Le Google Pixel 9 Pro XL a été référencé avec une mémoire vive monstrueuse mais des performances médiocres

Cette année, Google pourrait avoir prévu quelque chose de nouveau, car des fuites suggèrent qu'un Pixel 9 Pro XL se situera au-dessus du Google Pixel 9 standard et du Pixel 9 Pro, et alors que l'on pourrait s'attendre à ce qu'un tel téléphone soit sérieusement puissant, un premier benchmark dépeint une image mitigée.

Repéré par l'utilisateur X @QaM_Section31 (via NotebookCheck), le Pixel 9 Pro XL est listé avec 16 Go de RAM sur Geekbench, soit 4 Go de plus que les 12 Go du Pixel 8 Pro, et le double de ce que vous obtenez dans le Pixel 8.

C'est une quantité prometteuse, et pourrait aider avec les tâches d'IA sur l'appareil. Mais malheureusement, le chipset Tensor G4 du téléphone ne semble pas si prometteur, car l'appareil a retourné un score monocœur de 1 950 et un résultat multicœur de 4 655.

(Image credit: Geekbench)

Pour référence, NotebookCheck affirme que le Tensor G3 présent dans les modèles Pixel actuels affiche un score moyen de 1 711 pour un seul cœur et un résultat moyen de 4 382 pour plusieurs cœurs, dans une base de données de tests effectuée par le site.

Le Tensor G4 ne serait donc que 10 % plus puissant, loin derrière le Snapdragon 8 Gen 3 utilisé dans la plupart des meilleurs téléphones Android, sans parler de l'A17 Pro utilisé dans l'iPhone 15 Pro Max.

Une deuxième série de notes inférieures aux normes

Malheureusement, ce résultat du Pixel 9 Pro XL pourrait ne pas être qu'une anomalie, car quelques jours plus tôt, le Pixel 9 standard est apparemment apparu sur Geekbench avec le même chipset, et a obtenu des résultats encore plus mauvais, tombant en quelque sorte derrière même le Tensor G3.

Mais cela en soi remet en question ces scores, car le Tensor G4 sera sûrement un chipset plus puissant que le G3. Les résultats des benchmarks peuvent varier, il se peut donc que ces deux exemples aient obtenu des scores inférieurs à ceux que l'on peut attendre du G4. Il convient également de noter que la gamme Pixel 9 n'étant pas encore terminée, il s'agira des premières versions des téléphones, de sorte que les résultats pourraient s'améliorer avec la sortie du matériel et des logiciels.

Malgré tout, ce n'est pas un début prometteur, et suggère qu'au moins la ligne de puces Tensor continuera probablement à être à la traîne derrière la plupart des rivaux pour la puissance.

Il est probable que le trio Google Pixel 9 sera lancé en octobre, donc il y a probablement encore au moins quelques mois avant que nous découvrions avec certitude la puissance de ces téléphones.