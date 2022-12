Test du Google Pixel 7 Pro

Le Google Pixel 7 Pro est aussi bon que les meilleurs smartphones d'Apple et de Samsung. Il est beau, prend des photos incroyables et sort vraiment du lot. Google a fait de belles promesses pour ce téléphone, et il tient les plus importantes, même si certaines fonctionnalités ne sont pas aussi satisfaisantes que nous l'espérions (et d'autres doivent encore arriver). Google met en œuvre des fonctionnalités logicielles au sommet de leur art pour son Pixel 7 pro et améliore son smartphone dans des domaines au sujet desquels nous avions oublié qu'il fallait apporter un renouveau.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Lorsque le Google Pixel 7 Pro a été lancé, Google n'a pas seulement dit qu'il serait le meilleur téléphone Pixel de tous les temps, comme il l'a fait avec les téléphones Pixel précédents. Cette fois-ci, il a dit que le Pixel 7 Pro serait le meilleur smartphone que vous pouvez acheter, tout court. Il coûterait également, d'une manière ou d'une autre, moins cher que le meilleur.

Notre guide des meilleurs téléphones de 2022 est, sans surprise, dominée par le Samsung Galaxy S22 Ultra, avec ses caméras de tous les superlatifs et son design raffiné. Vient ensuite l'iPhone 14 Pro d'Apple, avec son software utile et ses performances extrêmes. Google peut-il vraiment surpasser les appareils photo de Samsung et les logiciels d'Apple, sans faire grimper le prix avec des composants coûteux ? Oui, c'est possible, mais pas comme on pourrait s'y attendre.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Le Google Pixel 7 Pro prend des photos incroyables avec facilité, de jour comme de nuit, mais il pousse également l'expérience photo plus loin que jamais puisqu'il rend nos vieilles photos plus belles. Pour l'instant, c'est quelque chose que vous ne pouvez faire qu'avec un téléphone compatible avec Tensor G2 comme le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro ; en fait, il y a pas mal de choses que le Pixel 7 Pro peut faire qu'aucun de ses concurrents ne tente même pas.

Le Pixel 7 Pro, avec son chipset Tensor G2 optimisé pour les tâches d'IA spécifiques à Google, écoute mieux - littéralement. Il reconnaît la parole avec plus de précision, ce qui rend Google Assistant plus utile. Il traduit les langues étrangères plus rapidement. Il ne se contente pas de rendre les photos meilleures, il les rend plus claires, et plus inclusives, en utilisant la technologie Real Tone pour améliorer les tons de la peau. Les appels téléphoniques auront bientôt un meilleur son grâce à la mise à jour en cours.

Nous voyons enfin les avantages de Google qui développe sa propre plateforme de traitement pour l'adapter à son système d'exploitation. Le Tensor G2, doté de meilleures capacités graphiques que son prédécesseur, est inébranlable et fluide lorsqu'il exécute l'interface Android 13. Android semble avoir atteint sa maturité et sa perfection sur ce téléphone, et il est intuitif et rapide, ce qui nous a permis de nous rendre instantanément là où nous voulions aller.

Alors que Samsung ajoute de plus en plus de fonctionnalités et qu'Apple continue de simplifier et de rationaliser les choses, Google prend du recul et utilise ses prouesses logicielles pour améliorer certaines des choses les plus basiques que les téléphones ne font plus depuis longtemps.

Prix et disponibilité du Google Pixel 7 Pro

À partir de 899 € pour la version 128 Go

Moins cher que l'iPhone 14 Pro et le Galaxy S22 Ultra

Disponible depuis le 13 octobre 2022

(Image credit: Future / Philip Berne)

Aux côtés du Google Pixel 7 et de la Pixel Watch, le Pixel 7 Pro a été annoncé le 6 octobre pour une précommande immédiate. Il est disponible depuis le 13 octobre.

Le prix du Pixel 7 Pro commence à 899 €, ce qui vous permet d'obtenir 128 Go de stockage. Le prix passe à 999 € pour 256 Go de stockage. Chaque modèle Pixel 7 Pro est livré avec 12 Go de RAM, quelle que soit la quantité de stockage pour laquelle vous optez.

