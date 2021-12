Test Amazon Echo Show 15

L'Amazon Echo Show 15 allie une esthétique agréable visuellement aux compétences avancées d'Alexa en matière de domotique, pour créer un hub connecté fonctionnel et élégant. Les nouvelles fonctionnalités et le processeur AZ2 Neural Edge en font une entrée solide dans la série Amazon Echo Show, qui stagne lentement. Toutefois, il est limité par une qualité sonore relativement faible, un écran un peu plus terne et l'impossibilité de redimensionner les widgets.

L'Amazon Echo Show 15 allie une esthétique agréable visuellement aux compétences avancées d'Alexa en matière de domotique, pour créer un hub connecté fonctionnel et élégant. Les nouvelles fonctionnalités et le processeur AZ2 Neural Edge en font une entrée solide dans la série Amazon Echo Show, qui stagne lentement. Toutefois, il est limité par une qualité sonore relativement faible, un écran un peu plus terne et l'impossibilité de redimensionner les widgets.

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon

L’Amazon Echo Show 15 en résumé

La gamme Amazon Echo Show a toujours occupé une place de choix dans la maison : chaque modèle apparaît comme le centre nerveux (piloté par Alexa) de votre foyer connecté. L’Echo Show 15 constitue le modèle le plus grand et le plus riche fonctionnellement.

Avec près de cinq pouces de plus que le déjà large Amazon Echo Show 10, l'Echo Show 15 représente le meilleur de cette famille d’appareils connectés Amazon, boosté par une tonne de nouvelles fonctionnalités organisationnelles.

Cela se fait principalement grâce aux nouveaux widgets qui peuvent être ajoutés sur l'écran principal, de la même manière que vous intégrez des widgets au sein de votre écran mobile iOS ou Android. Ils peuvent vous aider à préparer vos futurs trajets ou afficher une liste de tâches partagées par tous les membres du foyer. Plus d'une douzaine de ces widgets sont déjà disponibles, et d'autres suivront probablement dans les semaines, mois et années à venir.

Pour autant, nous avons référencé quelques problèmes liés aux performances de l'Echo Show 15. Tout d'abord, les widgets susmentionnés ne peuvent être redimensionnés. De même, tous les widgets additionnels que vous avez installés au-delà de la surface d'écran disponible sont repoussés sur le côté et ne s’avèrent pas immédiatement visibles. Pour l'instant, cela signifie que vous devez choisir les widgets présents sur l’accueil avec le plus grand soin.

Le son et la vidéo, bien qu'acceptables dans ce format fin, ne nous ont pas vraiment impressionnés. L'écran, une dalle de 15,6 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels), compose sans affichage HDR - ce qui rend le visionnage des films et des séries un peu plus terne que sur un téléviseur HDR 4K abordables. En outre, le son paraît globalement fort, mais ne procure jamais une immersion totale - les aigus et les médiums sont bons, hélas il n'y a pas de véritable scène sonore à proprement parler et la réponse des basses se révèle presque inexistante.

En fin de compte, nous avons trouvé un certain nombre de raisons de faire de l'Amazon Echo Show 15 le centre stupéfiant de notre maison connectée administré par Alexa, ainsi qu'une tonne de possibilités pour Amazon d'améliorer les futurs modèles.

Prix et disponibilité

L'Amazon Echo Show 15 est sorti au début du mois de décembre 2021 sur plusieurs marchés, il reste toujours annoncé comme “bientôt disponible” en France. Nous pourrons certainement le commander au début de l’année 2022. Son prix est d’ores et déjà communiqué : 249,99 €.

La pilule la plus dure à avaler à propos de ce prix est qu'il représente plus du double de celui de l’Amazon Echo Show 8 (2nde génération) - un hub domotique qui remplit presque exactement les mêmes fonctions que l'Echo Show 15. L'Echo Show 8 délivre un son plus clair grâce à un radiateur de basses passif et dispose également d'une caméra plus puissante.

