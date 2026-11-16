Ce nouveau drone DJI pourrait sauver des vies, grâce à une caméra thermique capable de voir dans l’obscurité

Le nouveau drone DJI apporte une imagerie thermique haute résolution aux opérations de sauvetage

Le Matrice 5T peut détecter des câbles électriques fins à 32 mètres

Sa caméra thermique offre une résolution quatre fois supérieure à celle des capteurs classiques

DJI a présenté le Matrice 5T, un drone professionnel conçu pour les opérations de recherche et de sauvetage, les interventions d’urgence et les missions d’inspection exigeantes.

Sa caméra thermique haute résolution et sa vision nocturne améliorée permettent aux opérateurs d’examiner des zones difficiles d’accès, notamment dans des environnements où la visibilité est extrêmement réduite.

L’appareil propose également jusqu’à 59 minutes d’autonomie, une détection des obstacles améliorée et une portée de communication accrue pour les interventions sur des terrains complexes.

Une caméra thermique 1K et une vision nocturne pour améliorer les recherches

Le Matrice 5T intègre une caméra thermique d’une résolution native de 1 280 × 1 024 pixels, soit quatre fois plus de pixels que les capteurs conventionnels de 640 × 512.

Son mode infrarouge à très haute résolution porte la définition à 2 560 × 2 048 pixels, permettant aux opérateurs d’observer les signatures thermiques avec davantage de détails.

Ces capacités pourraient se révéler particulièrement utiles lors des opérations de recherche et de sauvetage, lorsque l’identification de personnes dans l’obscurité ou sur des terrains difficiles représente un véritable défi.

La caméra grand-angle utilise un capteur de 1/0,98 pouce et une ouverture f/1,8, avec des améliorations reposant sur l’intelligence artificielle pour les prises de vue en faible luminosité.

DJI affirme que son système peut capturer des images en couleur avec un éclairage de seulement 0,01 lux, ce qui correspond à un environnement extrêmement sombre.

Le drone dispose également d’un téléobjectif intermédiaire de 50 mégapixels avec un zoom optique 3x, destiné à l’observation des infrastructures et des objets éloignés.

Un autre téléobjectif offre un zoom optique 11x, un zoom hybride 176x et une vision nocturne monochrome. Il permettrait notamment de lire des plaques d’immatriculation jusqu’à 400 mètres de distance.

La détection des obstacles bénéficie d’une attention comparable, grâce à l’association du LiDAR, d’un radar à ondes millimétriques et de capteurs visuels omnidirectionnels.

Le système LiDAR peut identifier des obstacles fins, notamment des câbles électriques, jusqu’à 32 mètres de distance lors des opérations nocturnes.

Le radar aide à détecter les objets environnants lorsque le brouillard, la pluie ou la poussière en suspension perturbent les capteurs visuels traditionnels.

Parallèlement, les informations combinées des caméras et du radar facilitent la navigation dans les zones où les signaux de positionnement par satellite deviennent faibles ou peu fiables.

Une transmission longue portée, une IA embarquée et des inspections automatisées

DJI a également amélioré les communications avec son système O4 Enterprise, qui prend en charge des distances de transmission pouvant atteindre 40 kilomètres.

Le changement automatique de fréquence contribue à maintenir la connexion malgré les interférences urbaines. La connectivité cellulaire et les configurations de relais améliorent quant à elles la couverture lorsque des obstacles physiques bloquent les communications.

Lors des recherches sur des terrains difficiles, ces fonctions peuvent aider les équipes à recevoir des images aériennes depuis des distances plus importantes, sans dépendre entièrement d’une liaison directe.

L’appareil peut également coordonner des configurations de relais impliquant plusieurs drones lorsque le relief empêche les transmissions conventionnelles.

Son intelligence artificielle embarquée peut identifier plus de 20 catégories d’objets en analysant simultanément les images des caméras thermiques et classiques.

Les opérateurs connectés à DJI FlightHub 2 peuvent rechercher des objets à partir de descriptions écrites ou d’images de référence, puis définir des itinéraires de patrouille automatisés avec des actions personnalisées.

Pour les relevés topographiques, DJI Terra permet d’effectuer des mesures d’une précision centimétrique sans points de contrôle au sol, dans certaines conditions.

Le logiciel peut également générer des cartes thermiques, mesurer des températures et repérer des anomalies de chaleur lors de l’inspection d’installations solaires ou d’infrastructures électriques.

Selon DJI, la radiocommande peut traiter 200 photographies en huit minutes afin de produire des nuages de points ou des modèles 2,5D directement sur le terrain.

L’appareil prend aussi en charge les itinéraires d’inspection automatisés, les décollages depuis des navires en mouvement et les atterrissages sur des marquages spécifiques installés sur les ponts.

Le Matrice 5T bénéficie d’une certification IP55 et peut fonctionner entre -20 °C et 50 °C, même si son autonomie réelle dépend des conditions d’utilisation.

DJI propose également des formules de protection professionnelle couvrant les réparations, le remplacement annuel des batteries, la perte d’un drone en vol et des extensions de garantie.

Le Matrice 5T est désormais commercialisé auprès des revendeurs DJI Enterprise agréés. Les acheteurs intéressés peuvent contacter leurs distributeurs locaux pour connaître les tarifs et les disponibilités.