Google aime fixer le prix de ses téléphones juste un peu moins cher que la concurrence, et les Pixel 7 Pro et Pixel 7 poursuivent cette tendance.

Le Pixel 7 Pro n'offre pas de support ue stylet, tandis que le Galaxy S22 Ultra est, de son côté, livré avec un stylet intégré. Le téléphone de Samsung dispose également de cinq caméras, dont un superzoom 10x. C'est vraiment un téléphone étonnant, mais vous le payez au prix fort. Samsung lance généralement de nouveaux téléphones Galaxy S en début d'année, ce téléphone devrait donc être bientôt remplacé.

Nous devons noter que Google n'est pas rigide sur les prix, et nous voyons des ventes et des baisses de prix pour les téléphones Pixel tout au long de l'année. Google aime également lancer un rafraîchissement en milieu d'année, bien que souvent il s'agisse d'un téléphone moins coûteux et non d'un concurrent du Pixel 7 Pro. Nous avons entendu des rumeurs sur un Pixel 7 Ultra avec encore plus de caméras, mais rien d'assez précis pour affirmer qu'un tel téléphone va sortir.

Rapport qualité-prix : 4.5/5

Design du Google Pixel 7 Pro

Un bandeau de caméra distinctif

Options de couleurs Vert Sauge, Neige et Noir Volcanique

Écran à bords incurvés

(Image credit: Future / Philip Berne)

Le Google Pixel 7 Pro a un design distinctif par rapport au reste du marché des smartphones, et nous aimons son look dans l'ensemble ; mais ce n'est pas notre téléphone préféré à porter et à montrer. La bande de l'appareil photo rend le téléphone plus équilibré et symétrique, mais la finition brillante est sujette aux traces de doigts et les couleurs font un peu datées.

Google aime vanter ses options de couleurs, mais en réalité, il n'y a que le blanc, le noir et une couleur. Nous préférons la couleur. Le blanc " Neige " est joli, mais le noir de cette année, " Volcanique ", est encore plus sombre et brillant qu'avant, et nous ne sommes pas fans. Il est très vite couvert d'empreintes digitales.

Le Pixel 7 Pro est résistant à l'eau jusqu'à un mètre de profondeur avec la protection IP68, et l'écran utilise le même Corning Gorilla Glass Victus résistant aux rayures que vous trouverez sur tous les meilleurs smartphones d'aujourd'hui. Il y a un port USB-C pour une recharge de 30W, et bien sûr pas de prise jack pour brancher un casque. De grands haut-parleurs stéréo sortent de la partie inférieure.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Le téléphone n'est pas le plus facile à tenir en main. Il est grand, avec un écran de 6,7 pouces, et ce verre noir brillant le rend un peu glissant. Heureusement, Google fournit un étui dans la boîte, et nous avons gardé notre téléphone en sécurité dedans depuis le premier jour.

Parmi nos smartphones préférés, le Pixel 7 Pro arbore le design que nous avons le moins apprécié, bien que ce ne soit pas par manque d'évolution et d'effort de la part de Google. Les téléphones Pixel semblent plus premium et plus raffinés à chaque génération.

L'iPhone 14 Pro est beaucoup moins arrondi sur les côtés, il n'est donc pas aussi facile à tenir, mais le niveau de polissage confine à la perfection. Le design est élégant et les bordures d'écran sont uniformes. Le Pixel 7 Pro n'atteint pas ce niveau de détail dans son design.

Il ne bat pas non plus ce que Samsung a fait de mieux. Le Galaxy S22 Ultra est remarquablement raffiné, cachant en quelque sorte le système de caméra le plus avancé derrière le plan lisse du panneau arrière sans protubérance exagérée. Il parvient à dissimuler proprement le S Pen, et même cet emplacement est étanche selon la norme IP68. Le téléphone est presque parfaitement lisse le long des bords du cadre. Le Pixel 7 Pro n'en est pas encore là, lui non plus.

