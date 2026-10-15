Apple HomeView passe à l’essai : cet écran pourrait devenir le véritable centre de la maison connectée

La semaine a été particulièrement importante pour Apple Home. Le HomeView est le premier véritable écran connecté et hub domestique de la marque, tandis que le HomePod mini a enfin été renouvelé et qu’une nouvelle Apple TV 4K promet elle aussi de profiter de Siri AI.

Après une première découverte du HomeView lors de sa présentation, une démonstration plus longue dans l’espace conçu par Apple a permis d’explorer davantage son interface et ses usages. Il ne s’agissait toujours pas d’un test complet réalisé dans un logement, mais cette prise en main approfondie renforce nettement l’impression que l’appareil pourrait avoir une véritable utilité.

La question est particulièrement intéressante dans un foyer où la maison connectée reste fragmentée. Des HomePod, HomePod mini et Apple TV 4K peuvent parfaitement cohabiter avec différents appareils Amazon, Google, caméras, ampoules et capteurs, sans que l’ensemble forme réellement un système cohérent. Les Echo Show et Nest Hub proposent déjà une approche comparable, mais leur intérêt diminue rapidement lorsqu’ils ne font pas partie de l’écosystème principal utilisé au quotidien.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Amazon possède un écosystème domestique extrêmement vaste, mais celui-ci reste aussi fortement lié au commerce, aux recommandations d’achat et à la publicité. Ces éléments, auxquels s’ajoutent les préoccupations relatives à la confidentialité, peuvent rendre l’expérience moins séduisante pour certains foyers.

Apple peut prendre une direction assez différente. L’entreprise contrôle beaucoup plus étroitement l’expérience logicielle et place depuis longtemps la confidentialité au cœur de son discours. Cette combinaison pourrait lui permettre de construire une catégorie d’écran connecté légèrement différente de celles déjà occupées par Amazon et Google.

Un utilisateur d’Echo Show ou de Nest Hub qui vit principalement dans l’écosystème Apple doit généralement déplacer ou dupliquer une partie de ses habitudes. Photos, calendriers, appels, musique et autres contenus personnels ne bénéficient pas du même niveau de continuité qu’entre un iPhone, un Mac ou une Apple Watch.

Cette situation n’empêche pas ces produits d’être utiles, notamment lorsqu’ils sont offerts à un proche ou installés dans une pièce spécifique. L’expérience reste simplement moins cohérente que si tous les services utilisés quotidiennement étaient déjà accessibles sans configuration supplémentaire.

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Chaque étape de configuration et chaque service supplémentaire à maintenir réduisent un peu la promesse de simplicité associée à la maison connectée. Au bout d’un certain temps, un appareil censé faciliter la vie peut devenir un écran de plus à administrer.

Le HomeView pourrait justement résoudre une partie de ce problème. Le modèle mural paraît plus spécialisé, tandis que la version montée sur sa base avec haut-parleur semble pouvoir trouver naturellement sa place sur un îlot de cuisine ou une table d’appoint. Pour les personnes déjà habituées à l’Apple Watch, à l’iPhone et à l’iPad, l’apprentissage devrait être particulièrement rapide.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Les différents cadrans du HomeView ont notamment pu être manipulés pendant la démonstration, et l’influence de l’Apple Watch apparaît immédiatement.

L’appareil donne presque l’impression d’une Apple Watch géante adaptée à la maison. Les interactions, la disposition des informations et une partie du langage visuel sont immédiatement familiers, ce qui facilite la compréhension de l’interface.

Le cadran Snoopy se montre particulièrement réussi, mais les options plus modulaires semblent encore plus utiles. Calendrier, rappels ou météo peuvent apparaître directement sous forme de complications, en fonction des informations que chaque membre du foyer souhaite garder visibles.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

L’écran d’accueil va plus loin grâce à la reconnaissance de six personnes différentes. Lorsqu’un membre du foyer s’approche, le HomeView peut basculer automatiquement vers son compte et ses propres informations, tout en protégeant les contenus privés des autres utilisateurs.

Le résultat permet d’imaginer un tableau de bord très personnel malgré son emplacement partagé : thermostat, météo, photos, rendez-vous ou encore une playlist de Bruce Springsteen peuvent apparaître en fonction de la personne reconnue et du contexte fourni par son iPhone.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Cette personnalisation soulève naturellement des questions de confidentialité, et Apple a prévu plusieurs garde-fous. Messages peut par exemple se verrouiller automatiquement lorsqu’une autre personne s’approche de l’écran.

L’interface générale mélange plusieurs éléments familiers d’iOS, d’iPadOS et de watchOS. Les applications utilisent de grands boutons et mettent surtout en avant les informations qui doivent pouvoir être comprises rapidement depuis l’autre côté d’une pièce.

Un tiroir d’applications est présent, mais le HomeView ne propose pas d’App Store traditionnel. Ce choix évite de transformer l’appareil en tablette supplémentaire réclamant constamment de l’attention, ce qui correspond assez bien à sa vocation domestique.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Parmi les applications principales figurent Maison, Interphone, Musique, News, Photos, Safari, FaceTime, Messages, Calendrier, Alarmes, Minuteurs, Localiser, Podcasts, Rappels, Réglages et Météo. Les développeurs ne peuvent pas créer librement des applications dédiées au HomeView, mais Apple peut adapter certains services iPhone existants, comme Apple TV, Livres audio, Apple Music Classical ou News.

