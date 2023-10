Test du Google Pixel 8 : un smartphone qui réserve bien des surprises

Bien qu'il lui manque quelques caractéristiques haut de gamme du Pixel 8 Pro, le Pixel 8 partage avec lui un design rafraîchi, la dernière puce Tensor G3 de l'entreprise, et un certain nombre de nouvelles fonctions d'IA facilitées par le processeur. Le double module photo à l'arrière est impressionnant de polyvalence et soutenu par des nouveautés puissantes comme Magic Editor qui permet de retoucher les images comme aucun autre téléphone. Côté rapport qualité/prix, il vaut vraiment la peine d'être envisagé.

Google Pixel 8 : test en deux minutes

Depuis que Google a rendu ses Pixels " Pro ", la distinction entre le modèle standard et le modèle Pro s'est toujours résumée chaque année à plus qu'une simple différence de taille, et c'est particulièrement vrai avec le Google Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.

Outre une même caméra principale de 50MP et le nouveau silicium Tensor G3 fabriqué par Google, il y a une distinction claire dans ce que le Google Pixel 8 standard apporte par rapport à son frère estampillé Pro. La question est de savoir si l'absence de fonctionnalités Pro signifie que vous devriez faire l'impasse sur le Pixel standard de cette année ; ou si les mises à niveau générationnelles des Pixel 6 et 7 vers le 8 en font le Pixel à choisir pour ceux qui cherchent à profiter d'Android exactement comme Google l'a prévu ?

Le Pixel standard continue de rétrécir, avec un dixième de pouce en moins sur son écran, par rapport au Pixel 7, ce qui confère au Pixel 8 un écran de 6,2 pouces. Si cela n'est pas un problème pour vous, l'écran OLED nouvellement nommé " Actua " bénéficie enfin d'un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, même si le taux de rafraîchissement n'est pas dynamique comme celui du 8 Pro, et qu'il doit être activé et désactivé manuellement.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Comme toujours, la promesse de la puce Tensor de Google n'est pas une puissance plus importante, mais plutôt toujours plus d'espace pour les merveilles basées sur l'IA. On le ressent notamment sur le Pixel 8 dans l'expérience de l'appareil photo et dans les puissants outils intégrés à l'application Photo. Le Pixel 7 prenait d'excellentes photos avec son capteur principal de 50 Mpx, et il y avait déjà un niveau décent de polyvalence, mais le peaufinage de l'expérience photographique sur le Pixel 8 est évident.

Côté matériel, alors que ce capteur principal prend plus de lumière, l'ultra grand-angle de 12MP qui l'accompagne bénéficie désormais d'un autofocus, débloquant un mode de prise de vue macro qui, l'année dernière, était exclusif au Pixel 7 Pro. Associé au traitement d'image haut de gamme de Google, même en cas de zoom et malgré l'absence d'un véritable téléobjectif comme sur le 8 Pro, le système d'appareil photo proposé offre une polyvalence impressionnante dont la plupart des utilisateurs devraient être plus que satisfaits.

Google étant Google, vous avez également accès à de nouveaux outils de correction puissants, comme Best Take (Meilleure prise), qui vous aide à rassembler la bonne combinaison de visages à partir d'une série de photos de groupe, ainsi que Audio Magic Eraser (Gomme magique audio), qui, comme son nom l'indique, s'appuie sur l'intelligence artificielle du Tensor G3 pour éliminer les bruits de fond indésirables par rapport à l'audio souhaité du sujet de votre vidéo. C'est ce genre de fonctionnalités qui distingue l'expérience Pixel des autres, et le nombre de fonctionnalités que possède le modèle standard n'est pas négligeable.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Une batterie étonnamment grande et une autonomie correcte tout au long de la journée complètent une mise à niveau générationnelle prévisible mais efficace, proposée à un prix raisonnable. De quoi faire pâlir les derniers téléphones phares d'Apple et de Samsung (pour plus de détails, consultez notre test de l'iPhone 15 et notre test du Samsung Galaxy S23).

Tant que vous n'avez pas besoin d'un téléobjectif et que vous pouvez vivre avec moins de mégapixels pour l'ultra grand-angle, vous ne ferez pas trop de sacrifices en choisissant le Pixel 8 plutôt que le Pixel 8 Pro.