La première étape sera pour Google d'accélérer ses idées de couleurs extravagantes. La couleur " Vert Sauge ", un vert pâle, est de loin la meilleure du lot, tout comme le Vert Citron est le meilleur des téléphones Pixel 7. Les couleurs Neige et Noir Volcanique sont trop polies et brillantes, comme des touches de piano. Nous avons laissé les téléphones noirs et blancs brillants derrière nous il y a longtemps, et nous ne voulons pas les récupérer. Au lieu de cela, nous voulons plus d'options de couleurs pour le Pixel 7 Pro.

Design : 4/5

L'écran du Google Pixel 7 Pro

Écran OLED LTPO de 6,7 pouces

Densité de pixels plus élevée que celle des concurrents

Taux de rafraîchissement de 120 Hz très fluide

(Image credit: Future / Philip Berne)

Nous avons été très impressionnés par l'écran du Google Pixel 7 Pro, et nous ne pourrions pas exiger grand-chose de plus. Même si l'iPhone 14 Pro peut techniquement atteindre une luminosité plus élevée, nous trouvons toujours le Pixel 7 Pro très lumineux et coloré. Il est agréable pour la lecture, et facile à utiliser pour les photos, même en plein soleil.

Le Pixel 7 Pro utilise un écran OLED LTPO, similaire à la technologie que vous trouverez sur l'iPhone 14 Pro, et offre une résolution de 3120 x 1440, ce qui le rend super net. En fait, la densité de pixels de 512 ppi du Pixel 7 Pro est supérieure à celle du Galaxy S22 Ultra (500 ppi) ou à celle de l'iPhone 14 Pro (460 ppi), de sorte que cet écran est indéniablement net.

L'écran peut être rafraîchi jusqu'à 120Hz, et bien que nous entendions beaucoup de fabricants de téléphones se vanter de vitesses de rafraîchissement impressionnantes, il est rare que nous en apprécions les avantages comme nous le faisons sur le Google Pixel 7 Pro. Se déplacer dans l'interface et sur les écrans est plus rapide. Les menus et les listes d'applications semblent plus fluides sur ce téléphone que sur notre iPhone 14 Pro, qui dispose également d'un écran 120 Hz.

Les jeux sont très bien sur cet écran, en particulier les jeux plus récents comme Diablo : Immortal, avec un contraste profond et de nombreuses particules qui volent dans tous les sens. Nous avons également passé un bon moment à regarder nos photos, et il a été facile d'inspecter les anciennes photos à la recherche de défauts détectables sur l'écran du Pixel 7 Pro.

Nous sommes toujours sceptiques à l'égard du lecteur d'empreintes digitales à l'écran, mais celui du Pixel 7 Pro a été étonnamment rapide lors de notre examen. Nous avons dû vérifier qu'il n'utilisait pas seulement notre visage pour déverrouiller, car il s'est bien mieux comporté que ce que nous avions vu sur les anciens téléphones Pixel.

Écran : 4.5/5

Caméras du Google Pixel 7 Pro

50MP principal, 48MP zoom 5x, 12MP macro ultra large

Macro Focus et Super Zoom améliorés par le Tensor G2

Assistance logicielle complète

(Image credit: Future / Philip Berne)

Les photos que nous avons prises avec le Google Pixel 7 Pro avaient toujours le rendu que nous souhaitions, et c'est un beau compliment. Il n'a jamais semblé faire la mise au point sur la mauvaise partie de la scène, ou sous-exposer notre sujet au profit d'un arrière-plan plus lumineux. Nos images étaient chaudes et dynamiques, contrairement aux images plates et froides que l'appareil photo iPhone fait parfois passer pour "naturelles".

L'appareil excelle dans les photos de base. Les portraits, surtout en basse lumière, donnent toujours de superbes photos. Les selfies sont profonds et attrayants. Il est très facile de passer rapidement à l'appareil photo et de commencer à prendre des photos avec une simple double pression sur le bouton d'alimentation, une fonctionnalité activée par défaut.

