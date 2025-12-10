Ce drone de livraison DJI peut grimper l’Everest avec 100 kg sur le dos

Le DJI FlyCart 100 est un nouveau drone de transport conçu pour les charges lourdes

Il peut transporter jusqu’à 100 kg et atteindre des altitudes de 6 000 mètres

Il est également capable de fonctionner dans une large gamme d’environnements exigeants

Les drones DJI pourraient bientôt faire l’objet d’une interdiction sur le sol américain, mais cela n’a pas empêché la marque de dévoiler un nouveau modèle… et non des moindres. Le géant chinois vient en effet de présenter sa machine volante la plus puissante à ce jour : l’impressionnant FlyCart 100.

Selon un communiqué officiel de DJI, ce drone pourrait bien livrer le prochain colis – même si, sauf à vivre sur les pentes de l’Everest ou au cœur d’un chantier isolé, cela semble peu probable. Car ce modèle a été conçu sur mesure pour gérer des charges lourdes dans des conditions extrêmes. Et à en croire sa fiche technique, peu de choses semblent lui résister. Il pourrait bien s’imposer comme l’un des meilleurs drones du marché, même si son gabarit ne le destine clairement pas à une sortie photo improvisée.

DJI précise que le FlyCart 100 peut transporter jusqu’à 100 kg, ce qui en fait une bête de somme comparée aux drones de livraison classiques. Sur de plus longues distances, il peut acheminer 65 kg sur 12 kilomètres, ou 80 kg sur six kilomètres – des performances impressionnantes pour du transport de charge.

Pour accomplir cela, il est équipé d’un treuil et d’un câble de 30 mètres, rétractable à une vitesse de 1,2 mètre par seconde. Ce système propose un mode de descente et de remontée automatique, ou manuel si besoin.

Une telle capacité nécessite évidemment une alimentation solide. DJI indique que le FlyCart 100 prend en charge la charge ultra-rapide et fonctionne avec des batteries interchangeables à chaud, dotées d’un système redondant. Autrement dit, même si une cellule tombe en panne, le drone peut continuer à voler. Ces batteries peuvent également être chauffées pour fonctionner efficacement par temps froid.

Son prix est exorbitant

Côté résistance, DJI annonce que son nouveau drone peut opérer entre -20 °C et 40 °C, résister à des vents allant jusqu’à 12 mètres par seconde, et voler jusqu’à 6 000 mètres d’altitude – de quoi franchir de nombreux sommets. Il bénéficie d’une certification IP55 contre l’eau et la poussière, d’un système de détection LiDAR pour éviter les obstacles, et même d’un parachute intégré capable de ralentir sa descente à sept mètres par seconde en cas de besoin.

Malgré ces caractéristiques impressionnantes, son apparence ne joue pas vraiment la carte de la discrétion. Grosse carcasse, design anguleux, huit rotors et plusieurs modules apparents : l’engin affiche un style cyberpunk évoquant davantage un tournage de film post-apocalyptique qu’un drone de livraison classique. En cas d’arrivée massive de FlyCart 100 à l’horizon, difficile de ne pas sentir son rythme cardiaque s’accélérer.

Les utilisateurs basés aux États-Unis risquent toutefois de ne jamais le voir de près. Le gouvernement américain se rapproche d’une interdiction totale des produits DJI pour des raisons de sécurité nationale, ce qui pourrait priver le pays de cette machine titanesque.

DJI n’a pas encore communiqué de prix officiel pour le FlyCart 100. Des sites spécialisés évoquent cependant un tarif d’environ 12 500 dollars (soit environ 10 700 euros). Une somme conséquente, certes, mais ce drone n’a rien d’un jouet.

Vu ses capacités hors norme, il y a fort à parier que les professionnels intéressés par ce type d’engin seront prêts à y mettre le prix. Reste à espérer que le FlyCart 100 ne développe pas un jour des ambitions à la Skynet…