L'ensemble de la série Pixel 9 de Google pourrait avoir été révélée trois semaines plus tôt

La série Pixel 9 de Google devrait être dévoilée prochainement, le 13 août 2024, mais cela n'a pas empêché les fuites d'inonder internet. Le site d'actualités 91mobiles a récemment partagé des documents marketing pour la gamme de smartphones, révélant de nombreux détails importants.

Le design des trois modèles correspond en grande partie aux descriptions mentionnées dans les rapports précédents. D'après les captures d'écran, chaque smartphone a des côtés en métal poli et un panneau arrière mat. Android Headlines précise que quatre couleurs seront disponibles au lancement : Rose Pink, Obsidian, Porcelain et Hazel.

Au dos se trouve l'îlot de l'appareil photo en saillie. Et bien que nous sachions que le réseau de lentilles à l'intérieur diffère d'un téléphone à l'autre depuis un certain temps, nous avons maintenant une meilleure idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre. La fuite affirme que le Pixel 9 standard ne dispose que d'un appareil photo large de 50MP « et d'un capteur ultra-large de 48MP ». Les Pixel 9 Pro et XL abritent la même paire tout en ajoutant un capteur téléobjectif de 48MP.

Le Pixel 9 Pro Fold possède également trois objectifs, mais apparemment à des résolutions plus faibles. Il abrite une caméra principale de 48MP, un objectif ultra-large de 10,5MP et une option téléobjectif de 10,8MP. En outre, les caméras selfie frontales diffèrent entre les quatre. Le Pixel 9 est équipé d'un appareil photo de 10,5 mégapixels, les modèles 9 Pro et XL ont un objectif de 42 mégapixels au-dessus de leur écran, et le 9 Pro Fold « aura une caméra selfie de 10 mégapixels ».

Spécifications matérielles des Pixel 9

Sous le capot, chacun des smartphones Pixel 9 fonctionnera apparemment avec le chipset Tensor G4 ; cependant, la quantité de mémoire variera. Le Pixel 9 standard aurait 12 Go de mémoire vive, tandis que tout le reste peut « avoir jusqu'à 16 Go de mémoire vive ».

Reste à savoir si cela se traduira par une augmentation significative des performances par rapport au Tensor G3 du Pixel 8. Des rumeurs antérieures ont indiqué qu'il s'agirait d'une « mise à niveau plus petite qu'initialement prévue », mais d'autres affirment qu'elle « offrira des performances améliorées de 15 %. » Les tests de référence découverts le mois dernier indiquent que la première hypothèse est la bonne. Les résultats du Tensor G4 n'étaient pas mauvais, mais ils n'indiquent pas d'améliorations majeures par rapport à la génération précédente.

Bien que les résolutions n'aient pas été mentionnées, la fuite implique que les quatre modèles pourraient être légèrement meilleurs que la série Pixel 8.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Google s'en tient aux écrans Actua, mais ils sont plus grands cette fois-ci. Les téléphones de base et Pixel 9 Pro ont tous deux un écran de 6,3 pouces, tandis que le Pixel 9 Pro XL arbore un écran de 6,8 pouces et que l'écran extérieur du Pixel 9 Pro Fold est un Actua Front de 6,3 pouces. L'ouverture du pliable révèle un écran Super Actua Flex massif de 8 pouces.

Caractéristiques de la série Pixel 9 de Google

En ce qui concerne les fonctionnalités, Circle to Search est de retour, tout comme Gemini. Les captures d'écran montrent que les acheteurs recevront un abonnement gratuit d'un an à Gemini Advanced, ce qui est une valeur intéressante.

91mobiles met également en avant deux nouvelles fonctionnalités clés. Emergency SOS vous protégera contre les logiciels malveillants et les tentatives d'hameçonnage et vous informera des incendies, inondations et autres. Ensuite, nous avons Pixel Screenshots, qui est considéré comme une version « édulcorée » de Microsoft Recall.

Elle permet aux utilisateurs d'enregistrer des informations sur une image dont ils voudront se souvenir plus tard. À première vue, il semble que vous puissiez ajouter manuellement des descripteurs textuels aux images, mais sans plus de détails, nous n'en sommes pas sûrs.

Nous devrons attendre le prochain événement Pixel, le 13 août. Cependant, nous en sommes à un point où il y a très peu de choses que nous ne savons pas, à part mettre la main sur ces téléphones. Comme toujours, prenez toutes les informations contenues dans cette fuite avec un grain de sel.

Vous aimerez aussi