D'une certaine manière, le Google Pixel 7 Pro embarque l'une des meilleures caméras de smartphone de tous les temps, tout en nous rappelant leurs limites. Bon nombre des grandes promesses faites par Google lors de son annonce, comme la mise au point macro et le super zoom, n'ont pas totalement été tenues. D'autres fonctions, comme la fonction Photo Unblur et Night Sight, fonctionnent encore mieux que ce à quoi nous nous attendions.

Image 1 of 5 Mode Macro Focus sur le Google Pixel 7 Pro (Image credit: Future / Philip Berne) Series of Super Zoom shots: 1X (Image credit: Future / Philip Berne) Series of Super Zoom shots: 2X (Image credit: Future / Philip Berne) Series of Super Zoom shots: 5X (Image credit: Future / Philip Berne) Series of Super Zoom shots: 30X (Image credit: Future / Philip Berne)

Le mode de mise au point macro, en particulier, a été décevant. Ne vous méprenez pas : le Pixel 7 Pro prend d'excellentes photos, même lorsqu'il s'approche très près d'un sujet. Les images révèlent beaucoup de détails fins sans artifices flagrants dus à un trucage numérique.

Pourtant, les images ne sont pas aussi impressionnantes que celles que vous obtiendriez avec un objectif macro "correct". Vous ne devez pas vous attendre à ce que des détails invisibles soient révélés. Il ne faut même pas s'attendre à obtenir de meilleures images qu'avec l'iPhone 14 Pro.

Le superzoom est aussi bon que ce que l'on peut trouver sur un appareil photo qui commence avec un objectif 5x. Les images sont meilleures que les clichés zoomés que nous avons pris avec notre iPhone 14 Pro, qui utilise un objectif 3x pour le zoom. Cependant, elles ne s'approchent pas de ce que vous obtiendrez avec un véritable super-zoom optique, comme l'objectif 10x du Samsung Galaxy S22 Ultra.

Image 1 of 9 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Nous avons emmené notre nouveau téléphone en shooting face aux meilleurs téléphones disponibles sur le marché, et le Pixel 7 Pro tient toujours le coup, et arrive parfois même en tête. Parfois, les images du Pixel 7 Pro semblaient plus naturelles, avec des détails nets, et parfois elles semblaient un peu trop accentuées.

L'appareil photo n'a jamais été décevant par rapport à la concurrence, et il était souvent plus facile à utiliser. Le Pixel 7 Pro vous permet d'ouvrir l'appareil photo et de commencer à photographier beaucoup plus rapidement qu'un iPhone.

Google dispose d'une fonctionnalité de photos en direct appelée Top Shot. Alors que Live Photos d'Apple fait surtout des films, Top Shot aide à trouver un instantané du meilleur moment possible dans une série de photos. Elle peut également enregistrer de petites vidéos, tout comme l'appareil photo de l'iPhone.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Le Pixel 7 Pro offre de meilleures contrôles à l'écran et des options de prise de vue Pro plus faciles que le Galaxy S22 Ultra, qui est plus complexe. Les curseurs de contrôle manuel faciles vous permettent d'ajuster la température des couleurs et la luminosité sans trop d'efforts. Vous n'avez pas besoin de gérer des tonnes de contrôles de type reflex numérique qui n'ont guère de sens dans le contexte d'un appareil photo de téléphone, comme c'est le cas sur un Samsung.

L'application Appareil photo pourrait être mieux organisée, cependant. Vous ne pouvez pas réorganiser les modes de l'appareil photo ou supprimer les modes que vous n'utilisez pas. Nous préférons également l'appareil photo à commande vocale des téléphones Samsung, qui nous permet de prendre une photo en disant simplement "shoot ".

Google a intégré des fonctions d'IA intéressantes dans l'appareil photo. Outre le mode Night Sight, la fonction Real Tone de l'appareil photo analyse également les tons de la peau pour s'assurer que les images sont exposées avec précision. Il y a même un bouton Top Shot, qui recherche les visages familiers et s'assure que ce sont les personnes qui restent bien nettes si vous prenez des photos de groupes.