Certaines extensions provenant de l’iPhone peuvent également apparaître. Des applications multimédias tierces déjà compatibles avec CarPlay pourraient ainsi être prises en charge, même si tous les services populaires ne sont pas automatiquement garantis. Pour un écran partagé destiné principalement à quelques usages précis, cette approche très contrôlée paraît cohérente.

La musique constitue naturellement une partie importante de l’expérience. Les pochettes et paroles s’affichent en grand, tandis que les haut-parleurs délivrent un son clair, précis et dynamique. Le volume maximal observé pendant la démonstration semblait simplement moins impressionnant que ce que pouvait laisser espérer la taille de la base.

Lorsqu’une autre application est ouverte pendant la lecture, la musique continue à apparaître sous la forme d’une petite commande inspirée de la Dynamic Island. Le morceau reste donc accessible sans monopoliser l’écran.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Le contrôle de la maison connectée constitue évidemment une autre fonction centrale. L’application Maison utilise une interface adaptée au grand écran avec de larges zones tactiles permettant de régler rapidement les lumières, thermostats, serrures, stores ou caméras.

Les commandes les plus importantes peuvent également être déplacées directement dans les cadrans ou les widgets afin de rester accessibles sans ouvrir l’application Maison.

La même interface fonctionne sur les versions avec base et murale du HomeView. Le modèle fixé au mur perd toutefois le système audio intégré à la base et nécessite son propre support, ce qui le rend moins polyvalent pour la plupart des usages domestiques.

Cette version conserve néanmoins un intérêt évident dans une entrée ou un couloir, où elle peut devenir un véritable panneau de contrôle permanent. Les foyers qui utilisent déjà un iPad fixé au mur pour contrôler leur domotique comprendront immédiatement l’intérêt de ce format.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

L’écran tactile peut atteindre 500 nits et descendre jusqu’à seulement 0,3 nit afin de rester discret la nuit. Quatre microphones servent aux appels FaceTime et surtout aux interactions avec Siri.

Siri occupe une place déterminante dans l’expérience. Pendant la démonstration, certaines demandes ont dû être répétées, mais l’assistant gérait sans difficulté les commandes domestiques simples, les routines et la musique, tout en acceptant des questions beaucoup plus complexes.

Sur Mac, saisir une requête peut parfois rester plus rapide que parler à Siri, tandis que les demandes comportant plusieurs étapes sont souvent réalisées depuis un téléphone ou une tablette. La nouvelle version de Siri se montre nettement plus ambitieuse, même si la commande vocale n’est pas nécessairement la méthode la plus efficace dans chaque situation.

Une démonstration a notamment demandé l’heure d’arrivée d’un vol, puis le temps nécessaire pour rejoindre le domicile en train après l’atterrissage. Siri a pu s’appuyer sur Messages, ses connaissances générales et les informations de transport pour relier ces différentes étapes.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Un autre exemple montre l’intérêt du contexte personnel pour des demandes très banales. Après qu’un proche nommé Benjamin a partagé de la musique et évoqué Chuck Berry dans une conversation, le HomeView pouvait retrouver ces informations plus tard sans qu’il soit nécessaire de se souvenir précisément du message concerné.

Cette capacité à exploiter les informations déjà présentes dans l’écosystème Apple constitue l’une des principales différences avec un Echo Show utilisé dans un foyer centré sur l’iPhone.

Le transfert depuis l’iPhone fonctionne également de manière très naturelle. En approchant le téléphone du HomeView, un appel, un contenu multimédia ou une page Safari peuvent être déplacés vers le grand écran sans avoir à rechercher de nouveau le contenu.

Un écran connecté ambiant plutôt qu’un appareil qui réclame constamment l’attention

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Le HomeView ne reçoit pas de notifications traditionnelles, et cette décision correspond particulièrement bien à son positionnement. L’appareil peut rester utile dans le décor sans devenir une nouvelle source de distractions. L’approche ressemble à une version beaucoup plus ambitieuse du mode En veille de l’iPhone.

Un Centre de contrôle donne accès aux principaux réglages, tandis que la caméra peut aussi servir de miroir. Un usage plus ludique proche de Photo Booth semblerait également naturel, même si aucune fonction de ce type n’est encore mise en avant.

Un véritable test dans un logement reste nécessaire avant de juger définitivement le HomeView. Cette prise en main plus longue renforce néanmoins l’impression que l’appareil pourrait efficacement rassembler les différents services, informations et commandes déjà dispersés entre plusieurs appareils.

Tout dépendra finalement de Siri AI. Le HomeView repose énormément sur la capacité du nouvel assistant à comprendre le contexte et à effectuer correctement des tâches plus complexes. La direction prise par Apple paraît néanmoins prometteuse. En France, impossible cependant d’en profiter pour l’instant : Apple confirme que le HomeView n’est pas disponible à l’achat dans l’Union européenne, Siri AI restant indisponible sur iOS dans l’UE.