7 nouveautés attendues lors de l’événement Apple « Surprise and Shine », de l’iPhone Ultra aux nouveaux AirPods

Le grand événement de septembre d’Apple aura lieu dans moins de deux semaines, avec des invitations déjà envoyées pour un rendez-vous « Surprise and Shine » prévu le 9 septembre.

Alors, quelles surprises attendre ? Les produits et services d’Apple ayant tendance à fuiter très largement, il est possible qu’il n’y ait finalement aucune véritable surprise. Mais plusieurs annonces importantes sont attendues, probablement avec en tête d’affiche le premier iPhone pliable, qui pourrait être baptisé iPhone Ultra.

D’autres iPhone devraient l’accompagner, ainsi que de nouvelles Apple Watch et divers autres appareils. Il pourrait donc y avoir beaucoup à découvrir, même si rien ne constitue une surprise totale. Voici les annonces Apple les plus probables.

1. L'iPhone Ultra

L’iPhone Ultra pourrait ressembler quelque peu au Samsung Galaxy Z Fold 8. (Image credit: Richard Priday / TechRadar)

L’iPhone Ultra devrait constituer la plus grosse annonce de l’événement « Surprise and Shine », puisqu’il s’agirait du premier téléphone pliable d’Apple, un appareil évoqué par les rumeurs depuis de nombreuses années.

L’attente a d’ailleurs été si longue qu’il devient presque difficile de croire que son lancement est réellement imminent. Pourtant, tous les indices semblent désormais aller dans cette direction.

Les fuites évoquent un écran pliable d’environ 7,8 pouces accompagné d’un écran externe d’environ 5,5 pouces. Son design général serait relativement proche de celui du Samsung Galaxy Z Fold 8, avec une forme davantage comparable à un passeport que le format livre du Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Il devrait disposer d’un double appareil photo et de performances haut de gamme. Plusieurs rapports indiquent également que son écran pourrait ne présenter aucun pli visible. Il pourrait donc séduire ceux qui rêvent de réunir un iPhone et un iPad mini dans un seul appareil. En revanche, son prix devrait être particulièrement élevé, les fuites évoquant un tarif de départ d’au moins 2 000 dollars.

2. Les iPhone 18 Pro et Pro Max

Le successeur de l’iPhone 17 Pro, ici en photo, devrait être présenté avant l’iPhone 18. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient presque certainement être présentés eux aussi, notamment pour ceux qui ne veulent pas — ou ne peuvent pas s’offrir — le modèle pliable d’Apple.

D’après les fuites, leur design devrait rester globalement similaire à celui de la gamme iPhone 17 Pro, avec les mêmes écrans de 6,3 et 6,9 pouces. Le verre au dos pourrait toutefois adopter une teinte plus proche de celle du cadre en aluminium, réduisant l’aspect bicolore des modèles actuels.

Une nouvelle puce est évidemment attendue, probablement l’A20 Pro qui n’a pas encore été annoncée. La Dynamic Island pourrait également devenir plus petite cette année.

Ces téléphones pourraient aussi adopter une ouverture variable sur l’un de leurs appareils photo, même s’il est possible que cette nouveauté soit réservée à l’iPhone 18 Pro Max. Leur batterie pourrait par ailleurs gagner en capacité. Leur prix devrait lui aussi augmenter, avec des estimations évoquant 100 à 300 dollars de plus que la gamme iPhone 17 Pro.

3. De nouvelles Apple Watch

La prochaine génération de l’Apple Watch Series 11, ici en photo, serait en préparation. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Voilà probablement tout pour les iPhone, puisque l’iPhone 18 standard ne devrait pas arriver avant 2027. Apple devrait en revanche dévoiler plusieurs nouveaux appareils portables.

L’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4 sont notamment attendues. Parmi les principales nouveautés de l’Apple Watch 12 pourraient figurer Touch ID intégré au bouton latéral et une nouvelle puce S12, susceptible d’apporter une amélioration notable des performances. En dehors des nouveautés logicielles de watchOS 27, comme une application Siri dédiée, la montre pourrait toutefois rester assez proche de l’Apple Watch Series 11, avec notamment un design largement inchangé.

L’Apple Watch Ultra 4 pourrait elle aussi bénéficier d’une nouvelle puce et de Touch ID. Elle pourrait cependant également adopter un écran légèrement plus grand et un boîtier plus fin que l’Apple Watch Ultra 3. Certains rapports évoquent enfin de nouveaux capteurs susceptibles d’améliorer la précision du suivi de la santé et de l’activité physique.

4. De nouveaux AirPods

Les AirPods 4, ici en photo, pourraient être remplacés par deux nouveaux modèles d’AirPods 5. (Image credit: Future)

Apple pourrait également profiter de son prochain événement pour présenter de nouveaux AirPods. Les rumeurs évoquent notamment des AirPods 5 et des AirPods 5 avec réduction active du bruit pour l’événement de septembre. Les AirPods Pro dotés de caméras, également évoqués par plusieurs rumeurs, ne devraient malheureusement pas encore être présentés.

Les informations concernant les AirPods 5 restent pour l’instant limitées, mais ils pourraient constituer une alternative séduisante et plus abordable à la gamme AirPods Pro.

5. Le premier écran connecté d’Apple

Une représentation de ce à quoi pourrait ressembler un Apple Home Hub, basée sur l’Amazon Echo Show 10. (Image credit: Amazon / Apple)

Apple pourrait enfin lancer un écran connecté pour la maison en septembre. La marque travaillerait sur un appareil doté d’un écran de sept pouces, et certains rapports évoquent une commercialisation cette année. Il ne faudrait toutefois pas être surpris si son arrivée était finalement repoussée à 2027.

Cet appareil, qui pourrait être baptisé Home Hub, devrait principalement être contrôlé par Siri. Il utiliserait également la reconnaissance faciale afin d’identifier la personne qui le regarde et d’afficher des contenus personnalisés en conséquence.

6. D’autres nouveaux appareils pour la maison

Le HomePod mini, ici en photo, pourrait enfin bénéficier d’un nouveau modèle. (Image credit: TechRadar)

Apple pourrait également présenter un nouveau HomePod mini et une nouvelle Apple TV 4K lors de son événement de septembre. Le premier devrait probablement prendre en charge certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence. Il serait également compatible avec le Wi-Fi 7 et profiterait d’une meilleure qualité sonore que son vieillissant prédécesseur.

La nouvelle Apple TV 4K pourrait quant à elle prendre en charge l’IA de Siri et le Wi-Fi 7, tout en disposant d’une puce plus performante, de davantage de RAM et d’une nouvelle Siri Remote.

7. De nouveaux logiciels

iOS 27 sera lancé en septembre. (Image credit: Apple)

Ce devrait être tout pour le matériel, mais septembre marquera également le lancement des nouveaux logiciels d’Apple, dont une grande partie est actuellement disponible en bêta.

Sont notamment concernés iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 et tvOS 27. La principale nouveauté de la plupart de ces systèmes devrait être la refonte de Siri autour de l’intelligence artificielle, afin de rapprocher ses capacités de celles proposées par Gemini et ChatGPT.

Des modifications de leurs interfaces et de nombreuses autres fonctions nouvelles ou améliorées sont également attendues. Même sans acheter l’un des nouveaux produits présentés plus haut, les appareils Apple existants devraient donc bientôt profiter de plusieurs améliorations.