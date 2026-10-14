Apple HomeView : ce nouvel écran connecté paraît taillé pour les foyers déjà équipés d’un iPhone

Après être longtemps resté relativement discret dans la maison connectée, Apple vient d’accélérer brutalement avec le HomeView, son premier véritable écran intelligent. L’appareil a été présenté en même temps que le HomePod mini 2, une nouvelle Apple TV 4K et plusieurs accessoires domotiques développés avec LG et Schneider Electric, dont une sonnette vidéo.

Le HomeView prend la forme d’un écran Liquid Retina de 7 pouces associé à un hub domestique. L’écran tactile et Siri AI permettent de contrôler des objets connectés, écouter de la musique, consulter la météo et accéder à de nombreux services.

Deux variantes sont proposées : un modèle dont l’écran est fixé à une base contenant un système audio par l’intermédiaire d’un bras ajustable, et une version sans base conçue pour être fixée directement au mur.

(Image credit: Apple)

Le HomeView coûte 299 $ aux États-Unis, avec des précommandes ouvertes depuis le 13 octobre et une commercialisation prévue le 13 novembre.

Aucun prix français n’est disponible, et pour une bonne raison : Apple ne commercialisera pas le HomeView dans l’Union européenne au lancement, Siri AI restant indisponible dans iOS au sein de l’UE. Aucun calendrier français n’est annoncé.

Quatre coloris sont proposés sur les marchés concernés : Argent, Lumière stellaire, Rose et Gris sidéral. Le tarif de 299 $ se montre inférieur aux quelque 350 $ évoqués par certaines rumeurs avant l’annonce.

Le prix américain reste supérieur de 100 $ à celui d’un Echo Show 8, mais Apple positionne clairement le HomeView comme une alternative haut de gamme aux écrans Amazon, particulièrement destinée aux personnes déjà fortement équipées en produits Apple.

L’appareil possède un écran Liquid Retina de 7 pouces, une caméra ultra grand-angle Center Stage de 12 Mpx, quatre microphones et un système audio à plusieurs haut-parleurs sur la version équipée de la base.

Une puce A18 alimente l’ensemble. Le logiciel n’est ni iPadOS, ni tvOS, ni iOS : Apple utilise un tout nouveau système baptisé HomeView Software.

Plusieurs fonctions permettent au HomeView de rivaliser directement avec l’Amazon Echo Show ou le Google Nest Hub. Ses deux principaux arguments semblent être la confidentialité et son intégration particulièrement poussée avec les autres appareils Apple.

Son design rappelle effectivement l’ancien iMac G4, mais dans une version beaucoup plus compacte et raffinée. L’écran d’accueil peut afficher différents cadrans évoquant ceux de l’Apple Watch ou les économiseurs d’écran de l’Apple TV 4K.

(Image credit: Apple)

Snoopy revient avec de nouvelles animations, tandis que le cadran Flow adapte désormais ses formes colorées à ce que détecte la caméra. Des complications peuvent afficher le calendrier, les tâches ou la météo, et la quantité d’informations évolue en fonction de la distance de l’utilisateur.

La caméra intégrée permet au HomeView de reconnaître jusqu’à six membres du foyer et de personnaliser l’expérience en conséquence. Chaque personne dispose de ses propres cadrans, applications et widgets, avec une interface qui rappelle fortement iOS jusque dans la possibilité de modifier la teinte des icônes.

La logique de confidentialité suit le même principe. Apple affirme que le contenu personnel reste inaccessible aux autres membres du foyer, notamment les messages privés.

Les requêtes Siri ne sont pas enregistrées par défaut et les données personnelles ne sont pas directement stockées sur le HomeView. Aucun affichage publicitaire n’est prévu non plus, contrairement à certaines utilisations possibles de l’Echo Show.

Un iPhone ou un iPad reste cependant indispensable à la configuration de l’appareil et fournit une grande partie du contexte personnel exploité ensuite par HomeView.

(Image credit: Apple)

Aucun App Store traditionnel n’est proposé. Apple limite volontairement le HomeView aux applications et fonctions considérées comme adaptées à un écran partagé dans la maison. Messages, Musique, Météo, Rappels, Calendrier, Safari, Localiser, FaceTime, Apple TV, Podcasts, News et Maison figurent notamment au programme.

Certaines applications multimédias tierces déjà compatibles avec CarPlay pourront également fonctionner sur le HomeView, ce qui pourrait notamment permettre l’intégration de services comme Spotify.

Impossible donc d’installer librement n’importe quelle application. Apple semble plutôt avoir construit l’expérience autour des usages quotidiens d’un écran domestique : consulter la météo ou ses messages, écouter de la musique et contrôler la maison connectée.

