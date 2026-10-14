Événement Apple « Welcome Home » : les 9 annonces à retenir, du HomeView à la nouvelle Apple TV 4K

Après les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Duo présentés en septembre, Apple est revenu en octobre avec plusieurs mises à niveau importantes dans les domaines du streaming et de la maison connectée.

Une nouvelle Apple TV 4K et un HomePod mini 2 font leur apparition, accompagnés du HomeView, un écran connecté proche dans son concept d’un Amazon Echo Show. Ce dernier illustre le regain d’intérêt d’Apple pour la maison connectée, tout comme les appareils conçus avec LG Electronics et Schneider Electric.

Siri AI joue également un rôle central dans cette nouvelle génération de produits, même si sa disponibilité reste très inégale selon les pays. En France, le HomeView n’est notamment pas commercialisé pour l’instant. Voici les neuf principales annonces à retenir.

1. HomeView est le premier écran connecté d’Apple — et existe en deux versions

C’est un peu l’Echo Show des utilisateurs Apple. (Image credit: Apple)

Apple entre officiellement sur le marché des écrans connectés avec le HomeView, un rival de l’Amazon Echo Show et du Google Nest Hub. Son écran Liquid Retina de 7 pouces permet de contrôler des appareils domotiques, d’utiliser Siri AI, d’écouter de la musique et d’accéder à différentes fonctions Apple. Deux variantes sont proposées : un modèle posé sur une base avec haut-parleur et écran orientable, ainsi qu’un modèle destiné à être fixé au mur.

Une sélection d’applications Apple fonctionne sur le HomeView, notamment Calendrier, Safari, FaceTime, Météo et Apple TV. Aux États-Unis, l’appareil coûte 299 $, avec des précommandes déjà ouvertes et une commercialisation prévue le 13 novembre. Aucun tarif français n’existe : Apple confirme que le HomeView ne sera pas vendu dans l’Union européenne au lancement, Siri AI n’y étant actuellement pas disponible.

2. Un iPhone ou un iPad est obligatoire pour utiliser le HomeView

Avant d’envisager l’achat du nouvel écran connecté d’Apple dans un pays où il est disponible, un détail important mérite d’être signalé : un iPhone ou un iPad est nécessaire pour le configurer. L’appareil mobile associé fournit également une grande partie du contexte personnalisé du HomeView, notamment les messages, rendez-vous, rappels, podcasts et playlists.

3. L’Apple TV 4K est enfin renouvelée — avec une grosse hausse de prix

Une nouvelle Apple TV 4K pour 2026. (Image credit: Apple TV 4K (2026))

L’arrivée d’une nouvelle Apple TV 4K constitue une bonne nouvelle, mais son tarif augmente fortement. En France, le modèle de quatrième génération coûte 349 € et remplace directement la génération précédente. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec une commercialisation prévue le 13 novembre.

Les nouveautés sont néanmoins nombreuses : une nouvelle Siri Remote capable d’émettre un son lorsqu’elle est égarée, la Localisation précise avec les iPhone compatibles, une puce A19 plus rapide et trois microphones longue portée permettant de contrôler Siri sans utiliser la télécommande.

4. La nouvelle Siri Remote fonctionne avec les anciennes Apple TV

La Siri Remote de quatrième génération fournie avec l’Apple TV 4K de 2026 — capable d’émettre un son lorsqu’elle est perdue et compatible avec la Localisation précise sur certains iPhone — fonctionne également avec les anciennes générations d’Apple TV.

Elle reste compatible avec l’Apple TV HD ainsi qu’avec les précédentes Apple TV 4K. Apple confirme qu’elle sera également vendue séparément en France, même si son communiqué français ne précise pas encore son tarif.

5. La nouvelle Apple TV 4K peut fonctionner avec quatre HomePod

(Image credit: Apple TV 4K (2026))

L’une des nouveautés les plus intéressantes de l’Apple TV 4K concerne la possibilité d’utiliser jusqu’à quatre HomePod comme système audio.

La configuration peut comprendre quatre HomePod de deuxième génération, quatre HomePod mini 2 ou deux paires composées de modèles différents, à condition que les enceintes avant et arrière soient associées par paires identiques. Le tarif peut rapidement grimper : une Apple TV 4K à 349 € accompagnée de quatre HomePod mini 2 à 169 € représente 1 025 € au total. Une seule enceinte ou une paire stéréo reste naturellement utilisable comme auparavant.

6. Le HomePod mini 2 arrive enfin, mais Siri AI devra attendre

Les différents coloris du HomePod mini 2. (Image credit: Apple)

Le premier HomePod mini remontant à novembre 2020, cette nouvelle génération était particulièrement attendue. Le HomePod mini 2 reçoit une puce S10 plus rapide et passe à 169 € en France. Les précommandes sont déjà ouvertes et sa commercialisation débutera le 30 octobre.

Deux nouveaux coloris, Vert et Rose, rejoignent le Blanc, le Minuit et le Bleu, tandis que les anciennes versions Jaune et Orange disparaissent. La partie lumineuse supérieure peut également réagir aux pochettes et à la musique. Le matériel est conçu pour Siri AI, mais le nouvel assistant n’est pas disponible en France à ce stade.

7. Aucun Siri AI n’est prévu pour le HomePod de deuxième génération

(Image credit: Future)

Le HomePod mini 2 doit recevoir Siri AI dans les pays compatibles à travers une future mise à jour logicielle. Apple n’a cependant annoncé aucune prise en charge équivalente pour le HomePod de deuxième génération lancé en 2023.

La firme n’a fourni aucune explication officielle. Une limitation liée au processeur embarqué et aux besoins supplémentaires de Siri AI paraît toutefois être l’hypothèse la plus évidente.

8. Apple a conçu de nouveaux appareils domotiques avec LG et Schneider Electric…

L’Apple Home Collection comprend notamment plusieurs caméras de sécurité. (Image credit: Apple)

L’une des limites historiques d’Apple dans la maison connectée tient au nombre d’appareils compatibles, très inférieur à celui des écosystèmes Google Home ou Amazon Alexa. La situation doit évoluer avec une nouvelle sonnette, une serrure connectée, des caméras, des capteurs et des thermostats.

Ces produits portent le nom d’Apple Home Collection, mais sont en réalité développés conjointement avec LG Electronics et Schneider Electric. Dans les marchés concernés, les propriétaires d’un HomeView disposeront ainsi d’un choix plus large d’appareils directement intégrés à l’écosystème Apple.

9. …mais ils ne seront pas disponibles partout

La distribution de l’Apple Home Collection sera beaucoup plus limitée que celle de l’Apple TV ou du HomePod mini 2.

Les premiers produits doivent arriver en décembre, mais certaines références seront réservées à quelques pays. La serrure LG vise notamment les États-Unis et le Canada, tandis que plusieurs caméras et la sonnette seront initialement proposées aux États-Unis et au Royaume-Uni. Aucune commercialisation française de la Home Collection n’est annoncée pour le moment.