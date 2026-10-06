L’IA fait exploser le prix des composants TV : dans certains modèles, les puces dépassent désormais le coût de l’écran

Sur certains petits téléviseurs, les processeurs coûtent désormais aussi cher que les dalles pour la première fois

La demande liée à l’IA provoque une pénurie mondiale de mémoire et de processeurs qui devrait se poursuivre en 2027

La mémoire flash coûte presque neuf fois plus cher qu’un an auparavant, tandis que certains modules Wi-Fi deviennent aussi chers qu’une dalle 4K

L’intelligence artificielle continue d’absorber une quantité considérable de semi-conducteurs, limitant l’offre de plusieurs composants essentiels et faisant grimper leurs prix.

Le marché des téléviseurs semble désormais rejoindre la liste des secteurs touchés.

Selon le cabinet d’études Omdia, dans des chiffres rapportés par DigiTimes, le prix des semi-conducteurs a tellement augmenté en 2026 que, pour la première fois, l’élément le plus coûteux de certains téléviseurs pourrait ne plus être la dalle, mais les puces qui les font fonctionner.

Pour l’instant, le problème concerne principalement l’entrée de gamme : téléviseurs LCD 32 pouces et modèles Full HD d’un peu plus de 40 pouces, plutôt que les meilleurs téléviseurs OLED.

Cette distinction apporte un peu de répit, mais l’évolution continue du prix des composants reste préoccupante.

Pourquoi le coût des composants fait chuter les marges

Les écarts ne se limitent pas à quelques centimes.

Selon les chiffres d’Omdia cités dans le papier source, la carte électronique représentait légèrement plus de 10 % du coût de production d’un téléviseur au deuxième trimestre 2025.

Au troisième trimestre 2026, cette part atteint désormais 45 %, voire 50 % du coût total sur certains modèles.

Le prix de la DRAM de base a atteint 25 dollars en août 2026, soit 4,4 fois le niveau observé un an plus tôt.

La mémoire flash NAND grimpe quant à elle jusqu’à 30,50 dollars, presque neuf fois son prix de l’année précédente.

La situation des modules Wi-Fi est tout aussi spectaculaire.

Leur coût serait passé de 33,90 dollars en 2025 à 118,20 dollars aujourd’hui.

Cela rend le module Wi-Fi plus cher que certaines dalles 4K de 55 pouces d’entrée de gamme, évaluées à 116 dollars, et très proche du prix moyen d’une dalle 4K estimé à 123 dollars.

La crise des composants devrait se prolonger au moins en 2027 et probablement au-delà.

Cette hausse comprime les marges des fabricants dans un marché déjà réputé pour sa faible rentabilité.

Il paraît difficile d’imaginer les constructeurs absorber indéfiniment cette augmentation des coûts.

Le marché des smartphones montre déjà ce qui pourrait arriver : hausse des prix et réduction de certaines caractéristiques techniques.