RAM : entre IA, data centers et robots, pourquoi les prix pourraient rester élevés pendant des années

Sam Altman fait parler de lui après avoir affirmé que les consommateurs n'auraient pas réellement besoin de toute leur mémoire DRAM, puisqu'elle ne serait utilisée que « 5 % du temps ». Selon le patron d'OpenAI, il serait préférable de donner la priorité aux data centers, où ces composants pourraient être employés plus intensivement pour faire fonctionner les services cloud.

Cette vision ressemble à un idéal utilitariste. L'humanité accepterait une période de difficultés, en consacrant une part considérable de sa mémoire vive à l'IA, dans l'espoir d'obtenir ensuite un monde où la technologie permettrait de gagner du temps, d'améliorer l'efficacité et d'accroître la productivité.

Le raisonnement paraît séduisant à la tête d'une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Il l'est beaucoup moins pour les consommateurs qui souhaiteraient simplement retrouver des prix de RAM abordables.

Le problème est que la pénurie actuelle résulte aussi des investissements massifs dans lesquels OpenAI joue un rôle central. Lors de l'annonce du projet de data centers Stargate, début 2025, certaines prévisions estimaient qu'il pourrait nécessiter jusqu'à 40 % de l'approvisionnement mondial en mémoire. Les difficultés avaient été aggravées par le ralentissement de la production engagé quelques années auparavant par les principaux fabricants, afin de stabiliser les prix.

Sam Altman va-t-il venir chez vous pour voler votre RAM ?

La bonne nouvelle, c'est que Sam Altman ne dispose d'aucun moyen de venir personnellement récupérer les barrettes de mémoire de votre ordinateur. Un utilisateur de Reddit a d'ailleurs posé cette question à l'IA de Google : « Sam Altman va-t-il s'introduire chez moi pour voler ma RAM ? »

L'IA de Google a répondu que non, Sam Altman n'allait pas entrer physiquement chez cet internaute pour dérober sa mémoire vive. Voilà au moins un motif de soulagement.

Mais compte tenu de l'état actuel des approvisionnements, l'essor de l'IA et d'autres technologies émergentes pourrait provoquer des conséquences bien réelles, et beaucoup moins amusantes.

Le pire pourrait encore arriver

SK Hynix, l'un des plus grands fabricants de mémoire au monde, estime que la pénurie pourrait se prolonger jusqu'en 2030. Dans ces conditions, l'espoir d'un retour rapide à des tarifs abordables paraît de plus en plus lointain.

Avec les éventuelles introductions en Bourse d'OpenAI et d'Anthropic pendant cette période, l'évolution du marché reste particulièrement incertaine. Les grands fabricants contrôlent environ 90 % de l'approvisionnement mondial, et leurs futurs choix de production pourraient avoir des conséquences considérables.

Compte tenu des différences de revenus entre le marché grand public et celui de l'intelligence artificielle, un rééquilibrage important des capacités au profit de la mémoire à haute bande passante (HBM) ne serait pas surprenant. Ce composant est particulièrement recherché pour l'entraînement et l'inférence des modèles d'IA.

La transformation du marché de l'emploi pourrait encore renforcer ce mouvement. De nombreuses entreprises gèlent leurs recrutements et déploient des stratégies d'automatisation destinées à supprimer certaines tâches répétitives. Une augmentation du chômage et une baisse des perspectives d'embauche pourraient réduire la demande de PC et de mémoire grand public.

Les fabricants seraient alors encore davantage encouragés à privilégier les équipements destinés aux infrastructures d'IA.

Et d'autres industries émergentes commencent elles aussi à réclamer leur part de mémoire.

Les robots et les véhicules autonomes vont eux aussi réclamer votre RAM

Le secteur de la robotique connaît actuellement un développement spectaculaire. Des robots humanoïdes participent à leurs propres compétitions sportives, tandis que certains entrepôts utilisent déjà des flottes de petits robots pour automatiser leurs opérations.

Avec les progrès de l'intelligence artificielle, les robots pourraient acquérir une motricité fine proche de celle des humains. Des entreprises industrielles, hôtelières ou logistiques pourraient alors choisir d'automatiser davantage de postes grâce à ces machines.

Un robot peut fonctionner jour et nuit, sans avoir besoin de repos. Les machines ne bénéficient pas non plus des mêmes droits que les salariés en matière de conditions de travail et de durée des journées. Ce raisonnement s'applique également aux taxis autonomes et aux camions de transport sans conducteur.

Mais tous ces systèmes auront besoin de mémoire pour faire fonctionner leurs capacités de perception, de décision et de traitement des données.

Et comme les entreprises sont susceptibles de payer beaucoup plus cher ces composants que les consommateurs ordinaires, les fabricants auront de fortes raisons de leur donner la priorité. Difficile, donc, d'espérer une amélioration rapide du marché de la RAM.