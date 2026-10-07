L’Allemagne vient de construire l’éolienne la plus haute du monde, avec une tour de 365 mètres

L’éolienne la plus haute du monde vient d’être construite en Allemagne

Sa hauteur doit lui permettre d’atteindre des vents plus puissants et plus réguliers

Une technique de construction « de l’intérieur vers l’extérieur » a été utilisée pour ériger la tour

Un nouveau record vient d’être établi dans l’ingénierie éolienne. L’entreprise allemande Gicon a achevé la construction de la plus haute éolienne du monde, culminant à 365 mètres près de Schipkau, dans le Brandebourg.

Selon le communiqué officiel de Gicon, relayé par Interesting Engineering, cette structure est désormais la deuxième construction la plus haute d’Allemagne et la plus haute éolienne jamais bâtie. Sa mise en service officielle est prévue en novembre.

L’intérêt d’une telle hauteur est relativement simple : plus l’altitude augmente, plus les vents ont tendance à être forts et réguliers. Reste à déterminer si le gain de production compensera les coûts supplémentaires et la complexité technique imposés par cette gigantesque structure.

La première turbine affichera une puissance nominale de 3,8 MW, tandis que les futurs modèles devraient dépasser 7 MW. Ce chiffre de 3,8 MW reste modeste à l’échelle des grandes éoliennes modernes, mais Gicon estime que sa turbine pourra fonctionner plus souvent près de sa puissance maximale. À diamètre de rotor identique, l’entreprise vise ainsi environ deux fois le rendement énergétique d’une installation conventionnelle.

Une nouvelle méthode de construction

GICON-Höhenwindturm - YouTube Watch On

Jochen Großmann, PDG de Gicon, décrit l’achèvement de la tour comme « un moment bouleversant pour toute l’équipe » et présente l’installation de Schipkau comme une structure unique au monde.

Les ingénieurs ont employé une approche particulière, construite « de l’intérieur vers l’extérieur ». Un système de vérins à câbles a permis de soulever les sections supérieures en les faisant passer par le centre de la base avant de les fixer à leur position définitive.

Un autre point pourrait renforcer l’intérêt de cette technologie. Gicon affirme que des parcs éoliens existants peuvent être équipés de ces structures plus hautes. En théorie, cela permettrait d’augmenter la production sur des emplacements déjà consacrés à l’éolien, sans devoir mobiliser de nouvelles surfaces.

Les performances réelles pourront être mesurées une fois la turbine mise en service. Si le concept tient ses promesses, les futures éoliennes terrestres pourraient chercher elles aussi à atteindre des vents beaucoup plus élevés.