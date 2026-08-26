« Surprise and Shine » : Apple dévoile la date de son événement de septembre et tease les nouveautés — avec peut-être enfin un iPhone pliable

Le rendez-vous est désormais officiel pour le 9 septembre 2026. Apple vient de confirmer son événement annuel de septembre en envoyant des invitations accompagnées du slogan « Surprise and Shine ».

Comme souvent chez Apple, l’événement du 9 septembre débutera à 19h (heure de Paris) et sera diffusé depuis l’Apple Park, plus précisément le Steve Jobs Theater. La keynote devrait toutefois conserver un format virtuel. Ceux qui n’ont pas reçu d’invitation pourront la suivre en direct partout dans le monde, tandis que l’équipe d’experts de TechRadar décryptera les annonces en temps réel.

« Surprise and Shine » désigne donc l’événement annuel durant lequel Apple devrait dévoiler sa nouvelle génération d’iPhone, d’Apple Watch et quelques autres appareils. Mais il intervient également huit jours après l’arrivée de John Ternus au poste de CEO. L’hypothèse est qu’il ouvrira malgré tout la présentation par un « Good Morning », tandis que Tim Cook pourrait également faire une apparition.

Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwPAugust 26, 2026

La liste des produits évoqués par les rumeurs pour le 9 septembre est longue. Tous les regards se tournent notamment vers l’entrée d’Apple sur le marché des smartphones pliables avec ce qui devrait être baptisé iPhone Ultra. L’appareil serait globalement proche du récent Galaxy Z Fold 8 en termes de taille et de format, et pourrait contribuer à démocratiser davantage les smartphones pliables avec quelques touches propres à Apple.

Mais il ne devrait pas être le seul iPhone présenté. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont attendus, contrairement à l’iPhone 18 standard ou à un iPhone Air de deuxième génération. Selon les rumeurs, Apple se concentrerait cette fois sur les modèles Pro, tandis que les successeurs de l’iPhone 17 et de l’iPhone Air arriveraient plus tard. Une nouvelle Apple Watch Ultra et l’Apple Watch Series 12 sont également attendues, tandis qu’un nouveau HomePod mini et une mise à jour longtemps attendue de l’Apple TV pourraient aussi faire leur apparition.

Que révèle l’invitation « Surprise and Shine » ?

(Image credit: Apple)

Après des mois de rumeurs, chaque élément de l’invitation « Surprise and Shine » peut désormais être examiné. Elle utilise d’abord un fond bleu vif qui rappelle quelque peu le ciel au-dessus de l’Apple Park, tandis qu’au centre apparaît un logo Apple entouré de couleurs lumineuses et d’un effet de flou.

Un cercle semble également se dessiner autour du logo. Il pourrait évoquer le lieu de l’événement, le Steve Jobs Theater, l’anneau circulaire de l’Apple Park ou encore les mouvements de la nouvelle IA de Siri.

Le centre du logo Apple semble aussi comporter une ligne verticale, qui pourrait faire référence à l’iPhone pliable. À ce stade, toutes les interprétations restent toutefois possibles.

La meilleure nouvelle reste finalement la promesse d’une surprise faite par Apple, ce qui suffit à rendre cet événement particulièrement intrigant.

À quoi faut-il s’attendre pendant l’événement ?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Il s’agira tout d’abord du premier Special Event de John Ternus en tant que CEO d’Apple. Le timing est intéressant, car une quantité importante de nouveaux produits est attendue. Quelques semaines seulement avant cet événement, Apple a dévoilé ses nouvelles puces M6 et M5 Ultra tout en renouvelant les Mac mini et Mac Studio. Peut-être s’agissait-il de libérer de la place pour un événement de septembre particulièrement chargé.

Cette hypothèse paraît tout à fait plausible, puisque sont attendus l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max, l’iPhone pliable — probablement baptisé iPhone Ultra —, l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4. De nouveaux AirPods pourraient également être présentés. Il s’agirait vraisemblablement des nouveaux modèles d’entrée de gamme, avec des AirPods 5 et des AirPods 5 avec ANC pour remplacer les deux versions des AirPods 4. En revanche, les AirPods Pro récemment aperçus dans des fuites avec des caméras ne devraient pas arriver avant 2027, selon les informations les plus récentes.

Un renouvellement du HomePod mini et de l’Apple TV 4K est également évoqué depuis un certain temps. Il s’agit bien ici du boîtier de streaming connecté au téléviseur, et non du service Apple TV, même si celui-ci fonctionne évidemment sur l’appareil. Ces produits auraient théoriquement attendu l’arrivée de la nouvelle IA de Siri afin de profiter de certaines fonctions inédites.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

La nouvelle IA de Siri doit arriver cet automne, probablement durant la seconde moitié de septembre, sous la forme d’une bêta destinée aux consommateurs et initialement accessible via une liste d’attente. Elle accompagnera les versions grand public d’iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Tahoe, watchOS 27 et tvOS 27. Apple pourrait donc profiter de l’événement pour présenter ces produits domestiques de nouvelle génération. Ils constitueraient également une étape probablement nécessaire avant l’arrivée de l’appareil Home Screen équipé d’un bras robotique évoqué par plusieurs rapports. Plus important encore, la nouvelle IA de Siri doit trouver sa place dans la maison, et pas uniquement sur les iPhone, iPad, Apple Watch et Mac.

Le HomePod mini de nouvelle génération et l’Apple TV 4K figureraient tous deux sur la feuille de route 2026 d’Apple, selon Mark Gurman de Bloomberg. La fuite concernant les AirPods Pro mentionnait également plusieurs autres produits, dont une nouvelle Siri Remote pour l’Apple TV.

L’iPhone Ultra devrait toutefois constituer la grande révélation de l’événement. Il pourrait même devenir le premier véritable « one more thing » de l’ère Ternus chez Apple, aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max.

Le dernier point d’interrogation à l’approche de septembre concerne le prochain produit Beats. De récentes fuites évoquent un casque circum-aural qui pourrait être baptisé Beats 360. Des pages produit ont déjà été mises en ligne et Beats a discrètement confié quelques exemplaires à des athlètes célèbres, ce qui laisse penser qu’une présentation pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Une apparition durant la keynote Apple paraît peu probable, Beats bénéficiant rarement de temps d’antenne lors de ces événements, mais rien n’est impossible. Le casque pourrait plutôt sortir autour de la commercialisation de ces nouveaux produits.

(Image credit: Apple)

Dans tous les cas, l’attente ne sera plus très longue. Les invitations pour l’événement « Surprise and Shine » du 9 septembre 2026 sont désormais envoyées, quelques indices visuels circulent déjà et le prochain Special Event n’est plus qu’à 14 jours.

Jacob Krol sera sur place pour TechRadar aux côtés de l’Editor-at-Large Lance Ulanoff, tandis que l’équipe d’experts suivra les annonces tout au long du 9 septembre et des jours suivants. Un live permettra surtout de suivre les informations en temps réel le jour de l’événement. D’ici là, le sondage ci-dessous permet d’indiquer quelle annonce Apple est la plus attendue.