Google Pixel 8 : prix et disponiblilité

Disponible à partir de 799 €

En vente à partir du 12 octobre

Plus cher que son prédécesseur

Google a dévoilé le Pixel 8 de 6,2 pouces et le Pixel 8 Pro de 6,7 pouces lors de son événement Made by Google du 4 octobre, au cours duquel il a également lancé la nouvelle Google Pixel Watch 2.

Le Pixel 8 commence à 799 € pour le modèle 128 Go, ce qui correspond quasiment à ce que vous auriez payé l'année dernière pour le Pixel 7 de 256 Go de capacité, marquant une augmentation de prix générationnelle qui, il est vrai, est encore plus perceptible avec le Pixel 8 Pro de cette année. Si vous voulez le Pixel 8 supérieur de 256 Go de stockage, cela vous coûtera 859 €.

Voici la liste complète des prix du Pixel 8 :

Swipe to scroll horizontally Prix du Google Pixel 8 Stockage Prix US Prix UK Prix France 128GB $699 £699 759 € 256GB $759 £759 859 €

Les précommandes ont été ouvertes suite à l'officialisation du téléphone le 4 octobre, avec une disponibilité totale à partir du 12 octobre.

Rapport qualité/prix : 4 / 5

Google Pixel 8 : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 1 Dimensions : 150.5 x 70.8 x 8.9mm Poids : 187g Écran : OLED "Actua" de 6,2 pouces Full HD+ (1080 x 2400) 60Hz à 120Hz Puce : Google Tensor G3 RAM : 8GB (LPDDR5X) Stockage : 128GB / 256GB (UFS 3.1) OS (au lancement) : Android 14 Caméra principale : 'Nouveau' 50MP, f/1.68, 82° FoV w/ OIS Caméra ultra grand-angle 12MP, f/2.2, 125.8º FoV Caméra avant : 10.5MP, f/2.2, 95º FoV Batterie : 4,575mAh Chargement : 27 W avec fil, 18 W sans fil (Pixel Stand 2e génération), 12 W sans fil (Qi) Couleurs : Vert Sauge, Noir Volcanique, Rose

Google Pixel 8 : design

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Coins plus arrondis que les précédents

Agréablement compact

Choix de couleurs insuffisant

Cette année, on retrouve un design familier sur les deux modèles, avec la barre d'appareil photo à l'arrière (mate sur le 8 et polie sur le 8 Pro), désormais iconique. On découvre aussi des coins plus arrondis qui rendent le design des deux nouveaux Pixel plus doux et plus attirant que celui de leurs prédécesseurs.

La forme plus arrondie et le format 20:9 ajusté font du 8 un téléphone Android agréablement compact, voire de poche. Si l'on exclut la barre de l'appareil photo (et l'épaisseur supplémentaire qu'elle apporte), la silhouette du 8 est très similaire à celle d'un rival clé, le Samsung Galaxy S23.

Non seulement il y a une plus grande disparité générationnelle dans les tailles d'écran avec la gamme Pixel 8, mais le Pixel 8 a perdu une quantité notable de poids par rapport à son prédécesseur, passant de 197g à 187g, tout en étant un peu moins grand et un peu plus étroit.

Image 1 of 9 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il est très agréable à tenir en main, même s'il est devenu un peu plus épais, et l'étui officiel lui donne une jolie allure. Même avec des lignes plus douces, l'emplacement et la sensation des commandes matérielles sur le côté droit sont confortables et faciles à atteindre, le capteur d'empreintes digitales intégré s'avère satisfaisant (peut-être pourrait-il être un peu plus rapide ?), et la barre de l'appareil photo crée une belle rainure sur laquelle vous pouvez poser le bout de votre doigt pour empêcher le téléphone de glisser, du fait de son dos en verre brillant.

Grâce à la réduction de la taille, l'utilisation à une main est beaucoup plus accessible pour la plupart des utilisateurs, et la certification IP68 permet au mobile de résister à la poussière et à l'eau.

Tout le monde n'aime pas l'esthétique de la barre d'appareil photo du Pixel actuel, mais même pour ceux qui ne l'aiment pas, le matériel qu'il contient et l'ergonomie pratique de sa présence font qu'il vaut mieux l'avoir que de s'en passer.