En fin de compte, vous aurez accès à quelques extras en passant à l'Echo Show 15 - dont les widgets et le nouveau processeur AZ2 Neural Edge - ainsi qu'à un écran plus grand avec une résolution plus élevée. Mais cela reste un écart de prix assez important qui semble actuellement un peu trop important pour être justifié.

(Image credit: Future)

Design

Un beau cadre photo

Facile à poser sur un mur…

...mais le câble est difficile à cacher

Parce qu'il a l'apparence d'un cadre photo, Amazon a conçu l'Echo Show 15 pour qu'il puisse être fixé au mur, ce qui reste très facile à effectuer, heureusement. Il suffit de tenir le cadre en plastique à plat contre le mur et de visser les quatre bords. Nous avons installé le nôtre en quelques minutes.

Si vous n'avez pas de compétences avancées en bricolage, vous ne pourrez pas le monter au-dessus d'une prise de courant, car la borne du cordon d'alimentation dépasse du mur. Cela risque d'irriter les personnes qui recherchent une décoration aussi épurée que possible sans qu'un câble ne vienne gâcher la vue d’ensemble.

Amazon propose une autre option pour les personnes qui ne veulent pas monter l'Amazon Echo Show 15 sur un mur, en vendant un support séparé - cependant, celui-ci n'est pas fourni dans la boîte et vous coûtera 29,99 €. Si vous désirez que l'appareil tienne debout tout seul.

Alors, où devriez-vous l’installer ? Eh bien, nous avons choisi la cuisine, mais nous pensons qu'il peut être posé dans n'importe quelle pièce. Le choix du bon niveau peut toutefois s'avérer délicat. Si vous le placez en hauteur sur votre mur, il sera difficile de cacher le câble, néanmoins si vous le placez trop bas, les gens risquent d'avoir du mal à vous visualiser pendant un appel vidéo. Amazon recommande de le fixer à la portée de tous les occupants de la maison, à hauteur des yeux ou presque.

Quelques-uns des dispositifs compatibles avec l'Amazon Echo Show 15 (tous, y compris le support inclinable, sont vendus séparément). (Image credit: Future)

Fonctionnalités principales

Les widgets simplifient vos tâches quotidiennes

La caméra de 5 Mpx est agréable à utiliser

Le processeur AZ2 Neural Edge est une optimisation bienvenue

L'autre avantage de la positionner tel quel est que la caméra 5 Mpx intégrée vous détecte aisément lorsque vous interagissez avec l'appareil, et vous livre les contenus personnalisés que vous avez préalablement paramétrés.

Pour nous, dès sa sortie de la boîte, l’écran d’accueil affichait les prévisions et le bulletin météo, des recettes de cuisine et des histoires drôles. Si vous souhaitez ajouter un peu de piment ici, il vous suffit d’installer de nouveaux widgets au sein du catalogue mis à disposition par Amazon.

À l'heure actuelle, il existe plus d'une douzaine de widgets disponibles. Nous les avons tous ajoutés à un moment ou à un autre de notre évaluation. La mauvaise nouvelle ? Il n'y a aucun moyen de les redimensionner à ce stade, ce qui signifie que vous n'en verrez que quatre ou cinq sur l'écran principal, les autres demeurant masqués.

Quels sont les widgets les plus pratiques ? Le widget Notes permet de laisser des post-its informatifs aux autres membres du foyer et utilisateurs potentiels de l’Amazon Echo Show 15. Le calendrier intégré, quant à lui, apparaît toujours à portée de vue et nous a permis de nous remémorer quelques réunions urgentes en cours de semaine. Et puis il y a la liste de courses, peut-être le mémo le plus vital pour votre estomac (et votre porte-monnaie).

Vous pouvez exploiter la caméra 5 Mpx pour vos appels vidéo. Malheureusement, elle ne peut pas vraiment rivaliser avec celle de 13 Mpx hébergée par l'Amazon Echo Show 8. Elle fait tout de même l’affaire, tant que vos échanges vidéo ne sont pas professionnels.

