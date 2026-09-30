Tech Drop : les nouveaux gadgets les plus intéressants de septembre 2026
De très beaux nouveaux jouets technologiques
Septembre a apporté une véritable avalanche de nouveautés technologiques. Entre l’événement Surprise and Shine d’Apple, Meta Connect, l’IFA et Dyson Unveiled, les annonces de nouveaux appareils se sont enchaînées à un rythme inhabituel.
Pour rattraper les lancements les plus intéressants du mois, voici une sélection qui réunit notamment le premier iPhone pliable d’Apple, les lunettes Meta sans caméra, la toute première brosse à dents de Dyson, un nouveau casque Sonos et bien d’autres appareils.
Guide des gadgets de septembre
- Test de l’iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : Apple améliore exactement ce qu’il fallait
- Meta vient de dévoiler son casque VR le plus ambitieux, et son poids plume pourrait rebattre les cartes
- Apple Watch Series 12 : une semaine suffit pour voir que l’essentiel se passe sous le boîtier
Quand je ne suis pas en train de plonger dans le monde fascinant de la finance et des nouvelles technologies, vous me trouverez probablement en train de parcourir le globe ou de conquérir de nouveaux mondes virtuels sur ma console de jeux.
- Ruth Hamilton Collections Editor