Nous aurions juste aimé que Google soit un peu plus créatif avec les coloris cette année. Nous avons manipulé la version Vert Sauge lors de notre prise en main, qui - comme sur le Pixel 7 Pro de l'année dernière - est plus proche d'un vert/gris glacé, tandis que le Rose (en photo ici) tombe dans le même piège que le récent Galaxy Z Flip 5 pliable de Samsung : un joli pastel qui manque juste d'un peu plus de contraste pour être intéressant.

Design : 4 / 5

Google Pixel 8 : écran

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Nouvel écran OLED "Actua" de 6,2 pouces

Prend enfin en charge le taux de rafraîchissement de 120 Hz

Luminosité améliorée jusqu'à 2 000 nits en intensité maximale

Google a peut-être légèrement rétréci l'écran par rapport au Pixel 7, mais il a conservé la résolution, tout en mettant à jour la luminosité maximale à 2 000 nits et en augmentant le taux de rafraîchissement maximal à 120 Hz - autant d'améliorations bienvenues.

Nous sommes bloqués sur 90Hz depuis le Pixel 4, et bien que le 120Hz ne soit pas essentiel, c'est un ajout agréable qui aide à réduire l'écart entre le Pixel 8 et ses rivaux les plus importants, notamment le Galaxy S23. L'inconvénient est que, contrairement à l'OLED LTPO adaptatif du Pixel 8 Pro, l'affichage à 120 Hz sur le Pixel 8 standard est binaire ; vous pouvez l'activer ou le désactiver en basculant l'interrupteur " affichage fluide " dans le menu des paramètres (" désactivé " ramène la fréquence à 60 Hz). En tant que tel, vous avez la possibilité de profiter en permanence d'une plus grande fluidité dans l'expérience utilisateur, mais au prix d'une consommation supplémentaire de la batterie, et contrairement aux taux de rafraîchissement adaptatifs, c'est à vous de gérer plus activement la consommation d'énergie avec cette fonctionnalité, ce qui est un peu irritant.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

L'écran toujours allumé, minimaliste et fonctionnel, est utile pour garder un œil sur l'heure et les notifications, tandis que l'éclairage nocturne est là pour réchauffer la température des couleurs de l'écran le soir, ou pour faciliter la visualisation en basse lumière dans les environnements peu éclairés.

Le passage à 6,2 pouces sans changement de résolution entre les générations signifie que le Pixel 8 est techniquement un peu plus net que le Pixel 7 (mais cela ne se voit pas à l'œil nu), tandis que les couleurs, le contraste et les angles de vision sont tous d'excellente qualité pour un téléphone de ce prix. L'augmentation de la luminosité maximale est également la bienvenue, car elle permet de rester en phase avec des concurrents ayant bénéficié d'améliorations similaires, comme l'iPhone 15, et de garantir une bonne visibilité à l'extérieur.

Écran : 4 / 5

Google Pixel 8 : logiciel

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Android 14 prêt à l'emploi

Généralement de petites améliorations par rapport à Android 13

Sept années impressionnantes de mises à jour du système d'exploitation, des Feature Drops et de la sécurité

Android 14 fait ses débuts sur la série Pixel 8, et si la majorité des nombreuses retouches sont mineures, l'une des améliorations les plus tangibles est un nouvel écran de verrouillage personnalisable qui vous permet de changer le style de l'horloge et les raccourcis disponibles dans les coins inférieurs. Il s'agit de l'un des changements où Google rattrape son retard sur les autres fabricants de téléphones Android, mais l'ajout est néanmoins bienvenu.

Android 14 apporte également des animations retravaillées (comme un nouvel indicateur de charge lorsque vous branchez le téléphone) et un contrôle supplémentaire sur des éléments tels que la vitesse et la compatibilité du hotspot, tandis que l'horloge dans l'ombre des notifications est désormais un raccourci vers l'application Horloge, et que les curseurs de volume de la sonnerie et des notifications ont été séparés. Aucune de ces améliorations n'est particulièrement excitante, mais leur inclusion est appréciée.