Prendre des photos avec l'appareil photo du Pixel 7 Pro n'est que la première partie de la photo avec le Pixel - ce que le téléphone peut accomplir en termes de logiciel est presque aussi impressionnant que les images que les caméras peuvent produire.

Caméras : 4.5/5

Logiciel du Google Pixel 7 Pro

Android 13 semble abouti et complet

Photo Unblur change la donne

Des fonctionnalités pour améliorer vos appels

(Image credit: Future / Philip Berne)

La version d'Android 13 utilisée par Google propose un design d'interface très propre, uniforme et facile à utiliser. Elle est élégante et cohérente, surtout si vous comptez sur les outils de recherche de Google sur le téléphone pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin.

Le moyen le plus rapide de naviguer sur le téléphone est la recherche. Que vous souhaitiez trouver une application, modifier un paramètre ou accéder directement à une fonctionnalité, il est préférable d'ouvrir une fenêtre de recherche en faisant glisser la souris ou de dire " Hey Google " pour obtenir de l'aide. Vous pouvez créer des écrans d'accueil avec des dossiers, mais vous n'en avez pas vraiment besoin.

Il fut un temps où Google s'attendait à ce que les utilisateurs passent des heures interminables à personnaliser et à modifier leur téléphone pour qu'il soit parfaitement à leur image. Vous pouvez toujours le faire, mais heureusement, Google a réalisé que la plupart d'entre nous n'en ont pas envie.

La plupart des ajustements sont fluides et automatiques. Les couleurs des icônes et des menus changent pour s'adapter à vos thèmes. Les applications et les fonctionnalités sont suggérées dans leur contexte. Il y a moins de widgets et d'options d'écran d'accueil, et ils sont plus adaptables et moins tatillons.

Android a beaucoup mûri, comme en témoigne le nombre de fonctionnalités qui offrent des curseurs graphiques et des commandes intuitives, plutôt que des listes et des cases à cocher. Les choses pourraient cependant être encore plus simplifiées.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Le panneau de contrôle est un véritable fouillis par rapport au Centre de contrôle d'Apple sur iOS, qui est plus propre. Cela signifie que des fonctionnalités utiles sont enterrées, comme la fonction Live Caption qui utilise l'intelligence artificielle de Google pour créer des sous-titres pour toute vidéo que vous regardez.

De plus, il est facile d'activer la fonction Battery Share, qui utilise la batterie du téléphone pour alimenter d'autres appareils, alors que vous voulez activer Battery Saver, qui permet d'économiser de la batterie. C'est une grosse erreur.

Certaines des meilleures fonctionnalités du Pixel 7 Pro sont intégrées dans les applications de Google. Si vous utilisez Google Photos sur le Pixel 7 Pro et le Pixel 7, vous pouvez déflouter n'importe quelle photo dans votre bibliothèque Google Photos, que la photo ait été prise avec le Pixel 7 Pro ou non. C'est encore une fois grâce à la nouvelle puce Tensor G2.

Nous nous sommes immédiatement mis au travail sur tout, des vieilles photos de famille aux photos prises sur d'autres téléphones qui ont mal tourné. Nous avons constaté les meilleurs résultats lorsque nous avons fait fonctionner la magie de Google sur des photos provenant d'anciens smartphones. Les photos numérisées à partir de pellicules n'étaient pas aussi affectées. Certaines photos que nous avions prises sur des téléphones datant de l'iPhone 3GS - parmi les plus anciennes de notre bibliothèque en ligne - ont été considérablement améliorées et semblent maintenant avoir pu être prises sur l'un des téléphones actuels - peut-être avec la caméra frontale, du moins.

(Image credit: Future / Philip Berne)

La fonction Photo Unblur semble importante, comme si elle était trop importante pour être conservée sur seulement deux téléphones de Google. Google jure que la fonction de "défloutage" repose sur le matériel qui se trouve dans le chipset Tensor G2, donc il n'y a pas de plans annoncés pour apporter cette fonctionnalité aux téléphones plus anciens, ou pour la laisser à disposition de tous les utilisateurs de Google Photos.

