne une scène du film Inglourious Basterds, dans laquelle un officier allemand de la Seconde Guerre mondiale, interprété par Christoph Waltz, semble rechercher des personnes qui cacheraient des barrettes de DRAM.

« Les gens ont aussi droit à leur RAM ! », proclame le mème partagé par Elon Musk.

Même une horloge arrêtée donne l'heure juste deux fois par jour

Sam Altman a tenu ces propos lors de son passage dans l'émission YouTube Cheeky Pint. Ses déclarations ont rapidement provoqué une vague d'incompréhension et de critiques dans le secteur technologique.

« Du point de vue de la répartition mondiale des ressources, il est en réalité assez terrible que tout le monde conserve une grande quantité de l'offre limitée de DRAM dans son propre ordinateur, alors qu'elle n'est utilisée que 5 % du temps », a déclaré Altman.

« Il faut chercher à maximiser l'utilisation de ces ressources dans le cloud lorsqu'on essaie de faire face à un environnement où l'offre est aussi limitée. Et pourtant, l'intuition de nombreuses personnes semble aller exactement dans le sens inverse. »

Ces déclarations interviennent alors que les consommateurs subissent déjà une forte hausse des prix du matériel informatique. La demande de RAM et d'autres composants, notamment pour les infrastructures d'IA, exerce une pression croissante sur l'ensemble du marché.

Ces derniers mois, plusieurs dirigeants ont lancé des avertissements particulièrement inquiétants.

Lip-Bu Tan, PDG d'Intel, a notamment prévenu que les pénuries et les hausses de prix pourraient se poursuivre. Selon lui, les équipements destinés à l'IA resteront difficiles à obtenir pendant encore deux à trois ans, en raison des contraintes persistantes qui affectent les chaînes d'approvisionnement technologiques.

Michael Dell, patron du fabricant informatique du même nom, estime également que la pénurie de mémoire devrait s'aggraver en 2027. Les difficultés actuelles risqueraient donc de se prolonger pendant une période importante.

Les principaux fabricants de DRAM partagent cette inquiétude. Samsung et SK Hynix ont averti que les pénuries liées à l'IA pourraient persister jusqu'en 2027, voire au-delà. Certaines informations évoquent même des stocks de mémoire représentant moins de dix jours de disponibilité.

Les perspectives à plus long terme ne sont guère plus rassurantes. SK Hynix estime désormais que la pénurie pourrait durer jusqu'en 2030.

Autre détail intéressant, Sam Altman aurait récemment rencontré une cinquantaine de hauts responsables de Samsung en Corée du Sud. L'objectif aurait été de sécuriser de nouveaux équipements et approvisionnements pour permettre à OpenAI d'augmenter ses capacités de calcul.

Mais quelles que soient les conséquences de cette course aux composants, un événement reste heureusement très improbable : voir Sam Altman s'introduire chez les particuliers pour dérober la RAM de leurs ordinateurs.

Du moins, en principe.