Une autre optimisation, comme nous l'avons mentionné, est le nouveau processeur AZ2 Neural Edge qu'Amazon a déployé dans l'Echo Show 15. Il traite les demandes plus rapidement - souvent en moins d'une seconde ou deux - et active Alexa plus précisément qu’auparavant.

Enfin, en tant que centre domotique, l'Echo Show 15 exécute sa mission avec aplomb. Nous avons pu associer tous nos gadgets connectés en moins d'une heure, et nous disposions d’une maison intelligente entièrement fonctionnelle à la fin de la journée. L'option permettant de déterminer les appareils les plus utilisés sur l'écran d'accueil s'est avérée extrêmement utile, et nous n'avons rencontré aucun problème avec l’ensemble de notre installation au cours de nos multiples semaines de test.

(Image credit: Future)

Performances audio et vidéo

Les performances audio et vidéo pourraient être améliorées

La scène sonore manque de basses

La saturation des couleurs est limitée en vision hors axe

Alors que la nouvelle interface utilisateur semble constituer une grande amélioration par rapport au reste de la gamme Echo Show, les performances ont connu une véritable chute de qualité avec l'Echo Show 15.

Pour commencer, le son de l'appareil est tiré sur le côté de l'écran par deux haut-parleurs pleine gamme de 1,6 pouce. C'est un recul significatif par rapport aux deux tweeters de 1,0" et au woofer de 3,0" de l'Amazon Echo Show 10. Voici donc la cause directe de l'incapacité de l'Echo Show 15 à produire de véritables basses.

Cela ne veut pas dire que l'Echo Show 15 reproduit une mauvaise scène sonore, ou qu’il souffre à volume maximum - ni l'une ni l'autre de ces affirmations ne sont vraies. L'Echo Show 15 se concentre plutôt clairement sur les médiums et met joliment en valeur les dialogues lors de l'écoute de podcasts ou de bulletins d'information quotidiens. Cependant, le son de l'écran n'a jamais semblé aussi solide que celui provenant de notre enceinte Bluetooth portable située à proximité.

Il en va de même pour l'écran 15,6 pouces de l'Echo Show 15. Il n'a pas besoin d'une résolution plus élevée que 1920 x 1080 pixels à cette taille, mais il lui manque un certain nombre de fonctionnalités clés qui rendraient le visionnage des films et des séries TV vraiment éclatant. Parmi elles, la prise en charge de la technologie HDR qui permettrait d'améliorer le contraste et la saturation des couleurs. Sans cela, et sans possibilité d’élargir le champ de vision, la couleur perd rapidement sa saturation lorsque vous regardez l'écran sous un angle hors axe.

Faut-il acheter l'Amazon Echo Show 15 ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous voulez remplacer vos post-its et calendriers encombrants sur le réfrigérateur

Il n'y a rien de mal à utiliser des outils basiques pour communiquer avec vos colocataires et les membres de votre famille, mais l'Amazon Echo Show 15 permet de remplacer à peu près tout ce qui se trouve sur votre réfrigérateur - y compris vos photos - avec une solution tout-en-un élégante et accessible au premier coup d’oeil.

Vous êtes à la recherche d’un hub domotique réactif

Grâce au processeur AZ2 Neural Edge, l'Amazon Echo Show 15 présente moins de faux positifs lorsqu'il croit entendre qu'on l'active. Il traite les requêtes plus rapidement - souvent en moins d'une seconde ou deux - et plie à votre surveillance les gadgets connectés les plus fréquemment utilisés.

Ne l'achetez pas si...

Vous souhaitez l’utiliser comme TV de secours

Les deux haut-parleurs pleine gamme de 1,6" n’assurent pas vraiment pas un bon rendu en termes d’immersion sonore, et sans mise à l’échelle HDR, le visionnage de vos programmes préférés apparaît plus terne.

Vous préférez engager les compétences de Google Assistant ou de Siri

Nous n’avons rien contre Alexa, mais l'assistant personnel Amazon ne convient pas à tout le monde. Si vous l’avez déjà essayé, sans être impressionné par son potentiel, vous devriez probablement opter pour les Nest Hub Max ou HomePod Mini à la place.