Nous ne croyons pas que ce sera le cas pour toujours, mais pour l'instant Photo Unblur constitue un argument convaincant pour acheter un Pixel 7 ou un Pixel 7 Pro si vous avez un nombre énorme de photos provenant d'anciens téléphones auxquels vous tenez et que vous aimeriez améliorer.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Google ajoute des fonctionnalités supplémentaires à ses téléphones Pixel après leur lancement - ce qu'il appelle les Feature Drops - et les mises à jour pour le Pixel 7 Pro sont très intéressantes. Par exemple, Google vient d'ajouter une fonctionnalité Clear Calling qui fait en sorte que les appels soient plus clairs lorsque vous téléphonez avec le Pixel 7 Pro et le Pixel 7. Cette fonctionnalité arrivera également sur les anciens téléphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Le Pixel 7 Pro recevra des mises à jour de sécurité pendant cinq ans, mais ne recevra des mises à jour du système d'exploitation Android que pendant trois ans, selon Google. C'est très décevant, surtout lorsque la même entreprise fabrique le téléphone et l'OS.

L'iPhone 8 d'Apple peut utiliser la dernière mise à jour iOS 16, et cet iPhone est sorti en 2017, ce qui lui donne cinq ans de mises à jour de l'OS. Donner à un téléphone une plus longue durée de vie de mise à jour lui donne une valeur de revente plus élevée, ce qui contribue à faire d'un téléphone haut de gamme un meilleur téléphone que vous pouvez acheter les yeux fermés.

Software : 5/5

Performances et spécifications du Google Pixel 7 Pro

Google Tensor G2 améliore les graphismes

L'interface de recherche est très rapide

12 Go de RAM à tous les niveaux de stockage

(Image credit: Future / Philip Berne)

Ne vous laissez pas tromper par les fiches techniques qui font paraître le Pixel 7 Pro comme étant sous-puissant, notamment par rapport aux meilleurs téléphones phares Android comme le OnePlus 10 Pro. La puce Google Tensor G2 n'embarque peut-être pas les derniers cœurs ARM les plus rapides dans le processeur, mais Google a donné un coup de pouce significatif aux graphismes par rapport à la plateforme de l'année dernière, et cela fait une grande différence.

Alors que des cœurs de processeur plus efficaces auraient aidé l'autonomie de la batterie, nous n'avons jamais eu l'impression que le Pixel 7 Pro manquait de performances pures. C'est peut-être parce que Google a une synchronisation si étroite entre l'OS et le matériel, mais nous avons eu l'impression que l'interface était beaucoup plus rapide que les autres appareils que nous utilisons. Le simple fait de trouver nos applications ou de naviguer sur nos écrans d'accueil nous a semblé plus rapide.

Il y a maintenant tellement d'apps et de fonctionnalités sur nos téléphones que les fabricants de téléphones s'attendent à ce que nous recherchions ce dont nous avons besoin plutôt que d'organiser des écrans d'accueil élaborés. Le Pixel 7 Pro rend cela très facile. Vous pouvez ouvrir un clavier lorsque vous ouvrez votre sélecteur d'apps. La saisie fait apparaître les résultats immédiatement, et non après quelques instants de délai, comme nous le voyons sur d'autres téléphones. L'ouverture des apps est également rapide.

Chaque Google Pixel 7 Pro bénéficie de la totalité des 12 Go de RAM, quelle que soit la version de stockage que vous achetez. Cette mémoire favorise les performances, et nous aimons voir que le premier niveau de 128 Go n'est pas laissé de côté. Nous n'avons eu aucun mal à exécuter plusieurs applications à la fois et à passer de l'une à l'autre, même si Google n'inclut pas le niveau de multitâche robuste que vous trouverez sur un téléphone Samsung.

Le Pixel 7 Pro obtient toutes les dernières technologies de réseau, y compris la 5G pour les réseaux qui utilisent la Sub6 5G ou la plus exclusive mmWave 5G, plus exclusive .