(Image credit: Apple)

Siri occupe naturellement une place centrale, et son intégration au reste de l’écosystème Apple rend le HomeView plus ambitieux qu’un simple écran connecté.

Pendant une démonstration, l’appareil a notamment montré sa capacité à retrouver une recette recommandée auparavant par un proche ou un morceau envoyé dans un message, en exploitant le contexte personnel fourni par les autres appareils Apple.

Des demandes plus complexes peuvent également être enchaînées. Siri peut par exemple rechercher l’heure d’arrivée du vol d’un proche, calculer le temps nécessaire pour rejoindre un domicile depuis l’aéroport puis proposer un endroit où bruncher. Le système tente ainsi de relier plusieurs questions plutôt que de les traiter indépendamment.

Siri AI ne sert donc pas uniquement à allumer une lampe ou lancer un minuteur. HomeView paraît surtout conçu autour d’une assistance personnalisée et de requêtes comportant plusieurs étapes.

(Image credit: Apple)

Le HomeView ne se résume pas à un écran posé sur un haut-parleur. Apple a intégré deux transducteurs personnalisés dans l’écran pour les fréquences les plus élevées, ainsi qu’un woofer orienté vers le bas et deux radiateurs passifs à annulation de force dans la base.

Lors d’une démonstration en cuisine, un morceau de Bad Bunny diffusé depuis Apple Music a atteint un volume particulièrement élevé sans distorsion notable. Les paroles apparaissaient simultanément à l’écran, ce qui rend l’ensemble particulièrement adapté à un îlot de cuisine ou à un espace partagé.

La version avec base semble particulièrement adaptée à cet usage grâce à son écran orientable. Le modèle mural dispose également d’un système sonore spécifiquement réglé pour cette position, même si aucune démonstration musicale de cette variante n’était proposée.

(Image credit: Apple)

L’intégration avec l’iPhone constitue l’une des fonctions les plus pratiques. Une recette ouverte sur le téléphone peut être transférée vers le HomeView en approchant simplement l’iPhone, et le même principe fonctionne pour un appel FaceTime ou de la musique.

Safari peut ensuite afficher uniquement les informations importantes de la recette, notamment les ingrédients et les différentes étapes, tout en proposant des minuteurs.

Siri AI ajoute une couche supplémentaire en permettant d’ajouter les ingrédients à une liste de courses, créer un rappel ou trouver un magasin à proximité. Cette continuité paraît beaucoup plus cohérente sur un écran domestique partagé que sur une simple petite tablette posée sur un plan de travail.

Le HomeView prolonge également les ambitions domotiques d’Apple. L’application Maison permet de contrôler les lumières, thermostats, serrures et caméras compatibles, tandis que plusieurs widgets donnent un accès direct aux commandes les plus utilisées.

Les alertes de sonnette et les flux vidéo apparaissent directement à l’écran, avec jusqu’à neuf caméras affichables simultanément. Les appareils compatibles Apple Home et Matter fonctionnent également avec le HomeView.

L’appareil doit précéder l’arrivée de l’Apple Home Collection, développée avec LG Electronics et Schneider Electric. Cette gamme comprendra notamment une sonnette vidéo, une serrure, plusieurs caméras et des capteurs, même si son lancement français n’est pas annoncé.

(Image credit: Apple)

Le choix entre la version posée et le modèle mural dépendra fortement de l’usage. La déclinaison murale ressemble davantage à une commande tactile fixe pour un système domotique, dans l’esprit d’un thermostat connecté.

La version avec haut-parleur paraît beaucoup plus polyvalente et adaptée à un appareil commun destiné à plusieurs membres du foyer.

HomeView possède moins de possibilités logicielles que certains concurrents et ne propose pas un environnement totalement ouvert. Ce choix semble répondre à deux objectifs : maintenir une expérience très contrôlée autour des usages prévus par Apple et mettre la confidentialité au premier plan.

L’appareil se place au centre de la maison connectée tout en se rapprochant d’un véritable assistant personnel grâce à son intégration avec les autres produits Apple. Il n’est pas réellement autonome puisqu’un iPhone ou un iPad reste nécessaire, mais les foyers déjà intégrés à l’écosystème pourraient en contrepartie avoir moins souvent besoin de sortir leur téléphone.

Apple aura attendu longtemps avant de se lancer réellement sur le marché des écrans connectés, mais les premières démonstrations montrent une proposition particulièrement cohérente. HomeView semble avoir une fonction très claire : rester partagé tout en étant personnel, contrôler le domicile sans imposer le téléphone et prolonger naturellement les appareils Apple déjà utilisés au quotidien.

L’Echo Show occupe ce terrain depuis des années. Apple arrive tard, mais avec un produit immédiatement reconnaissable et très fortement intégré à son univers. Le principal problème pour le public français est beaucoup plus simple : il est pour l’instant impossible de l’acheter.