La version d'Android de Google, telle qu'elle apparaît sur le Pixel 8, est propre et sans prétention, avec une légère quantité de personnalisation pour aider à construire une cohérence dans l'expérience de l'utilisateur à travers ses appareils. Il y a d'autres améliorations que nous avons vues sur des appareils autres que les Pixel et que nous aurions aimé retrouver ici - notamment la possibilité de surveiller et de refuser qui a une connexion active au hotspot de notre appareil - mais pour l'essentiel, le Pixel offre une expérience utilisateur simple et agréable à utiliser, avec un joli style et de nombreuses fonctionnalités.

Là où le Pixel 8 se démarque vraiment de presque tous les autres téléphones sur le marché, c'est sa nouvelle promesse logicielle. Contrairement à ses prédécesseurs qui, ces dernières années, étaient accompagnés de trois ans de mises à jour du système d'exploitation et de cinq ans de mises à jour de sécurité après le lancement, les Pixel de cette année sont livrés avec la promesse de sept ans de mises à jour du système d'exploitation, des Feature Drops et de sécurité. Il s'agit d'un engagement vraiment impressionnant qui met à mal l'un des principaux arguments de vente de l'iPhone et qui améliore considérablement la proposition de rapport qualité-prix pour les nouveaux téléphones Google (toutes les grandes marques ont cependant du travail à accomplir pour rattraper leur retard sur Fairphone).

Logiciel : 5 / 5

Google Pixel 8 : appareils photo

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Appareil photo principal 50MP f/1.68 + appareil photo arrière ultra grand-angle 12MP f/2.2

L'appareil photo ultra grand-angle prend désormais en charge la mise au point automatique en mode macro.

Appareil photo avant 10,5 Mpx avec Dual PD pour les selfies

Les nouvelles fonctionnalités comprennent Retouche Magique et Meilleure Prise

Google brouille les frontières entre la photographie et la retouche photo sur le Pixel 8

Il y a une disparité plus importante entre les appareils photo du Pixel 8 et du 8 Pro, par rapport à leurs prédécesseurs respectifs. L'absence évidente d'un téléobjectif dédié signifie que le Pixel 8 plafonne à un Super Res Zoom 8x (lire : zoom amélioré numériquement), tandis que le 8 Pro dispose d'un zoom optique 5x, avec un Super Res Zoom jusqu'à 30x. Le 8 Pro utilise également une nouvelle caméra ultra grand-angle de 48 Mpx, tandis que la caméra ultra grand-angle du Pixel 8 est dotée d'un capteur de 12 Mpx, comme son prédécesseur. L'appareil photo frontal de 10,5 mégapixels du Pro est doté d'un autofocus, alors que le 8 dispose d'une mise au point fixe.

Bien que cela puisse sembler être des lacunes majeures pour l'expérience photographique du Pixel 8 standard, en pratique, il s'agit toujours d'un excellent téléphone doté d'un appareil photo. Le capteur principal de 50 Mpx a une ouverture plus grande que celle de ses prédécesseurs, ce qui signifie plus de lumière et donc des photos de meilleure qualité dans des conditions plus difficiles. L'ultra grand-angle, quant à lui, offre désormais un autofocus, débloquant ainsi le mode de prise de vue macro que l'on ne trouvait que sur le Pixel 7 Pro, l'année dernière.

Une interface utilisateur retravaillée pour l'appareil photo facilite le passage entre les différents modes de capture photo et vidéo du téléphone, et avec le soutien de cette nouvelle puce Tensor G3 et de nouvelles capacités d'IA impressionnantes, Google estompe les lignes entre la photographie et la manipulation de photos sur le Pixel 8.

Pour autant que vous acceptiez de télécharger vos photos dans le Cloud, Magic Editor est une évolution de l'outil Magic Eraser de Google. Il vous permet de faire glisser d'une pression le sujet d'une photo pour le déplacer, l'IA remplissant intelligemment l'espace où se trouvait le sujet. De plus, nous avons pu remplacer le ciel bleu de l'image originale par un ciel doré totalement faux (voir ci-dessus), l'une des quelques suggestions de variations de ciel générées par Magic Editor.

De la même manière, Best Take peut prendre une série de photos successives d'un groupe de personnes et, en fonction de vos indications, trouver la meilleure expression pour chaque personne sur l'ensemble des photos, puis créer une photo sur laquelle tout le monde regarde l'appareil photo et sourit. C'est incroyable de voir ce système fonctionner sous vos yeux, même si c'est un peu déstabilisant.

Google Pixel 8 : exemples de photos