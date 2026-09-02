Top tech du mois : les meilleurs nouveaux produits testés pour septembre 2026

Les spécialistes de TechRadar n’ont pas vraiment pris de vacances cet été. Les quatre dernières semaines ont été consacrées à tester des appareils de toutes sortes afin d’identifier les meilleurs produits à recommander. Cette nouvelle édition de Reviews Recap rassemble uniquement les appareils ayant obtenu une note de 4,5 étoiles ou plus.

Deux produits destinés aux créateurs ont obtenu la note maximale. L’Insta360 X6 se distingue par sa robustesse, son autonomie et ses images très détaillées, même lorsque la lumière baisse. Elle apparaît comme l’une des caméras 360 compactes les plus performantes et les plus polyvalentes disponibles actuellement.

Autre produit cinq étoiles, le DJI Mic Mini 2S récupère plusieurs caractéristiques séduisantes du Mic 3 haut de gamme, notamment l’enregistrement interne et la réduction de bruit par IA, pour environ la moitié du prix.

Les nouveaux smartphones pliables de Samsung ont eux aussi fortement impressionné. Les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra ont reçu d’excellentes notes, le premier donnant un véritable coup de fouet au marché des pliables, tandis que le second s’avère extrêmement difficile à battre face aux autres modèles haut de gamme.

Tous les produits les mieux notés des quatre dernières semaines sont réunis ci-dessous. Le bouton « Voir les détails » permet normalement d’afficher les principales conclusions de chaque test ainsi qu’un lien vers l’article complet.

Remarque : seules les fiches des produits disponibles dans la région du lecteur sont normalement affichées.

Produits 5 étoiles