Performances : 4.5/5

Batterie du Google Pixel 7 Pro

Jusqu'à une journée complète d'autonomie de la batterie

La vitesse de chargement est moyenne

Prise en charge de la fonction de partage de la batterie sans fil

(Image credit: Future / Philip Berne)

L'autonomie de la batterie du Pixel 7 Pro est bonne, plus d'une journée d'utilisation complète, mais nous avons eu besoin de charger le téléphone tous les jours. Nous n'avons cependant pas constaté de problèmes de batterie inquiétants sur ce téléphone, comme nous avons entendu signaler avec les appareils iOS 16. À la fin de la journée, il nous restait généralement entre 10 et 20 % de batterie si nous ne prenions pas une tonne de photos ce jour-là.

L'écran peut devenir très lumineux, et la luminosité adaptative de Google a fait un bon travail d'ajustement sans être gênante. Il est ennuyeux qu'il faille faire deux gestes pour régler la luminosité de l'écran à partir du panneau de configuration, car c'est notre principale mesure d'économie d'énergie. L'écran est réglé par défaut sur une résolution 1080p FHD+ pour économiser de l'énergie, et vous remarquerez à peine la différence si vous décidez de vous en tenir à la résolution inférieure.

Google affirme que le téléphone peut se recharger à 50% en 30 minutes, et dans nos tests, ces affirmations se sont avérées exactes à quelques minutes près. Nous aimerions voir une charge encore plus rapide - peut-être un mode turbo pour recharger la batterie en quelques minutes, comme sur le OnePlus 10T. Nous avons réussi à charger ce téléphone à 100% en un peu plus d'une heure.

Google n'inclut pas de chargeur avec son téléphone, juste un câble USB-C et un adaptateur pour connecter le câble de votre ancien téléphone pour transférer les données. Nous chargeons le Pixel 7 Pro avec un adaptateur Anker Nano 3 fournie par Anker, un petit charger qui peut facilement gérer la puissance requise de 30W.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Il existe un mode Economiseur de batterie, ainsi qu'un mode Economiseur de batterie "extrême". Ces deux modes désactivent de plus en plus de fonctionnalités, bien que Google ne soit pas tout à fait explicite sur ce que vous perdez. Pour le mode Economiseur de batterie extrême, vous devez choisir quelles applications sont autorisées à fonctionner en arrière-plan et à afficher des notifications, en plus des applications par défaut de Google ; Google affirme que ce mode pourrait vous faire gagner jusqu'à 72 heures de temps de téléphone.

Vous pouvez choisir d'activer le mode Economiseur de batterie extrême chaque fois que vous activez le mode Economiseur de batterie, ou non. Le mode Économiseur de batterie peut être configuré pour tout ralentir lorsque votre téléphone atteint un certain pourcentage de batterie faible. Vous pouvez également dire à Battery Saver d'apprendre vos habitudes, et de ralentir les choses s'il semble que vous n'arriverez pas à atteindre votre heure de coucher normale avec votre téléphone.

Le Pixel 7 Pro prend également en charge la recharge sans fil dans les deux sens. Vous pouvez charger le téléphone sur une tablette de recharge compatible Qi-, ou vous pouvez placer un autre appareil, comme la Pixel Watch, à l'arrière du Pixel 7 Pro et récupérer un peu de courant supplémentaire en utilisant la batterie du téléphone.

Autonomie : 4/5

Bilan du Google Pixel 7 Pro

Swipe to scroll horizontally Catégories Remarques Note Design Bandeau de caméra original mais pas assez de choix de couleurs 4/5 Ecran Grand et lumineux, avec un excellent temps de réponse 4.5/5 Software Un Android abouti avec une technologie exclusive 5/5 Performances Un boost graphique pour un fonctionnement rapide 4.5/5 Autonomie Il tient une journée, mais rien d'impressionnant 4/5 Caméras Des photos superbes à chaque fois, mais ce n'est pas une grande avancée. 4.5/5 Rapport qualité-prix Moins cher que ce que propose la concurrence 4.5/5

Devrais-je acheter le Google Pixel 7 Pro

Achetez-le si...

Vous voulez un téléphone plus polyvalent. Le Pixel 7 Pro fonctionne bien, tout simplement, peu importe ce que vous en faites. Il prend de superbes photos, il "écoute" bien, et il améliore désormais le son de nos appels. Il fait beaucoup de choses bien que d'autres fabricants de téléphones ont négligé.

Vous voulez retoucher vos vieilles photos Acheter un Pixel 7 Pro revient à s'abonner à un service qui vous permet de corriger toutes les photos pas terribles de votre bibliothèque. Si vos clichés de l'iPhone 4 n'ont pas si bien vieilli, le Pixel les modernisera. Aucun autre appareil n'est capable de faire cela... pour l'instant.

Vous voulez économiser de l'argent, mais vous voulez quand même le meilleur. Il est indéniable que le Pixel 7 Pro tient son rang face aux meilleurs téléphones que vous pouvez acheter en ce moment, même s'il coûte moins cher. Il est moins cher que l'iPhone 14 Pro, et beaucoup moins cher que le Galaxy S22 Ultra. De plus, les téléphones Pixel sont souvent en promotion.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez un téléphone qui fait littéralement tout Il n'est pas doté d'un stylet, d'un zoom puissant, d'une recharge rapide ou de l'écran le plus rapide du marché. Google a dit que ce téléphone bat tous les records, mais il n'a pas dit qu'il fait tout. Si vous êtes un fanatique des fiches techniques, trouvez un Galaxy S22 Ultra ou un OnePlus 10 Pro avec une puce Qualcomm à l'intérieur.

Vous voulez un téléphone qui se plie Les téléphones classiques appartiennent de plus en plus au passé. Les téléphones qui se plient sont la dernière et la plus grande nouveauté. Nous adorons le Samsung Galaxy Z Flip 4 pour son design, mais des téléphones comme l'énorme Galaxy Z Fold 4 offrent également une surface d'écran importante quand on l'ouvre.

Vous allez garder ce téléphone pour toujours Même si Google fabrique le Pixel 7 Pro et le système d'exploitation Android 13 qu'il exécute, cela ne signifie pas que Google va continuer à soutenir ce téléphone pour toujours. D'un autre côté, Apple met toujours à jour des téléphones qui ont cinq ans. Si vous avez des problèmes pendant les cinq années où vous possédez ce téléphone Apple, il est facile de trouver un magasin Apple où vous pouvez entrer pour obtenir de l'aide - ce n'est pas le cas avec les téléphones Google.

Considérez également

Si vous êtes à la recherche d'un téléphone haut de gamme mais que vous n'êtes pas sûr du Pixel 7 Pro, voici quelques-unes de nos alternatives préférées que vous devriez consulter.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Apple iPhone 14 Pro

Google peut perfectionner le Pixel 7 Pro autant qu'il veut, mais il n'obtiendra jamais iMessage, iCloud, et tous les autres services spécifiques d'Apple. Si votre entourage, ou votre entreprise, exige Apple, il n'y a rien qu'un Pixel puisse faire pour remplacer cela.

Lire notre test complet ( en anglais ) : Apple iPhone 14 Pro (s'ouvre dans un nouvel onglet)

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Samsung Galaxy Z Flip 4

Le Pixel 7 Pro ne peut pas égaler le style et les fonctionnalités de pliage uniques d'un téléphone comme le Galaxy Z Flip 4. Le Galaxy Z Flip n'essaie même pas de rivaliser avec les appareils photo ou la puissance de traitement ; il a juste l'air cool. Lire notre test complet : Samsung Galaxy Z Flip 4 (s'ouvre dans un nouvel onglet)

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Google Pixel 7

Comme le 7 Pro, le Pixel 7 bénéficie de l'intégralité de la puce Tensor G2, ce qui signifie qu'il peut utiliser toutes les fonctions logicielles d'IA les plus puissantes du Pixel 7 Pro, notamment Photo Unblur. Également comme le Pro, le Pixel 7 commence à un prix plus bas que les concurrents.

Lire notre test complet : Google Pixel 7